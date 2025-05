ETV Bharat / bharat

Explainer: SYL के बाद अब क्या है पंजाब हरियाणा जल विवाद? भाखड़ा नहर का पानी क्यों बना टकराव की वजह? - PUNJAB HARYANA WATER DISPUTE

क्या है पंजाब-हरियाणा जल विवाद? ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 3, 2025 at 12:35 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 9:14 PM IST 19 Min Read

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा, दो पड़ोसी राज्य, जो कभी एक ही पंजाब का हिस्सा थे, आज पानी के बंटवारे को लेकर आमने-सामने हैं. हाल ही में पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती की, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 29 अप्रैल 2025 को एक वीडियो में कहा कि हरियाणा अपने हिस्से से ज़्यादा पानी ले चुका है और अब पंजाब एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं देगा. जवाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आरोप लगाया कि पंजाब ने तय समझौतों को लागू नहीं किया, जिससे हरियाणा के कई जिलों में पानी का संकट गहरा सकता है. जल विवाद में कब-क्या हुआ? 29 अप्रैल 2025: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो जारी कर हरियाणा का पानी कम करने की जानकारी दी. इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर राजनीति करने का आरोप लगाया. वहीं हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से इस बारे में मुलाकात की.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो जारी कर हरियाणा का पानी कम करने की जानकारी दी. इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर राजनीति करने का आरोप लगाया. वहीं हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से इस बारे में मुलाकात की. 30 अप्रैल 2025: हरियाणा सरकार ने धारा 7 के तहत मामला केंद्र को भेजने की मांग की. इसके बाद भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर कहा कि पंजाब सरकार राजधर्म नहीं निभा रही. जिसके बाद सियासत और बढ़ गई. इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर षड्यंत्र का आरोप लगाया. वहीं हरियाणा के सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा का पानी बंद होने का दिल्ली पर भी असर पड़ेगा. भगवंत मान ऐसी राजनीति ना करें. इसके बाद चंडीगढ़ में BBMB की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला.

हरियाणा सरकार ने धारा 7 के तहत मामला केंद्र को भेजने की मांग की. इसके बाद भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मुद्दे पर कहा कि पंजाब सरकार राजधर्म नहीं निभा रही. जिसके बाद सियासत और बढ़ गई. इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर षड्यंत्र का आरोप लगाया. वहीं हरियाणा के सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा का पानी बंद होने का दिल्ली पर भी असर पड़ेगा. भगवंत मान ऐसी राजनीति ना करें. इसके बाद चंडीगढ़ में BBMB की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला. 1 मई 2025: अचानक से BBMB के वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर और सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया गया. जिसके बाद सियासत और गरमा गई. नंगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर पंजाब पुलिस तैनात की गई. हालांकि, रोपड़ रेंज के DIG ने कहा कि वो सिर्फ सिक्योरिटी रिव्यू करने आए थे. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नंगल डैम पर पहुंचे और निरीक्षण कर ऑल पार्टी मीटिंग और विधानसभा सेशन बुलाने का फैसला लिया.

अचानक से BBMB के वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर और सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया गया. जिसके बाद सियासत और गरमा गई. नंगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर पंजाब पुलिस तैनात की गई. हालांकि, रोपड़ रेंज के DIG ने कहा कि वो सिर्फ सिक्योरिटी रिव्यू करने आए थे. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नंगल डैम पर पहुंचे और निरीक्षण कर ऑल पार्टी मीटिंग और विधानसभा सेशन बुलाने का फैसला लिया. 2 मई 2025 : दोनों राज्यों की केंद्रीय गृह मंत्रालय से बैठक बेनतीजा रही. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया. इस बीच भाखड़ा नहर के पानी पर आश्रित हरियाणा के जिलों में किल्लत सामने आई. हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कैथल समेत कई जिलों में पानी के संकट की समस्या सामने आई.

: दोनों राज्यों की केंद्रीय गृह मंत्रालय से बैठक बेनतीजा रही. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया. इस बीच भाखड़ा नहर के पानी पर आश्रित हरियाणा के जिलों में किल्लत सामने आई. हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, कैथल समेत कई जिलों में पानी के संकट की समस्या सामने आई. 3 मई 2025: हरियाणा सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया "सर्वदलीय बैठक में फैसला किया गया कि पंजाब की भगवंत मान सरकार को बिना किसी शर्त के तुरंत पानी छोड़ना चाहिए" ये विवाद नया नहीं है. पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का बंटवारा दशकों से एक जटिल मुद्दा रहा है, खासकर सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर और भाखड़ा नहर को लेकर, लेकिन इस बार भाखड़ा नहर के पानी की कटौती ने मामला फिर से गरमा दिया है. आखिर ये विवाद है क्या? क्यों दोनों राज्य एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं? इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, और भविष्य में क्या चुनौतियां होंगी? आइए, इसकी जड़ तक जाते हैं और हर पहलू को समझते हैं. भाखड़ा नहर और पानी का बंटवारा: भाखड़ा नहर सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध से निकलती है, जिसे 1908 में सर लुइस डेन ने प्रस्तावित किया था. उस वक्त लुइस डेन ने ब्रिटिश हुकूमत को प्रस्ताव भेजा था. तब पैसों की कमी का हवाला देकर ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. देश की आजादी के बाद 1948 में डैम को बनाने का काम शुरू हुआ. 1948 से 1963 तक चले निर्माण में 13,000 मजदूरों और 300 इंजीनियरों ने काम किया, जिसमें अमेरिकी विशेषज्ञ हार्वे स्लोकम ने सलाह दी. ₹245.28 करोड़ की लागत (उस वक्त के हिसाब से) से बने इस बांध का उद्देश्य सतलुज-ब्यास घाटी में बाढ़ रोकना, 10 मिलियन एकड़ खेतों की सिंचाई और 1325 मेगावाट बिजली उत्पादन था. कब हुआ भाखड़ा बांध का निर्माण? (ETV Bharat) 226 मीटर ऊंचा ये बांध दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है और इसे जवाहर लाल नेहरू (तत्कालीन प्रधानमंत्री) ने "भारत का आधुनिक मंदिर" का नाम दिया था. 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर की जलाशय क्षमता के साथ, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और दिल्ली तक पानी और बिजली पहुंचाता है. इस बांध का प्रबंधन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) करता है, जो केंद्रीय बिजली मंत्रालय के तहत काम करता है. BBMB में पंजाब और हरियाणा दोनों के अधिकारी शामिल हैं. भाखड़ा बांध में हरियाणा का 32% हिस्सा है. नियम के हिसाब से हरियाणा को सालाना 4.4 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना चाहिए. हरियाणा को 32 प्रतिशत मिलता है पानी (ETV Bharat) पानी का बंटवारा दो अवधियों में होता है: डैम वाटर फिलिंग पीरियड (21 मई से 20 सितंबर): इस दौरान बांध को भरा जाता है, और पानी की सप्लाई सीमित होती है.

डैम वाटर डिप्लीशन पीरियड (21 सितंबर से 20 मई): इस दौरान राज्यों को उनके हिस्से का पानी दिया जाता है. हरियाणा को आमतौर पर अप्रैल, मई, और जून में 9000 क्यूसिक पानी मिलता है, जिसमें से ज़्यादातर पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन पंजाब ने अप्रैल 2025 में इस सप्लाई को घटाकर 4000 क्यूसिक कर दिया, जिससे विवाद शुरू हुआ. भाखड़ा नहर विवाद क्या है? (ETV Bharat) विवाद की जड़, क्यों शुरू हुआ टकराव? भाखड़ा नहर का मौजूदा विवाद इस पुरानी कहानी का नया अध्याय है. आइए, दोनों राज्यों के पक्ष देखें. पंजाब का पक्ष: पंजाब का कहना है कि उसके पास पहले ही पानी की कमी है. राज्य में भूजल स्तर 300 फीट तक नीचे चला गया है, खासकर बठिंडा, संगरूर, और पटियाला जैसे जिलों में.

पजाब के सीएम भगवंत मान का दावा है कि हरियाणा अपने हिस्से से 103% पानी पहले ही इस्तेमाल कर चुका है, और अब पंजाब अतिरिक्त पानी नहीं दे सकता.

पंजाब ने ये भी आरोप लगाया कि हरियाणा, राजस्थान को जाने वाले पानी का हिस्सा अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है. 15 दिन की माप के बाद पंजाब ने दावा किया कि राजस्थान को 623 क्यूसिक की जगह सिर्फ 423 क्यूसिक पानी मिल रहा है. हरियाणा का पक्ष: हरियाणा का कहना है कि पंजाब ने BBMB के तय नियमों का उल्लंघन किया है. नायब सैनी ने कहा कि पंजाब ने मीटिंग में तय फैसले को लागू नहीं किया.

हरियाणा को अपने 9000 क्यूसिक पानी में से सिर्फ 4000 क्यूसिक मिल रहा है, जो उसकी ज़रूरत का 44% है.

हरियाणा के सीएम ने ये भी कहा कि पंजाब भाखड़ा बांध की स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा, जबकि हरियाणा को पानी भाखड़ा से मिलता है, ना कि पंजाब के पोंग या रणजीत सागर बांध से. भाखड़ा बांध से निकलने वाली 174 किमी लंबी भाखड़ा नहर पंजाब और हरियाणा में पानी वितरित करती है, लेकिन BBMB द्वारा हर साल पानी की उपलब्धता के आधार पर किया जाने वाला बंटवारा बारिश और जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित हो जाता है. कम बारिश और सतलुज के घटते प्रवाह ने दोनों राज्यों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है. जल संसाधन विशेषज्ञ की राय: जल संसाधन विशेषज्ञ प्रोफेसर अशोक गुलाटी का कहना है "पंजाब और हरियाणा दोनों ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ में गलत फसल नीतियां हैं. दोनों राज्यों में धान और गन्ने जैसी पानी की खपत वाली फसलें उगाई जा रही हैं, जबकि भूजल स्तर तेज़ी से गिर रहा है. BBMB को दोनों राज्यों के साथ मिलकर एक पारदर्शी सिस्टम बनाना होगा." दोनों राज्यों के अपने-अपने तर्क (ETV Bharat)

Last Updated : May 3, 2025 at 9:14 PM IST