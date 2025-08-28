पंजाब में बाढ़ से तबाही, मानव बस्तियों में घुसा पानी, फसलें और पशुधन को भारी नुकसान

फिरोजपुर/कपूरथला/अमृतसर: पांच नदियों का प्रदेश पंजाब इन दिनों भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में है. कई जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है. पानी के तेज बहाव के कारण कई जगहों पर नहरों और नदियों पर बने पुल ढह गए हैं. कुछ जगहों पर मानव बस्तियां जलमग्न हो गई हैं. जलभराव से फसलें और पशुधन को भारी नुकसान हुआ है. कई इलाकों में गंदे पानी से बीमारियां फैलने का भी डर है.

कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला अमृतसर जिले के अजनाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इस मौके पर उन्होंने बीएसएफ की बीओपी पर खड़े होकर नदी में बाढ़ का जायजा लिया. उनके साथ बीएसएफ कमांडर राजेश राणा भी मौजूद थे. सांसद औजला ने कहा कि कल तक नदी के पानी का दबाव काफी बढ़ गया था और आज भी कई गांवों की जमीन पानी में डूबी हुई है. फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. औजला ने कहा कि वह आर्थिक मदद के लिए सरकार से बातचीत करेंगे ताकि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिल सके.

फिरोजपुर के लगभग 45 गांवों में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है. बीएसएफ के जवान नाव के जरिये लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाल रहे हैं. इसके अलावा, समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग भी मदद कर रहे हैं. उनका कहना है कि कई इलाकों में सतलुज नदी उफान पर है और पानी 20 फीट तक पहुंच गया है. लोग भूखे-प्यासे अपने घरों की छतों पर बैठकर मदद का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है.

पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालते सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

बीएसएफ जवान लोगों की मदद कर रहे हैं और राशन भी मुहैया करा रहे हैं. इसके अलावा, जवानों द्वारा जरूरतमंदों तक दवाइयां भी पहुंचाई जा रही हैं. मौके पर पहुंचे फिरोजपुर शहर से आम आदमी पार्टी के विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने कहा कि स्थिति गंभीर है, लेकिन सरकार पूरी ताकत से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

प्रशासन पर कुप्रबंधन का आरोप

कपूरथला जिले के मंड बाऊपुर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मंड क्षेत्र समेत पूरे पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह इंसान द्वारा पैदा की गई गलती और कुप्रबंधन है. निर्दलीय विधायक सिंह ने कहा कि पहले 2023 और अब 2025 में बाढ़ आने से पहले मैंने सरकार को सूचित किया था कि अगर समय-समय पर हरिके बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया तो मंड क्षेत्र समेत राज्य में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन उस समय विभाग ने बताया कि हमने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं, लेकिन अब 'AAP' की सरकार के प्रबंध कहां गए.

मंड के लोग पिछले 20 दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं, जलस्तर हर दिन बढ़ रहा है और हालात बदतर होते जा रहे हैं. किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. जब बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है, तो सरकार के मंत्री और प्रशासन भागदौड़ कर रहे हैं. आज जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, वह पौंग डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने और हरिके बैराज से पानी न छोड़े जाने के कारण है. - राणा इंद्र प्रताप सिंह, विधायक

राणा इंद्र प्रताप ने कहा कि पौंग बांध से पहले ब्यास नदी में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता था, उसे हरिके बैराज से आगे नहीं छोड़ा गया. अब हरिके बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसा समय रहते क्यों नहीं किया गया, यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय भूल है.

पंजाब में बाढ़ से तबाही, मानव बस्तियों में घुसा पानी (ETV Bharat)

राणा इंद्र प्रताप ने कहा कि उन्होंने विधानसभा सत्र में बांधों को मजबूत करने का मुद्दा उठाया था और सदन में विभाग के मंत्री ने कहा था कि अगर किसान जमीन दें तो सरकार बांधों को मजबूत करने के लिए तैयार है. आज सरकार के सामने किसान घाटे का सामना कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने विधानसभा में सदन के सामने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाना चाहिए. मंड के लोगों को अभी तक 2023 का मुआवजा नहीं मिला है और अब धान फिर से बर्बाद हो गया है. यह प्रकृति के प्रकोप के कारण नहीं बल्कि हरिके बैराज से समय पर पानी न छोड़ने के कारण हुआ है. सरकार को प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द 70 हजार रुपये प्रति एकड़ का पूरा मुआवजा देने की घोषणा करनी चाहिए.

फिरोजपुर के लोगों को आर्थिक सहायता

पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता शमिंदर सिंह खिंडा ने जीरा विधानसभा क्षेत्र के मक्खू मल्लांवाला क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अपना एक साल का वेतन दान करने की घोषणा की है. यह निर्णय उनकी समाज सेवा और पीड़ितों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक है, जिससे पूरे क्षेत्र में उनकी सराहना और बढ़ गई है.

बीमारी फैलने का भी डर (ETV Bharat)

बाढ़ के कारण जीरा के मक्खू मल्लांवाला इलाके में जमीन मालिकों, मजदूरों और स्थानीय निवासियों को बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान उठाना पड़ा. फसलों की बर्बादी और घरों में पानी भर जाने से प्रभावित परिवार गंभीर संकट में आ गए. ऐसे मुश्किल दौर में शमिंदर सिंह खिंडा ने अपनी एक साल की सैलरी प्रभावित परिवारों में बांटने का ऐलान करके मिसाल कायम की. उन्होंने कहा, "यह मेरा छोटा सा फर्ज है. बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम पीड़ितों का दर्द तो बांट ही सकते हैं."

जीरा विधानसभा क्षेत्र के अलावा पंजाब के विभिन्न हिस्सों में समाज सेवा की जिम्मेदारियां निभा रहे खिंडा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकारी स्तर पर पूरी निष्ठा से काम किया है और सरकार हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी है. खिंडा ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि वह स्थानीय प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर हर संभव मदद सुनिश्चित करेंगे.

