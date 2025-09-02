ETV Bharat / bharat

पंजाब: आप विधायक फायरिंग कर पुलिस हिरासत से फरार, रेप केस का मामला - AAP MLA HARMEET PATHANMAIJRA

आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पंजाब पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया था.

PUNJAB AAP MLA RAN AWAY
आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 12:22 PM IST

3 Min Read

चंडीगढ़: पंजाब के आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा का पुलिस हिरासत से भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पुलिस पर फायरिंग कर वह फरार हो गया. पंजाब पुलिस ने उसे रेप के एक मामले में गिरफ्तार किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस के बड़े अफसर इसकी पड़ताल में जुट गए हैं.

जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस विधायक को आज हरियाणा से गिरफ्तार कर थाने ला रही थी. आरोप है कि रास्ते में विधायक ने पुलिस पर फायरिं की और फरार हो गये. बताया जा रहा है कि इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया.

कहा जा रहा है कि पंजाब के सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया था. पंजाब पुलिस ने उन्हें आज (मंगलवार) एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया. हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो गए.

गिफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. इसमें उन्होंने बताया कि पार्टी ने एक पुराने मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए.

हरियाणा से गिरफ्तारी

आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. पंजाब पुलिस विधायक वहां से पंजाब ला रही थी. इस बीच वह फरार हो गए.

विधायक ने कहा,'मैंने पंजाब के लिए आवाज उठाई, तो मुझे सजा मिली. मैंने अपने पंजाब के लिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया. मैंने पहले ही कहा था कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी.'

विधायक ने कहा, 'मैं अपने पंजाब के साथ खड़ा रहा हूं, मैंने अपना करियर दांव पर लगाया है.' गिरफ्तारी के संबंध में एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने अपने अन्य साथी विधायकों और मंत्रियों से अपील की कि 'अगर आप आज नहीं बोलेंगे, तो कल आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

आज मेरे खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज किया गया है. यह गैरकानूनी तरीके से दर्ज किया गया. मेरा पहले भी एक मुकदमा चल रहा है. वह पुराना है और उस पर भी अदालत में सुनवाई चल रही है, लेकिन अब सरकार ने दिल्ली के प्रतिनिधियों के जरिए कार्रवाई की है.'

प्रशासनिक लापरवाही पर भड़के आप विधायक

बता दें कि पंजाब में आई बाढ़ के चलते हरमीत सिंह पठान माजरा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए पंजाब के सचिव कृष्ण कुमार को पद से हटाने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि ये बाढ़ आई नहीं है, ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है. अगर सरकार ने समय रहते इंतजाम किए होते तो आज ये हालात न बनते. सनौर विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए.

आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा

सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा की सुरक्षा किस बयान के बाद वापस ले ली गई? उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी भी दी. इसमें उन्होंने कहा, 'मुझे पहले से ही पता था कि मैंने आज अपनी आवाज उठाई है और मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.'





