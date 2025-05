ETV Bharat / bharat

पंजाब हरियाणा जल विवाद: हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जल्द आ सकता है निर्णय - WATER DISPUTE HIGH COURT VERDICT

Published : May 6, 2025 at 7:19 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 7:45 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा डैम के पानी को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फिर चर्चा का केंद्र रहा. चीफ जस्टिस शीलू नागू की अगुवाई वाली बेंच ने 45 मिनट की तीखी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर और आपात स्थिति का है, इसलिए आज ही अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा. भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस का कब्जा: सुनवाई के दौरान भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के वकील ने कोर्ट को बताया कि पंजाब पुलिस ने भाखड़ा डैम पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है. डैम की सभी कंट्रोल यूनिट्स पुलिस के हाथ में हैं, जो BBMB के संचालन को बाधित कर रही हैं. वकील ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पानी की मांग केवल हरियाणा के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान और दिल्ली जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी है. उन्होंने कोर्ट से पंजाब पुलिस को डैम से हटाने और BBMB को संचालन की स्वतंत्रता देने की मांग की. पंजाब का दावा: हरियाणा कोटा से ज्यादा ले रहा पानी: वहीं, पंजाब सरकार के वकील ने दावा किया कि हरियाणा अपने तय कोटे से अधिक पानी ले रहा है. उनके मुताबिक, हरियाणा ने मार्च तक अपने हिस्से का पानी पहले ही उपयोग कर लिया है. पंजाब ने BBMB पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया. वकील ने कहा कि भाखड़ा डैम का पानी पंजाब के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और हरियाणा की मांगें अनुचित हैं. पंजाब हरियाणा जल विवाद: हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा (Etv Bharat) याचिकाओं का दौर और कोर्ट का रुख: इस विवाद को लेकर हाई कोर्ट में अब तक तीन याचिकाएं दायर की गई हैं. पहली दो याचिकाएं शनिवार को एडवोकेट रविंद्र ढुल और फतेहाबाद ग्राम पंचायत ने दायर की थीं. इनमें मांग की गई कि पंजाब पुलिस को भाखड़ा डैम से हटाया जाए और हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. याचिकाओं में कहा गया कि भाखड़ा डैम का पानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए जीवन रेखा है, और इसका बंटवारा निष्पक्ष होना चाहिए. सोमवार को BBMB ने भी एक याचिका दायर कर पंजाब पुलिस के कब्जे की शिकायत की. कोर्ट ने केंद्र, पंजाब, हरियाणा सरकारों और BBMB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

