55 साल से लॉटरी टिकट खरीद रहे विष्णुदास, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की चाहत

पुणे के 79 वर्षीय विष्णुदास सूर्यवंशी पिछले 55 वर्षों से लॉटरी टिकट इकट्ठा कर रहे हैं. उनके पास 8750 लॉटरी टिकट का संग्रह है.

Pune Man Collects 8750 lottery tickets in 55 Years now want entry in Guinness Book of Records
79 वर्षीय विष्णुदास सूर्यवंशी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 7:20 PM IST

5 Min Read
पुणे: हर किसी का सपना होता है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार लॉटरी जीते. इसी सपने को मन में लिए पुणे के 79 वर्षीय विष्णुदास सूर्यवंशी पिछले 55 साल से महाराष्ट्र सरकार की लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे, यह सोचकर कि आज नहीं तो कल वह लॉटरी जीतेंगे. उन्होंने 22 साल की उम्र से लॉटरी टिकट खरीदना शुरू कर दिया था. बाद में उनका यह जुनून उनके लिए शौक बन गया और लॉटरी टिकट के अपने शौक को पूरा करते हुए अब उन्होंने 8,750 लॉटरी टिकट एकत्र कर लिए हैं. वह महाराष्ट्र राज्य लॉटरी टिकट एकत्र करने वाले पहले संग्रहकर्ता हैं और अब यह रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं.

इस बारे में विष्णुदास सूर्यवंशी ने बताया, "बचपन में मैं पुणे के भवानी पेठ में रहता था और एक गरीब परिवार से था. लॉटरी जीतने का सपना लेकर मैंने 22 साल की उम्र से यानी 1969 से ही लॉटरी टिकट खरीदना शुरू कर दिया था और खरीदे गए टिकट अपने पास जमा करता था. मैं 2007 में दक्षिणी कमान से अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ. उसके बाद भी, मैं 2023 तक यहीं कार्यरत रहा. पुणे के बुधवार पेठ स्थित दत्त मंदिर में अंशकालिक नौकरी करते हुए, मैंने एक लॉटरी की दुकान देखी और मैं लॉटरी टिकट खरीदते समय यह सोच रहा था कि अगर मैं लॉटरी जीत गया, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा. हालांकि, मैं लॉटरी तो नहीं जीत पाया, लेकिन मैंने बड़े होने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा. जैसा कि आप देख सकते हैं, 1969 में शुरू हुआ लॉटरी टिकट संग्रह करने का मेरा सफर 2025 तक पहुंच गया है और मेरे पास 8,750 लॉटरी टिकटों का संग्रह है."

उन्होंने कहा, "फिलहाल, मैं इसे एक संग्रह के रूप में देखता हूं और संग्रह के लिए टिकट इकट्ठा कर रहा हूं."

अपने घर में लॉटरी टिकट के साथ विष्णुदास सूर्यवंशी
अपने घर में लॉटरी टिकट के साथ विष्णुदास सूर्यवंशी (ETV Bharat)

एक बार लॉटरी जीती मगर...
उन्होंने आगे बताया, "एक गरीब परिवार से होने के नाते मैं बड़े होने के सपने को पूरा करने के लिए शुरू से ही महाराष्ट्र राज्य लॉटरी के टिकट खरीदता रहा हूं और मैंने तब तक लॉटरी टिकट खरीदने का फैसला किया जब तक मुझे उनकी जरूरत नहीं रहेगी. कभी मैं अपने बेटे को ले जाता हूं और उसके हाथ से लॉटरी निकालता हूं तो कभी अपनी बेटी को ले जाता हूं और उसके हाथ से लॉटरी निकालता हूं. मैं 55 वर्षों से लॉटरी निकाल रहा हूं. आठ-दस साल पहले मैंने एक बार 10 हजार रुपये की लॉटरी जीती थी, लेकिन इन 55 वर्षों में मैंने 2 लाख रुपये से ज्यादा की लॉटरी टिकटें खरीदी हैं."

50 पैसे से लेकर 500 रुपये तक के लॉटरी टिकट
सूर्यवंशी के पास सिर्फ महाराष्ट्र राज्य लॉटरी के टिकटों का संग्रह है और इस संग्रह में 50 पैसे से लेकर 500 रुपये तक के टिकट हैं. हर टिकट की अपनी खासियत होती है, कुछ टिकट त्योहारों पर आधारित होते हैं तो कुछ पर जंगली जानवरों की तस्वीरें होती हैं. कुछ टिकटों पर अभिनेत्रियों की तस्वीरें होती हैं तो कुछ पर अलग-अलग तस्वीरें होती हैं. उनके संग्रह में पांच लाख से लेकर 51 लाख तक की अलग-अलग प्राइज मनी के लॉटरी टिकट शामिल हैं.

लॉटरी टिकट
लॉटरी टिकट (ETV Bharat)

युवाओं के लिए सूर्यवंशी का संदेश
सूर्यवंशी हर गुरुवार लॉटरी टिकट निकालते थे और हर त्यौहार पर जो भी टिकट आते थे, उन्हें भी निकाल लेते थे. आजकल हम देखते हैं कि कई लोग ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कर्ज में डूब रहे हैं. इस पर सूर्यवंशी ने कहा, "मैं आज के युवाओं से अपील करता हूं कि वे जो भी करें, एक सीमा में रहकर करें." उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे लॉटरी टिकट खरीदने के अपने शौक को सीमित रखें.

गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की चाहत
सूर्यवंशी कहते हैं, "जब मैंने जिंदगी में इतने वर्षों तक कोई टिकट नहीं खरीदा था और लॉटरी नहीं खेली थी, तो मैंने सोचा कि इतने वर्षों से जमा किए गए टिकटों का क्या करूं? फिर मैंने सोचा, अब मुझे इन टिकटों को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराना है, इसलिए मैंने टिकटों का संग्रह करना शुरू कर दिया. अब मैंने गिनीज बुक से बात कर ली है और वे जल्द ही आकर निरीक्षण करेंगे और अगर सब उनके नियमों के अनुसार हुआ, तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाएगा.

महाराष्ट्र सरकार को लॉटरी बंद नहीं करनी चाहिए...
इस दौरान सूर्यवंशी ने कहा कि मुझे कुछ समय पहले पता चला था कि सरकार महाराष्ट्र राज्य लॉटरी बंद करने वाली है. मैं उनसे अपील करता हूं कि सरकार इसे बंद न करे. उन्होंने भावुक होकर कहा कि सरकार इसे बंद न करे. मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार मेरे पास जो लॉटरी टिकट संग्रह है, उसे अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शित करे.

