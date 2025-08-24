ETV Bharat / bharat

पंजाब: होशियारपुर में एलपीजी टैंकर टक्कर के बाद भड़की आग की घटना, मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई, 16 घायल - PUNJAB LPG TANKER COLLISION

पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला में एलपीजी टैंकर टक्कर की घटना में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. अभी कई घायलों की हालत गंभीर है.

Punjab LPG tanker collision
पंजाब के होशियारपुर में एलपीजी टैंकर टक्कर के बाद भड़की आग की घटना के बाद का दृश्य (ANI)
होशियारपुर: पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में एक एलपीजी टैंकर के पिकअप ट्रक से टकराने से भीषण विस्फोट और आग लगने से सात लोगों की मौत हो गई जबकि 16 घायल हो गए. यह घटना शनिवार को हुई. अस्पताल अधिकारियों के अनुसार तीन घायलों को छुट्टी दे दी गई है जबकि कई अन्य का इलाज चल रहा है. इनमें से कुछ की हालत गंभीर है.

मृतकों की पहचान लुधियाना के डेहलों के रहने वाले टैंकर चालक सुखजीत सिंह, मंडियाला गांव के रहने वाले बलवंत राय, धर्मेंद्र वर्मा, मंजीत सिंह, विजय, जसविंदर कौर और आराधना वर्मा के रूप में हुई है. घायलों में बलवंत सिंह (55), हरबंस लाल(60), अमरजीत कौर(50), सुखजीत कौर, ज्योति, सुमन, गुरमुख सिंह, हरप्रीत कौर, कुसुमा, भगवान दास, लल्ली वर्मा, सीता, अजय, संजय, राघव और पूजा शामिल हैं. इनमें से कई लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

यह घटना शनिवार को मंडियाला गांव में घटी जब एक एलपीजी टैंकर एक पिकअप ट्रक से टकरा गया. इसके परिणामस्वरूप भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई. कहा ये भी जा रहा है कि यह दुर्घटना संभवतः तब हुई जब एक कार टैंकर से टकरा गई. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर जिले के मंडियाला गांव में हुए दुखद हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया.

पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार भगवंत मान ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. उन्होंने घायलों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा सहित पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ी है.

मुख्यमंत्री मान ने अधिकारियों को घायलों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने कहा कि पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी.

