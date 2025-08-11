ETV Bharat / bharat

पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति वापस ली, कांग्रेस ने किसानों और पंजाबियों की जीत बताया - LAND POOLING POLICY

पंजाब के किसानों के लगातार विरोध के बाद AAP सरकार को विवादास्पद लैंड पूलिंग नीति वापस लेने को मजबूर होना पड़ा.

Punjab AAP government withdraws controversial land pooling policy congress terms it farmers victory
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (File Photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 10:18 PM IST

5 Min Read

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने विवादास्पद लैंड पूलिंग नीति को वापस ले लिया है. आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 14 मई, 2025 को लाई गई पंजाब भूमि नीति और उससे संबंधित संशोधनों को वापस लिया जा रहा है. इस नीति के तहत जारी किए गए आशय पत्र (एलओआई), पंजीकरण और अन्य सभी कार्य वापस लिए जाते हैं.

पंजाब के किसान लगातार इस नीति का विरोध कर रहे थे. उनका कहना था कि सरकार इस नीति के जरिये उनकी जमीन हड़पना चाहती है. यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था और कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने इन नीति पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

पंजाब और पंजाबियों की जीत: कांग्रेस
लैंड पूलिंग नीति वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर निशाना साधा. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने एक्स पर लिखा, "जब सरकारें लोगों को भूल जाती हैं, तो लोग उन्हें याद दिलाते हैं कि असली ताकत कहां है. यह पंजाब और पंजाबियों की जीत है - लैंड पूलिंग घोटाले के खिलाफ लोगों की लड़ाई की जीत. AAP की जनविरोधी नीतियों के आगे पंजाब कभी नहीं झुकेगा."

आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र
आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र (ETV Bharat)

उन्होंने आगे लिखा, जिस तरह शिरोमणि अकाली दल ने जनता के विरोध के बावजूद तीन काले कृषि कानूनों का समर्थन किया, उसी तरह AAP पंजाब ने लैंड पूलिंग में भी यही किया - और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा. लेकिन पंजाबियों ने न तो अकालियों को माफ किया है, न ही वे AAP को माफ करेंगे. पंजाब कांग्रेस शुरू से ही किसानों और लोगों के साथ खड़ी है - और हमेशा उनके अधिकारों के लिए खड़ी रहेगी. हमने मिलकर पंजाब विरोधी टीम को हराया है - और हमारी जमीन और अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी!"

कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "किसान विरोधी लैंड पूलिंग नीति आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई है! यह AAP के जमीन हड़पने के एजेंडे पर पंजाब के किसानों और लोगों की जीत है. पहले दिन से ही हम इस विश्वासघात के खिलाफ किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे - आज उनकी एकता ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है."

सुखबीर सिंह बादल का केजरीवाल पर हमला
अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लिखा, "मैं बहादुर अकाली कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों और दुकानदारों को सलाम करता हूं जिन्होंने एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल को लैंड पूलिंग योजना वापस लेने के लिए मजबूर किया, जो वास्तव में भूमि हड़पने की योजना थी, जिसके माध्यम से आम आदमी पार्टी ने देश भर में पार्टी का विस्तार करने के लिए दिल्ली के बिल्डरों से 30,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की कोशिश की थी."

बादल ने आगे लिखा, "मैं पंजाबियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह हमने लाखों लोगों की भागीदारी वाले जमीनी स्तर के आंदोलन का नेतृत्व करके आम आदमी पार्टी को लैंड पूलिंग नीति वापस लेने के लिए मजबूर किया है, उसी तरह हम भ्रष्ट और घोटाले में लिप्त 'आप' सरकार को पंजाब को दिवालिया बनाने, बाहरी लोगों को नौकरियां देने, कानून व्यवस्था को नष्ट करने और गैंगस्टरों को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह ठहराएंगे. मैं पंजाबियों से शिरोमणि अकाली दल के तहत एकजुट होने की अपील करता हूं ताकि पंजाब को पटरी पर लाया जा सके और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके."

लैंड पूलिंग नीति क्या थी?
पंजाब में लैंड पूलिंग नीति सबसे पहले 2011 में अकाली सरकार के कार्यकाल में लागू की गई थी. इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और फिर मौजूदा मान सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए इसे आगे बढ़ाया. जून 2025 में पंजाब कैबिनेट ने इस नीति के नए संस्करण को मंजूरी दी. इस नीति के तहत राज्य के विभिन्न इलाकों में जमीन अधिग्रहण करके औद्योगिक, व्यावसायिक और रिहायशी इलाके विकसित किए जाने थे. मुआवजे की राशि के बदले जमीन मालिकों को उनकी जमीन के अनुपात में उसी क्षेत्र में व्यावसायिक और रिहायशी प्लॉट दिए जाने थे.

कहां और कितनी भूमि पूलिंग होनी थी?
भगवंत मान सरकार की योजना इस नीति के तहत लुधियाना में 24,000 एकड़, मोहाली में 2,535 एकड़, अमृतसर में 4,464 एकड़, पठानकोट और जालंधर में 1,000-1,000 एकड़, पटियाला में 1,150 एकड़, बठिंडा में 848 एकड़, संगरूर में 568 एकड़, मोगा में 542 एकड़, नवांशहर में 338 एकड़, फिरोजपुर में 313 एकड़, बरनाला में 317 एकड़, होशियारपुर में 550 एकड़, कपूरथला में 150 एकड़, बटाला में 160 एकड़, फगवाड़ा में 200 एकड़, तरनतारन में 97 एकड़, सुल्तानपुर लोधी में 70 एकड़, नकोदर में 20 एकड़ और गुरदासपुर में लगभग 80 एकड़ जमीन एकत्रित करने की थी.

यह भी पढ़ें- मानहानि मामला: हाईकोर्ट ने धोनी का बयान दर्ज करने के लिए नियुक्त किया एडवोकेट कमिश्नर

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने विवादास्पद लैंड पूलिंग नीति को वापस ले लिया है. आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 14 मई, 2025 को लाई गई पंजाब भूमि नीति और उससे संबंधित संशोधनों को वापस लिया जा रहा है. इस नीति के तहत जारी किए गए आशय पत्र (एलओआई), पंजीकरण और अन्य सभी कार्य वापस लिए जाते हैं.

पंजाब के किसान लगातार इस नीति का विरोध कर रहे थे. उनका कहना था कि सरकार इस नीति के जरिये उनकी जमीन हड़पना चाहती है. यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था और कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने इन नीति पर चार हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

पंजाब और पंजाबियों की जीत: कांग्रेस
लैंड पूलिंग नीति वापस लिए जाने के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर निशाना साधा. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने एक्स पर लिखा, "जब सरकारें लोगों को भूल जाती हैं, तो लोग उन्हें याद दिलाते हैं कि असली ताकत कहां है. यह पंजाब और पंजाबियों की जीत है - लैंड पूलिंग घोटाले के खिलाफ लोगों की लड़ाई की जीत. AAP की जनविरोधी नीतियों के आगे पंजाब कभी नहीं झुकेगा."

आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र
आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र (ETV Bharat)

उन्होंने आगे लिखा, जिस तरह शिरोमणि अकाली दल ने जनता के विरोध के बावजूद तीन काले कृषि कानूनों का समर्थन किया, उसी तरह AAP पंजाब ने लैंड पूलिंग में भी यही किया - और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा. लेकिन पंजाबियों ने न तो अकालियों को माफ किया है, न ही वे AAP को माफ करेंगे. पंजाब कांग्रेस शुरू से ही किसानों और लोगों के साथ खड़ी है - और हमेशा उनके अधिकारों के लिए खड़ी रहेगी. हमने मिलकर पंजाब विरोधी टीम को हराया है - और हमारी जमीन और अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी!"

कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "किसान विरोधी लैंड पूलिंग नीति आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई है! यह AAP के जमीन हड़पने के एजेंडे पर पंजाब के किसानों और लोगों की जीत है. पहले दिन से ही हम इस विश्वासघात के खिलाफ किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे - आज उनकी एकता ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है."

सुखबीर सिंह बादल का केजरीवाल पर हमला
अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लिखा, "मैं बहादुर अकाली कार्यकर्ताओं, किसानों, मजदूरों और दुकानदारों को सलाम करता हूं जिन्होंने एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल को लैंड पूलिंग योजना वापस लेने के लिए मजबूर किया, जो वास्तव में भूमि हड़पने की योजना थी, जिसके माध्यम से आम आदमी पार्टी ने देश भर में पार्टी का विस्तार करने के लिए दिल्ली के बिल्डरों से 30,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की कोशिश की थी."

बादल ने आगे लिखा, "मैं पंजाबियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह हमने लाखों लोगों की भागीदारी वाले जमीनी स्तर के आंदोलन का नेतृत्व करके आम आदमी पार्टी को लैंड पूलिंग नीति वापस लेने के लिए मजबूर किया है, उसी तरह हम भ्रष्ट और घोटाले में लिप्त 'आप' सरकार को पंजाब को दिवालिया बनाने, बाहरी लोगों को नौकरियां देने, कानून व्यवस्था को नष्ट करने और गैंगस्टरों को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह ठहराएंगे. मैं पंजाबियों से शिरोमणि अकाली दल के तहत एकजुट होने की अपील करता हूं ताकि पंजाब को पटरी पर लाया जा सके और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके."

लैंड पूलिंग नीति क्या थी?
पंजाब में लैंड पूलिंग नीति सबसे पहले 2011 में अकाली सरकार के कार्यकाल में लागू की गई थी. इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और फिर मौजूदा मान सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए इसे आगे बढ़ाया. जून 2025 में पंजाब कैबिनेट ने इस नीति के नए संस्करण को मंजूरी दी. इस नीति के तहत राज्य के विभिन्न इलाकों में जमीन अधिग्रहण करके औद्योगिक, व्यावसायिक और रिहायशी इलाके विकसित किए जाने थे. मुआवजे की राशि के बदले जमीन मालिकों को उनकी जमीन के अनुपात में उसी क्षेत्र में व्यावसायिक और रिहायशी प्लॉट दिए जाने थे.

कहां और कितनी भूमि पूलिंग होनी थी?
भगवंत मान सरकार की योजना इस नीति के तहत लुधियाना में 24,000 एकड़, मोहाली में 2,535 एकड़, अमृतसर में 4,464 एकड़, पठानकोट और जालंधर में 1,000-1,000 एकड़, पटियाला में 1,150 एकड़, बठिंडा में 848 एकड़, संगरूर में 568 एकड़, मोगा में 542 एकड़, नवांशहर में 338 एकड़, फिरोजपुर में 313 एकड़, बरनाला में 317 एकड़, होशियारपुर में 550 एकड़, कपूरथला में 150 एकड़, बटाला में 160 एकड़, फगवाड़ा में 200 एकड़, तरनतारन में 97 एकड़, सुल्तानपुर लोधी में 70 एकड़, नकोदर में 20 एकड़ और गुरदासपुर में लगभग 80 एकड़ जमीन एकत्रित करने की थी.

यह भी पढ़ें- मानहानि मामला: हाईकोर्ट ने धोनी का बयान दर्ज करने के लिए नियुक्त किया एडवोकेट कमिश्नर

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB LAND POLICYPUNJAB AAP GOVERNMENTPUNJAB CM BHAGWANT MANNLAND POOLING POLICY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.