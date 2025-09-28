पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बब्बर खालसा के चार सदस्य गिरफ्तार
पंजाब पुलिस के अमृतसर में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 28, 2025 at 9:59 PM IST
अमृतसर: पंजाब के अमृतसर और तरनतारन जिलों की पुलिस टीमों ने संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के अनुसार, पटवारखाने के पास खालिस्तान समर्थक नारे लिखने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस कमिश्नर ने बताया, "ड्यूटी पर तैनात पुलिस एएसआई को देखकर एक गैर-पंजीकृत मोटरसाइकिल पर आ रहे दो युवकों ने भागने की कोशिश की. जब एएसआई ने अपने अन्य साथियों के साथ भाग रहे आरोपियों का पीछा किया, तो उनमें से एक ने पुलिस पर गोलियां चला दीं. पुलिस ने पहले चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां चलाईं, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फिर से गोलियां चलाईं. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया."
उन्होंने कहा कि आरोपी का दूसरा साथी मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस पार्टी ने उसे भी पकड़ लिया. इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई की गई और आरोपियों से पूछताछ की गई तो दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी भारत विरोधी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के संपर्क में थे. इन आरोपियों पर पहले भी जबरन वसूली और डकैती के मामले दर्ज हैं.
आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे आरोपी
पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने आगे बताया, "गिरफ्तार किए गए आरोपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य हैं जो तरनतारन में गोलीबारी और हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं. इनके खिलाफ पुराने मामले दर्ज हैं और ये जबरन वसूली, गोलीबारी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं. इन पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति के घर पर गोलीबारी, एक सैनिक और एक शिक्षण संस्थान पर गोलीबारी जैसे मामले दर्ज हैं."
पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में गुरविंदर हरमन, विशाल, अफरीदी धूत और प्रभ दासूवाल शामिल हैं जो पुराने अपराध नेटवर्क से जुड़े थे. इस कार्रवाई में पुलिस ने एक पिस्तौल, स्प्रे पेंट गन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और तरनतारन पुलिस भी इसकी गहन जांच कर रही है.
पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के अनुसार यह कार्रवाई कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि खालिस्तान समर्थक गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है.
