हरियाणा ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री से भरे 25 ट्रक पंजाब और हिमाचल भेजे, बोले- "संकट की इस घड़ी में हम साथ खड़े हैं"

पंचकूला: प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लगातार चिंता की स्थिति बनी हुई है. लोग बेघर हो गए हैं, घरों का अनाज तक पानी में बह गया है. पशुधन का नुकसान हो चुका है. नतीजतन जहां बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को मदद के लिए पत्र लिखा था. वहीं, उन्होंने आज, रविवार की सुबह पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय 'पंचकमल' से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 25 ट्रकों को हरी झंडी देकर रवाना किया है. उन्होंने आपदा की इस भयावह स्थिति में आगे भी मदद का भरोसा दिया.

15 ट्रक पंजाब और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश रवाना: हरियाणा की सैनी सरकार द्वारा पंजाब के लिए राहत सामग्री से भरे 15 ट्रक रवाना किए गए, जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए 10 ट्रक भेजे गए हैं. इस मौके पर हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने हिमाचली टोपी पहनाकर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया. वहीं, सीएम सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से लोगों को काफी नुकसान हुआ है. पशुओं का व्यक्तिगत का नुकसान हुआ है. लेकिन संकट की इस स्थिति में प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने सभी लोगों से कहा है कि सेवा ही धर्म है.

हरियाणा ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री से भरे 25 ट्रक पंजाब और हिमाचल भेजे (Etv Bharat)

हरियाणा का एक-एक जिला पंजाब के जिलों से जुड़ा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि" जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई समस्या दरपेश न आए, इसके लिए हरियाणा के एक-एक जिले को पंजाब के जिलों से जोड़ा गया है. व्यवस्था को इस प्रकार बनाई गई है, राहत कार्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए. कहा कि पार्टी मजबूती से राहत सामग्री भेज रही है. इस प्राकृतिक आपदा से गहराए संकट की स्थिति पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि "इस संकट की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए. हमारा धर्म यह है कि हम लोगों कि सेवा बारे सोचते हैं."