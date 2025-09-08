ETV Bharat / bharat

Punjab: प्रेम विवाह से खफा पिता ने की बेटी और नातिन की हत्या, चार साल पहले की थी शादी

पंजाब के बठिंडा में एक व्यक्ति ने प्रेम विवाह रचाने वाली अपने बेटी और नातिन की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी.

punjab man kills daughter and granddaughter over love marriage in bathinda
मृतक महिला के पति रवि रोते हुए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बठिंडा: पंजाब के बठिंडा जिले में दिलदहला देने वाली घटना घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने प्रेम विवाह रचाने वाली अपने बेटी और नातिन की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. मृतक महिला के पति रवि ने बताया कि उसने लगभग चार साल पहले गांव में ही रहने वाली जशन नाम की लड़की से प्रेम विवाह रचाया था. इस प्रेम विवाह के बाद उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ था.

रवि एक प्राइवेट जॉब करता है. उसने बताया कि "आज सुबह जब मैं अपने काम पर गया था, उसके बाद उसकी पत्नी जशन और उसकी बेटी एकम दवा लेने जा रही थीं. इस दौरान जशन के पिता राजवीर सिंह नंबरदार ने मेरी पत्नी और बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में जशन की मौके पर ही मौत हो गई और बेटी ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया."

रवि ने पुलिस से न्याय की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

दोहरे हत्याकांड के बारे में डीएसपी हरजीत सिंह मान ने बताया, "हमें विर्क कलां गांव में एक लड़की की हत्या की सूचना मिली थी. हमने मौके पर जाकर जांच की तो मृतक लड़की की पहचान विर्क कलां निवासी जशन के रूप में हुई. उसकी शादी लगभग चार साल पहले गांव में ही रहने वाले रवि नाम के लड़के से हुई थी. उनकी एक बेटी एकम भी थी.

उन्होंने बताया कि आज जब जशन अपनी बेटी एकम को लेकर विर्क कलां स्थित बस स्टैंड से निकलने लगी, तो जशन के पिता राजवीर सिंह ने जशन पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी. हमले में जशन की बेटी एकम भी घायल हो गई थी और अस्पताल ले जाते समय लड़की एकम की मौत हो गई.

डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने मृतक लड़की के पति रवि के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- पंजाब में बाढ़ः पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, सीएम मान अस्पताल से कैबिनेट की बैठक में हुए शामिल

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB MURDERLOVE MARRIAGEMURDER IN BATHINDAMAN KILLS DAUGHTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.