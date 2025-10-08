ETV Bharat / bharat

सबरीमला मंदिर गोल्ड प्लेटिंग विवाद: विधानसभा में विपक्ष का जोरदार विरोध, केरल में बड़े राजनीतिक तूफान के आसार!

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला मंदिर गोल्ड प्लेटिंग विवाद ने केरल विधानसभा के अंदर और बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है. विधानसभा में विपक्ष के जोरदार विरोध के बाद, आज त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड मुख्यालय की ओर दो अलग-अलग मार्च निकाले गए.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास, क्लिफ हाउस तक मार्च निकाला. इस बीच, आरएसपी से संबद्ध श्रमिक संघ यूटीयूसी और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड कर्मचारी एवं पेंशनभोगी संघों ने भी राजधानी में विरोध रैलियां निकालीं.

इससे पहले, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष के आवास तक मार्च निकाला था. अलप्पुझा में, बिजली के खंभे से बंधा एक बैरिकेड गिरने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तनावपूर्ण हो गया. एक अन्य घटना में, प्रदर्शनकारियों ने मुरारी बाबू के कार्यालय पर गोबर का पानी डाला, जिनके रजिस्टर में कथित तौर पर सोने की परत को तांबे की परत के रूप में दर्ज किया गया था.

विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने कहा कि, आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे. केपीसीसी राजनीतिक मामलों की समिति ने इस मुद्दे को एलडीएफ सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान में बदलने का फैसला किया है.