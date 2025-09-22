ETV Bharat / bharat

स्वास्थ्य बीमा योजना ! 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, कल से कराएं रजिस्ट्रेशन

पंजाब की स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 23 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. इस योजना में सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा.

Punjab new health insurance scheme free treatment up to Rs 10 lakh registration start from Sept 23
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 5:02 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब सरकार की नई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. इस योजना के लिए कागजी प्रक्रिया कल यानि 23 सितंबर से शुरू की जा रही है. इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि 2 अक्टूबर से लागू होने वाली इस योजना के लिए सरकार ने सबसे पहले पंजाब के बरनाला और तरनतारन जिले से शुरुआत की है. इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए लोगों से अपील है कि वे मंगलवार से बरनाला और तरनतारन में लगाए जा रहे कैंपों में पहुंचकर अपना पंजीकरण करवाएं.

मुख्यमंत्री मान ने कहा, "हमारी प्राथमिकता पंजाब के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है. कुछ समय पहले हमने पंजाब के लोगों से वादा किया था कि 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. इसी के तहत हम कल (23 सितंबर) से शुरुआत कर रहे हैं, बरनाला और तरनतारन में करीब 128 मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, जो 2 से 3 दिन तक चलेंगे. लोग योजना का लाभ लेने के लिए इन जगहों पर पहुंच सकते हैं. इसके लिए कोई व्यक्ति पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुंच सकता है और किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी. इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 12 दिन लगेंगे. इसके बाद लोग मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड का लाभ उठा सकेंगे. इससे लोग 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए पात्र होंगे."

सरकारी कर्मचारी भी योजना के लिए पात्र
उन्होंने कहा कि चाहे सरकारी कर्मचारी हों या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसमें परिवार के सदस्यों की कोई सीमा नहीं है कि केवल एक या दो लोग ही लाभ उठा सकें, बल्कि परिवार के हर सदस्य को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. अगर किसी का पंजीकरण छूट गया है, तो उस व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उस व्यक्ति का कार्ड बनाया जाएगा.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि "इस योजना के तहत पंजीकृत होने वाले सभी अस्पतालों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा. उनके बारे में पूरी जानकारी और जरूरी सूचना दी जाएगी, चाहे वे सरकारी अस्पताल हों या निजी अस्पताल. योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पतालों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सभी सरकारी अस्पताल शामिल किए जाएंगे, चाहे वे किसी भी शहर या गांव में हों. अगर किसी को इस बारे में कोई परेशानी या असुविधा होती है, तो सरकार को भी इसकी जानकारी दी जा सकती है. अगर अस्पताल बदलने की जरूरत होगी, तो सरकार विचार करके बदलाव करेगी."

1,000 निजी अस्पतालों को जोड़ने का लक्ष्य
पंजाब सरकार इस योजना में 500 निजी अस्पतालों को शामिल करेगी और आने वाले वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाकर 1,000 करने का लक्ष्य है. इसके तहत, 'पंजाब के प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 2025-26 के बजट में 778 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी.

पंजाब में पहले से ही एक कल्याणकारी योजना चल रही है, जिसके तहत सरकार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराती है. पंजाब की आबादी 3 करोड़ है. इस योजना से लगभग 65 लाख परिवार जुड़ेंगे. इसके तहत, पंजाब सरकार पात्र लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी. यह इलाज कैशलेस और पेपरलेस होगा. इसके लिए काई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और न ही पात्र परिवार में आने वाले सदस्यों के लिए कोई संख्या तय की गई है. वहीं, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से पहले से जुड़े लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का अलग से लाभ मिलेगा.

