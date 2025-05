ETV Bharat / bharat

Published : May 26, 2025 at 4:35 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 4:53 PM IST

चंडीगढ़: हर दिन देश भर में कितने ही लोग स्नैचिंग के शिकार होते हैं. इस दौरान स्नैचर कीमती सामानों से भरा बैग, जेवरात सहित अन्य सामग्री अपराधी लेकर फरार हो जाते हैं. इनमें से ज्यादातर का न तो लोकेशन का पता चलता है और न ही सामान वापस मिलता है. पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी(CFSL) चंडीगढ़ के साथ मिलकर इसके लिए एक डिवाइस विकसित किया है. तीन साल के टेस्टिंग के बाद यह डिवाइस फाइनल स्टेज में पहुंच गया है. मूल रूप से यह स्नैचिंग डिटेक्टर है, जिसे 'रक्षा सूत्र' (Raksha Sutra) नाम दिया गया है. पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से डिवाइस के पेटेंट के लिए अप्लाई किया जा चुका है, जल्द सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है. स्नैचिंग की वारदातों को हल करने में मिलेगी मददः सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़ में संपन्न दो दिवसीय डायरेक्टर मीट में रक्षा सूत्र डिवाइस का प्रदर्शन किया गया. शोधार्थियों ने बताया कि स्नैचिंग जैसी घटनाओं का पता लगाने के लिए एक डिटेक्टर बनाया गया है, जो बैग और ज्वेलरी पर लगाया जाता है. जैसे ही कोई स्नैचिंग की घटना होती है डिटेक्टर ऑन हो जाता है और लोकेशन के साथ-साथ ऑडियो-वीडियो इंटरनेट की मदद से सर्वर में रिकॉर्ड होने लगता है. डिवाइस के टूटने या अन्य कारण से इंटरनेट बाधित होने की स्थिति में भी इसमें बैकअप चिप लगाया गया है. सर्वर के साथ-साथ चिप में डेटा रिकार्ड होगा. डिवाइस की मदद से स्नैचिंग की वारदातों को हल करने में आसानी होगी साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आसान होगा. स्नैचिंग डिटेक्ट डिवाइस 'रक्षा सूत्र' (Etv Bharat) केस अनुसंधान में फॉरेंसिक सबूत पर फोकसः हाल ही में पास तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहित) लागू होने के बाद से फॉरेंसिक साइंस और आधुनिक तकनीक की मदद से केस अनुसंधान पर बल दिया गया है. ताकि केस को प्रमाणिक तरीके से सुलझाया जा सके. प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रक्षा सूत्र को प्रदर्शित किया गया. सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और पंजाब यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग विभाग की मदद से महिलाओं की सुरक्षा के लिए विकसित 'रक्षा सूत्र' से काफी उम्मीदें हैं. पीयू के इंजीनियर अभी भी इस डिवाइस को स्मार्ट और छोटे साइज में डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं.

महिलाओं की सुरक्षा में मिलेगी मददः यह डिवाइस महिलाओं की सुरक्षा के पहलू को देखते हुए बनाई गई है. 'रक्षा सूत्र' का आईडिया देने वाले फॉरेसिंक विभाग के डायरेक्टर डॉ. एस के जैन हैं. उनकी पहल पर पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर नवीन अग्रवाल और डॉ. गरिमा जोशी एवं अन्य पांच प्रोफेसरों की देखरेख में डिवाइस को बनाया गया है. इस डिवाइस को एक छोटी सी चिप के रूप में विकसित किया गया है.

2022 से रक्षा सूत्र पर चल रहा था कामः पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कॉलर छात्र कृष्ण ने बताया कि यह डिवाइस महिला की सुरक्षा के लिए बनाया गया है. इस डिवाइस को महिलाएं उन स्थितियों में इस्तेमाल कर सकती हैं जहां उन्हें अपने लिए खतरा महसूस होता है. डिवाइस के अंदर एक कैमरा और सेंसर लगा हुआ है. जो पांच तरीकों से काम करता है. यह डिवाइस अलग-अलग चीजों में चिपकाई जा सकती है.



इन 5 तरीकों से रक्षा सूत्र करता है काम: अक्सर महिलाएं किसी खतरे में होती है और उस दौरान उन्हें कुछ नहीं समझ आता तो वह इस डिवाइस का पुश बटन (Push Button ) दबा सकती हैं. इसके बाद उसे समय हो रही बातचीत को डिवाइस रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है. भले ही कोई खतरनाक घटना न हुई हो लेकिन महिला के पास उस समय की रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी.

खतरे का अंदेशा होते ही महिला Push बटन जैसे दबायेगी डिवाइस में उसके आसपास की स्थिति की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जिसे वे पुलिस स्टेशन और अपने परिवार तक एक मैसेज के रूप में जानकारी दे सकती हैं. रास्ते में अगर महिला का कोई पीछा कर रहा है और महिला तेज चलना और भागना शुरू करती है तो डिवाइस उस समय काम करना शुरू कर देता है. जिससे उस दौरान हो रही घटना को वह रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है. इससे उसके परिजन को उसके हालत के बारे में पता चल जायेगा. अगर महिला किसी तरह चिल्लाना शुरू करती है तो डिवाइस इस दौरान ऑन होकर रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा. अगर महिला से उसका बैग छीना जा रहा है तो उसे दौरान भी डिवाइस काम करना शुरू कर देगा . छीना झपटी के दौरान अगर डिवाइस की कोई तार टूट जाती है. तब भी डिवाइस में रिकॉर्डिंग जारी रहता है. अगर महिला किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में है जहां उसके साथ छेड़खानी हो सकती है या उसके साथ फिजिकल हरासमेंट हो रहा है तो उस दौरान यह डिवाइस उसके सामने 20 मीटर तक की दूरी के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है. डिवाइस भीड़ में मौजूद सभी एलाइमेंट को अपने डिवाइस में कैप्चर कर सकता है. यह डिवाइस किसी गले के गहने में इंस्टॉल करते हुए महिलाओं के पहनने लायक बनाया गया है. डिवाइस पर पूरा मैप हो जाएगा तैयारः टीम की सदस्य मनजीत कौर ने बताया अगर किसी महिला के साथ छीना-झपटी होती है तो उसे दौरान यह डिवाइस पूरा मैप बना कर दे सकता है. यह डिवाइस महिलाओं और बुजुर्गों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

जल्द मिलेगा पेटेंटः छात्रों की टीम ने बताया कि उनकी कोशिश है कि वह इस डिवाइस को और छोटे साइज में डेवलप करे ताकि इसे किसी भी छोटी सी छोटी चीज में इंस्टॉल किया जा सके. अभी इस पर रिसर्च वर्क चल रहा है. फिलहाल इसे भारत सरकार के पास पेटेंट के लिए भेजा गया है. जल्दी इस आइडिया पर उन्हें कॉपीराइट मिल जाएगा. छात्रों की टीम का मानना है कि सरकार इस डिवाइस को हर एक महिला के लिए उपलब्ध कराये. ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा से संबंधित मामलों में खुद के लिए प्रूफ इकट्ठा कर सकें.

