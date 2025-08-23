ETV Bharat / bharat

पंजाब: होशियारपुर में LPG टैंकर और पिकअप के बीच टक्कर के बाद भड़की आग, एक की मौत कई झुलसे - PUNJAB FIRE INCIDENT

पंजाब के होशियारपुर में एलपीजी टैंकर से भड़की आग ने विकराल रूप धारण किया. टैंकर-पिकअप बीच टक्कर के बाद आग लगी.

PUNJAB FIRE INCIDENT
पंजाब के होशियारपुर में भड़की आग का दृश्य (ANI VIDEO)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 7:42 AM IST

2 Min Read

होशियारपुर: पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में बीती रात एक भीषण दुर्घटना हुई. एक एलपीजी टैंकर और एक पिकअप ट्रक के बीच टक्कर हुई. इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट हुआ और आग लग गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों को झुलसने की खबर है. पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह ने दुर्घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता का आश्वासन दिया.

अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना संभवतः एक कार के टैंकर से टकराने के कारण हुई. इसके परिणामस्वरूप आग लग गई और फिर विस्फोट हो गया. उपायुक्त आशिका जैन ने कहा कि दमकल गाड़ियां, एम्बुलेंस और पंजाब पुलिस को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. आग संभवतः एक सड़क दुर्घटना के कारण लगी.

जैन ने कहा, 'जलने से घायल हुए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक व्यक्ति के हताहत होने की खबर है. ऐसा प्रतीत होता है कि गैस टैंकर से जुड़ी सड़क दुर्घटना के बाद गैस रिसाव हुआ. यह एक औद्योगिक क्षेत्र है. इसलिए हो सकता है कि यहां कुछ प्रवासी झुलसे गए हों. प्राथमिकता है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए.'

पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह ने दुर्घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता का वादा किया. सिंह ने कहा, 'स्थिति ऐसी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता. एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग लापता हैं. लोग कह रहे हैं कि एक टैंकर ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद गैस लीक होने के कारण विस्फोट हुआ. आग व्यापक रूप से फैल गई है.'

उल्लेखनीय है कि ऐसा ही हादसा पिछले साल राजस्थान के जयपुर में हुआ था. जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी टैंकर यू-टर्न लेने के दौरान एक ट्रक से टकरा गया था. टक्कर के बाद गैस लीक होकर आसपास फैल गई. फिर जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई. इसकी चपेट में कई दर्जन गाड़िया आ गई. इस हादसे में कई लोगों की जान गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

ये भी पढ़ें- पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में भीषण विस्फोट, दो लोगों की मौत, तीन घायल - EXPLOSION OXYGEN CYLINDER PLANT

होशियारपुर: पंजाब के होशियारपुर के मंडियाला गांव में बीती रात एक भीषण दुर्घटना हुई. एक एलपीजी टैंकर और एक पिकअप ट्रक के बीच टक्कर हुई. इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट हुआ और आग लग गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों को झुलसने की खबर है. पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह ने दुर्घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता का आश्वासन दिया.

अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना संभवतः एक कार के टैंकर से टकराने के कारण हुई. इसके परिणामस्वरूप आग लग गई और फिर विस्फोट हो गया. उपायुक्त आशिका जैन ने कहा कि दमकल गाड़ियां, एम्बुलेंस और पंजाब पुलिस को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया. आग संभवतः एक सड़क दुर्घटना के कारण लगी.

जैन ने कहा, 'जलने से घायल हुए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक व्यक्ति के हताहत होने की खबर है. ऐसा प्रतीत होता है कि गैस टैंकर से जुड़ी सड़क दुर्घटना के बाद गैस रिसाव हुआ. यह एक औद्योगिक क्षेत्र है. इसलिए हो सकता है कि यहां कुछ प्रवासी झुलसे गए हों. प्राथमिकता है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए.'

पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह ने दुर्घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता का वादा किया. सिंह ने कहा, 'स्थिति ऐसी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता. एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है. अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग लापता हैं. लोग कह रहे हैं कि एक टैंकर ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद गैस लीक होने के कारण विस्फोट हुआ. आग व्यापक रूप से फैल गई है.'

उल्लेखनीय है कि ऐसा ही हादसा पिछले साल राजस्थान के जयपुर में हुआ था. जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी टैंकर यू-टर्न लेने के दौरान एक ट्रक से टकरा गया था. टक्कर के बाद गैस लीक होकर आसपास फैल गई. फिर जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई. इसकी चपेट में कई दर्जन गाड़िया आ गई. इस हादसे में कई लोगों की जान गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

ये भी पढ़ें- पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में भीषण विस्फोट, दो लोगों की मौत, तीन घायल - EXPLOSION OXYGEN CYLINDER PLANT

For All Latest Updates

TAGGED:

LPG TANKER BLASTLPG TANKER PICKUP TRUCK COLLISIONएलपीजी टैंकर विस्फोटपंजाब आगPUNJAB FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पांच साल बाद TikTok की वेबसाइट भारत में खुली? भारत सरकार की तरफ से आया ये बयान

अजरबैजान से झारखंड लाया गया मोस्ट वांटेड मयंक सिंह, रामगढ़ कोर्ट में किया जाएगा पेश

National Space Day 2025: अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूता भारत – मंगल से चांद तक की गौरवगाथा

हल्की दाड़ी, हैवी मूछे, 'बैटल ऑफ गलवान' में ऐसा दिखेगा सलमान खान का आर्मी मैन लुक, बिग बॉस 19 से आई तस्वीरें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.