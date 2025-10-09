ETV Bharat / bharat

पुणे में आतंकवाद विरोधी अभियान, 19 संदिग्ध हिरासत में

मुंबई: एटीएस और पुणे पुलिस ने देर रात गुप्त अभियान चलाकर 19 संदिग्धों की तलाश की है और उनमें से कुछ को हिरासत में लिया है. फिलहाल उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीएस और पुणे पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के संदिग्धों के आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना है.

एटीएस और पुणे पुलिस ने विशेष रूप से कोंढवा क्षेत्र में संदिग्धों की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था. पुलिस कोंढवा क्षेत्र में एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी. उन तीनों के माध्यम से, एक संभावित राष्ट्रव्यापी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया गया था. अब यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि संदिग्धों का नेटवर्क उसी क्षेत्र में फिर से सक्रिय है.

दो साल पहले भी चलाया था ऑपरेशन

दो साल पहले भी कोंढवा क्षेत्र में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था. दो साल पहले पुलिस ने पुणे के कोंढवा क्षेत्र में ISIS से जुड़े तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. उस समय, पुलिस को बम बनाने की सामग्री, ड्रोन सामग्री और अन्य संदिग्ध सामान मिले थे. आरोप है कि संदिग्धों ने पश्चिमी घाट के जंगलों में बम परीक्षण किए थे.

इस घटना के बाद जांच एजेंसियों का विशेष ध्यान कोंढवा इलाके पर था. 2024 में एटीएस ने एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया था और 3,788 सिम कार्ड जब्त किए थे. उस मामले में भी आतंकवादी संचार के लिए एक नेटवर्क के इस्तेमाल का संदेह था.