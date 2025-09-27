अबू धाबी में बब्बर खालसा आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी गिरफ्तार, भारत लाया गया
पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी परमिंदर सिंह पिंडी को अबू धाबी से गिरफ्तार कर भारत लाया.
Published : September 27, 2025 at 2:24 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब पुलिस को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. पंजाब पुलिस और सीबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी से पंजाब बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकवादी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को गिरफ्तार किया है. उसे भारत लाया गया है. परमिंदर पिंडी पर कई बड़ी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है. इनमें बटाला और गुरदासपुर इलाकों में पेट्रोल बम हमले और जबरन वसूली शामिल हैं.
कैसे किया गया गिफ्तारः
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि 'बटाला पुलिस द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम 24 सितंबर को यूएई पहुंची. विदेश मंत्रालय और यूएई के अधिकारियों के साथ समन्वय में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं. आरोपियों को वापस लाने में सफलता हासिल की."
In a landmark operation, @PunjabPoliceInd extradites Babbar Khalsa International (BKI) terrorist Parminder Singh @ Pindi from Abu Dhabi, #UAE to #India with the close coordination and support of Central Agencies. Pindi is a close aide of foreign-based terrorists Harwinder Singh @… pic.twitter.com/XoS4zKWQ9A— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) September 27, 2025
अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता:
डीजीपी के अनुसार, यह सफल प्रत्यर्पण आतंकवाद और संगठित अपराध के प्रति पंजाब पुलिस की शून्य-सहिष्णुता की नीति के साथ-साथ इसकी उन्नत जांच क्षमताओं और वैश्विक पहुंच को भी दर्शाता है. हम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के इस संयुक्त प्रयास में उनके अमूल्य सहयोग के लिए केंद्रीय एजेंसियों, विदेश मंत्रालय और यूएई सरकार के आभारी हैं.
पाकिस्तान के आतंकवादियों से है संबंधः
परमिंदर सिंह पिंडी उर्फ निर्मल सिंह के पाकिस्तान स्थित चरमपंथी आतंकवादियों हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैप्पी पासिया से संबंध हैं. पिंडी को उसका करीबी सहयोगी बताया जा रहा है. परमिंदर सिंह पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, जबरन वसूली, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप हैं.
विदेश में छिपा थाः
पुलिस के अनुसार परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी भारत से भागने के बाद वह लंबे समय से विदेश में छिपा हुआ था. सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अबू धाबी स्थित एनसीबी और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. 26 सितंबर को पंजाब पुलिस की एक टीम उसे यूएई से भारत वापस ले आई.
