पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तेज धार में बह गयी थार, देखें वीडियो - PUNJAB HEAVY RAIN

पंजाब में दो युवकों द्वारा खतरनाक स्टंट करने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गई महिंद्रा एसयूवी. चौंकाने वाला वीडियो सामने आया.

PUNJAB HEAVY RAIN
पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात के बीच तेज धार में गाड़ी ले जाने की खतरनाक कोशिश करता युवक (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 2:19 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब में इन दिनों भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ आ गई. वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है. लगातार बारिश और जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त है. कई लोगों के घर ढह गए हैं और फसलें भी बर्बाद हो गई. बाढ़ ने एक बार फिर किसानों को मुआवजे के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर कर दिया है.

मना करने पर भी युवकों ने पानी में उतारी गाड़ी

बाढ़ जैसे हालात के बीच कुछ युवकों को बहाव के साथ खिलवाड़ करते देखा गया. एक घटना पटियाला के राऊ से मुल्लांपुर से जांटी माजरी जाने वाली सड़क पर घटी. सड़क पर पानी और बहाव के बीच थार पर सवार दो युवक इससे होकर पार करने की कोशिश करने लगे. तभी लोगों ने चेताया. लेकिन दोनों युवकों ने नहीं मानी और पानी के बहाव में गाड़ी को ले गए. तभी तेज बहाव में उनकी कार बह गई.

पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात के बीच तेज धार में गाड़ी ले जाने की खतरनाक कोशिश करता युवक (ETV Bharat)

जेसीबी की मदद से बची जान

हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत जेसीबी की मदद से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन यह घटना पंजाब में बाढ़ की गंभीरता को दर्शाती है. जहां कुछ लोग जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, वहीं कुछ शरारती युवक शरारत करने से बाज नहीं आ रहे हैं.

पठानकोट में बारिश ने मचाई तबाही

गौरतलब है कि भारी बारिश के कारण पठानकोट-कठुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. इसी जगह पर एक पुराना पुल ढह गया है. वहीं, एक वीडियो ने लोगों को और भी झकझोर दिया है जहाँ नदी के किनारे बना एक आलीशान घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया.

स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश

गौरतलब है कि पंजाब में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जान-माल का भारी नुकसान पहुंचा. पिछले 48 घंटों से चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश से लोग प्रभावित हुए. प्रशासन इसे लेकर सतर्क रहने है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पंजाब में कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान बंद कर दिए गए हैं और छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

