पुणे में आतंकवाद विरोधी अभियान, 19 संदिग्ध हिरासत में

एटीएस और पुणे पुलिस ने देर रात आतंकवाद विरोधी अभियान चलाकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

Operation
कोंढवा में गुप्त आतंकवाद विरोधी अभियान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read
मुंबई: एटीएस और पुणे पुलिस ने देर रात गुप्त अभियान चलाकर 19 संदिग्धों की तलाश की है और उनमें से कुछ को हिरासत में लिया है. फिलहाल उनसे गहन पूछताछ की जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार एटीएस और पुणे पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के संदिग्धों के आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना है.

एटीएस और पुणे पुलिस ने विशेष रूप से कोंढवा क्षेत्र में संदिग्धों की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था. पुलिस कोंढवा क्षेत्र में एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी. उन तीनों के माध्यम से, एक संभावित राष्ट्रव्यापी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया गया था. अब यह संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि संदिग्धों का नेटवर्क उसी क्षेत्र में फिर से सक्रिय है.

दो साल पहले भी चलाया था ऑपरेशन
दो साल पहले भी कोंढवा क्षेत्र में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था. दो साल पहले पुलिस ने पुणे के कोंढवा क्षेत्र में ISIS से जुड़े तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. उस समय, पुलिस को बम बनाने की सामग्री, ड्रोन सामग्री और अन्य संदिग्ध सामान मिले थे. आरोप है कि संदिग्धों ने पश्चिमी घाट के जंगलों में बम परीक्षण किए थे.

इस घटना के बाद जांच एजेंसियों का विशेष ध्यान कोंढवा इलाके पर था. 2024 में एटीएस ने एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया था और 3,788 सिम कार्ड जब्त किए थे. उस मामले में भी आतंकवादी संचार के लिए एक नेटवर्क के इस्तेमाल का संदेह था.

19 संदिग्धों के घरों की तलाशी
गौरतलब है कोंढवा इलाके में घनी आबादी और मजदूर बस्तियां संदिग्धों के छिपने के लिए ज़्यादा सुविधाजनक थीं. पुलिस जांच में पता चला कि इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों और अन्य संदिग्धों का एक नेटवर्क सक्रिय था. एटीएस और पुलिस ने 19 संदिग्धों के घरों की तलाशी ली - रात 12 बजे के बाद शुरू हुआ यह अभियान सुबह 5 बजे तक जारी रहा. कोंढवा में कुछ जगहों पर छापेमारी की गई.

इस दौरान एटीएस ने वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया. एटीएस तीन दिनों से संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. अशोका बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर स्थित सिद्दीकी के घर पर कार्रवाई की गई.

पुलिस को शक है कि वह प्रतिबंधित पीएफआई संगठन का पदाधिकारी है. एटीएस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुणे शहर और पिंपरी चिंचवाड़, कोंढवा, खड़क, खड़की, वानावाड़ी और भोसरी इलाकों में 19 संदिग्धों के घरों और कार्यालयों की तलाशी और पूछताछ चल रही है.

