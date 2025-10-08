ETV Bharat / bharat

सबरीमला मंदिर गोल्ड प्लेटिंग विवाद: विधानसभा में विपक्ष का जोरदार विरोध, केरल में बड़े राजनीतिक तूफान के आसार!

सबरीमला मंदिर गोल्ड प्लेटिंग विवाद केरल में एक बड़े राजनीतिक तूफान को हवा दे रहा है.

Sabarimala Gold Plating Controversy
सबरीमला मंदिर गोल्ड प्लेटिंग विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला मंदिर गोल्ड प्लेटिंग विवाद ने केरल विधानसभा के अंदर और बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध देखा जा रहा है. विधानसभा में विपक्ष के जोरदार विरोध के बाद, आज त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड मुख्यालय की ओर दो अलग-अलग मार्च निकाले गए.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास, क्लिफ हाउस तक मार्च निकाला. इस बीच, आरएसपी से संबद्ध श्रमिक संघ यूटीयूसी और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड कर्मचारी एवं पेंशनभोगी संघों ने भी राजधानी में विरोध रैलियां निकालीं.

इससे पहले, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष के आवास तक मार्च निकाला था. अलप्पुझा में, बिजली के खंभे से बंधा एक बैरिकेड गिरने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तनावपूर्ण हो गया. एक अन्य घटना में, प्रदर्शनकारियों ने मुरारी बाबू के कार्यालय पर गोबर का पानी डाला, जिनके रजिस्टर में कथित तौर पर सोने की परत को तांबे की परत के रूप में दर्ज किया गया था.

विपक्षी नेता वीडी सतीसन ने कहा कि, आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे. केपीसीसी राजनीतिक मामलों की समिति ने इस मुद्दे को एलडीएफ सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान में बदलने का फैसला किया है.

सबरीमला मंदिर गोल्ड प्लेटिंग विवाद को लेकर पठानमथिट्टा में 9 अक्टूबर को एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया जाएगा. विरोधी रैली का उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे. उसी शाम, राज्य भर के कांग्रेस कार्यकर्ता मशालें जलाएंगे और प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस अलग-अलग इलाकों कासरगोड, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम और मुवत्तुपुझा से चार राज्यव्यापी जत्थे (विरोध मार्च) भी शुरू करेगी, जो 18 अक्टूबर को पंबा में जाकर खत्म होगा.

इस बीच, भाजपा ने बुधवार को जिला स्तरीय विरोध मार्च की घोषणा की है. पीके कृष्णदास, शोभा सुरेंद्रन, कुम्मनम राजशेखरन, एम.टी. रमेश और के. सुरेंद्रन जैसे वरिष्ठ नेता अलग-अलग जिलों में प्रदर्शनों का नेतृत्व करेंगे. सोने की परत चढ़ाने का विवाद केरल में एक बड़े राजनीतिक तूफान को हवा दे रहा है, जहां सभी प्रमुख विपक्षी दल सरकार और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के विरोध में एकजुट हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें: विजय माल्या से जुड़ा है सबरीमला सोने की परत वाली मूर्तियों का विवाद, CBI जांच की मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

SABARIMALA GOLD PLATING CONTROVERSYKERALAPROTESTS IN KERALAसबरीमला मंदिरSABARIMALA GOLD PLATING CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.