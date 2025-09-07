ETV Bharat / bharat

हरियाणा ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री से भरे 25 ट्रक पंजाब और हिमाचल भेजे, बोले- "संकट की इस घड़ी में हम साथ खड़े हैं"

Punjab Flood Relief: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पंजाब-हिमाचल के लिए राहत सामग्री से भरे 25 ट्रक रवाना किए.

Punjab Flood Relief
Punjab Flood Relief (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2025 at 3:02 PM IST

पंचकूला: प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लगातार चिंता की स्थिति बनी हुई है. लोग बेघर हो गए हैं, घरों का अनाज तक पानी में बह गया है. पशुधन का नुकसान हो चुका है. नतीजतन जहां बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को मदद के लिए पत्र लिखा था. वहीं, उन्होंने आज, रविवार की सुबह पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय 'पंचकमल' से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 25 ट्रकों को हरी झंडी देकर रवाना किया है. उन्होंने आपदा की इस भयावह स्थिति में आगे भी मदद का भरोसा दिया.

15 ट्रक पंजाब और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश रवाना: हरियाणा की सैनी सरकार द्वारा पंजाब के लिए राहत सामग्री से भरे 15 ट्रक रवाना किए गए, जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए 10 ट्रक भेजे गए हैं. इस मौके पर हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने हिमाचली टोपी पहनाकर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया. वहीं, सीएम सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से लोगों को काफी नुकसान हुआ है. पशुओं का व्यक्तिगत का नुकसान हुआ है. लेकिन संकट की इस स्थिति में प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने सभी लोगों से कहा है कि सेवा ही धर्म है.

हरियाणा ने बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री से भरे 25 ट्रक पंजाब और हिमाचल भेजे (Etv Bharat)

हरियाणा का एक-एक जिला पंजाब के जिलों से जुड़ा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि" जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई समस्या दरपेश न आए, इसके लिए हरियाणा के एक-एक जिले को पंजाब के जिलों से जोड़ा गया है. व्यवस्था को इस प्रकार बनाई गई है, राहत कार्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए. कहा कि पार्टी मजबूती से राहत सामग्री भेज रही है. इस प्राकृतिक आपदा से गहराए संकट की स्थिति पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि "इस संकट की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए. हमारा धर्म यह है कि हम लोगों कि सेवा बारे सोचते हैं."

हरियाणा की लो-लाइन एरिया में जलभराव: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा की लो-लाइन में भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने लोगों से साथ मिलकर आपदा का सामना करने की अपील की है. वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, जिसके जरिए किसान अपनी फसल खराबे को दर्ज करवा सकते हैं."

Punjab Flood Relief
राहत सामग्री से भरे 25 ट्रक पंजाब और हिमाचल रवाना (Etv Bharat)

169738 किसानों का फसल खराबा दर्ज: सीएम सैनी ने बताया कि "प्रदेश में अभी तक 169738 किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना ब्यौरा दर्ज करवाया है और आगे भी यह पोर्टल खुला है. इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए. क्योंकि जब पंजाब में प्राकृतिक आपदा आई, उसी दिन उनके द्वारा मुख्यमंत्री पंजाब को पत्र लिखकर भरोसा दिया गया था कि जो भी मदद चाहिए, हम उनके साथ है."

सीएम ने मां मनसा देवी मंदिर में माथा टेका: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज, रविवार की सुबह सबसे पहले पंचकूला पहुंचकर माता मनसा देवी मंदिर में मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. साथ ही मां रानी से देश-प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की. इसके बाद उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय, 'पंचकमल' पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री से भरे 25 ट्रकों को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया. इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता एवं हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे.

ETV Bharat Logo

