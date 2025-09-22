ETV Bharat / bharat

55 साल से लॉटरी टिकट खरीद रहे विष्णुदास, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की चाहत

पुणे: हर किसी का सपना होता है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक बार लॉटरी जीते. इसी सपने को मन में लिए पुणे के 79 वर्षीय विष्णुदास सूर्यवंशी पिछले 55 साल से महाराष्ट्र सरकार की लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे, यह सोचकर कि आज नहीं तो कल वह लॉटरी जीतेंगे. उन्होंने 22 साल की उम्र से लॉटरी टिकट खरीदना शुरू कर दिया था. बाद में उनका यह जुनून उनके लिए शौक बन गया और लॉटरी टिकट के अपने शौक को पूरा करते हुए अब उन्होंने 8,750 लॉटरी टिकट एकत्र कर लिए हैं. वह महाराष्ट्र राज्य लॉटरी टिकट एकत्र करने वाले पहले संग्रहकर्ता हैं और अब यह रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं.

इस बारे में विष्णुदास सूर्यवंशी ने बताया, "बचपन में मैं पुणे के भवानी पेठ में रहता था और एक गरीब परिवार से था. लॉटरी जीतने का सपना लेकर मैंने 22 साल की उम्र से यानी 1969 से ही लॉटरी टिकट खरीदना शुरू कर दिया था और खरीदे गए टिकट अपने पास जमा करता था. मैं 2007 में दक्षिणी कमान से अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ. उसके बाद भी, मैं 2023 तक यहीं कार्यरत रहा. पुणे के बुधवार पेठ स्थित दत्त मंदिर में अंशकालिक नौकरी करते हुए, मैंने एक लॉटरी की दुकान देखी और मैं लॉटरी टिकट खरीदते समय यह सोच रहा था कि अगर मैं लॉटरी जीत गया, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा. हालांकि, मैं लॉटरी तो नहीं जीत पाया, लेकिन मैंने बड़े होने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा. जैसा कि आप देख सकते हैं, 1969 में शुरू हुआ लॉटरी टिकट संग्रह करने का मेरा सफर 2025 तक पहुंच गया है और मेरे पास 8,750 लॉटरी टिकटों का संग्रह है."

उन्होंने कहा, "फिलहाल, मैं इसे एक संग्रह के रूप में देखता हूं और संग्रह के लिए टिकट इकट्ठा कर रहा हूं."

अपने घर में लॉटरी टिकट के साथ विष्णुदास सूर्यवंशी (ETV Bharat)

एक बार लॉटरी जीती मगर...

उन्होंने आगे बताया, "एक गरीब परिवार से होने के नाते मैं बड़े होने के सपने को पूरा करने के लिए शुरू से ही महाराष्ट्र राज्य लॉटरी के टिकट खरीदता रहा हूं और मैंने तब तक लॉटरी टिकट खरीदने का फैसला किया जब तक मुझे उनकी जरूरत नहीं रहेगी. कभी मैं अपने बेटे को ले जाता हूं और उसके हाथ से लॉटरी निकालता हूं तो कभी अपनी बेटी को ले जाता हूं और उसके हाथ से लॉटरी निकालता हूं. मैं 55 वर्षों से लॉटरी निकाल रहा हूं. आठ-दस साल पहले मैंने एक बार 10 हजार रुपये की लॉटरी जीती थी, लेकिन इन 55 वर्षों में मैंने 2 लाख रुपये से ज्यादा की लॉटरी टिकटें खरीदी हैं."