ETV Bharat / bharat

अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की मांग, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन - PROTESTS IN NORTHEAST

नार्थ ईस्ट के सभी राज्यों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया.

Protests in Northeast
गुवाहाटी के दिघालीपुखुरी में धरना-प्रदर्शन. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read

गुवाहाटी: पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में सोमवार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. छात्र संगठनों ने क्षेत्र से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया. पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) द्वारा आहूत इस आंदोलन में अखिल असम छात्र संघ (एएएसयू) के नेतृत्व में गुवाहाटी के दिघालीपुखुरी में धरना दिया.

सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और बैनर लेकर नारे लगाए. बैनर पर 'भारत-बांग्लादेश सीमा को सील करो', 'सही एनआरसी लागू करो', 'असम समझौते को लागू करो' और 'असम और त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करो' जैसे नारे लिखे. 'आसू' के मुख्य सलाहकार डॉ. समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, कि जब तक केंद्र और राज्य मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाते, संघर्ष जारी रहेगा.

Protests in Northeast
गुवाहाटी के दिघालीपुखुरी में धरना-प्रदर्शन. (ETV Bharat)

"पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों में यह एकजुट विरोध प्रदर्शन सरकार को असम समझौते के अनुसार अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की उसकी ज़िम्मेदारी की याद दिलाने के लिए है. भारत-बांग्लादेश सीमा को युद्धस्तर पर सील किया जाना चाहिए. यदि आवश्यक हो, तो सुरक्षा बलों को घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने के आदेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए."- डॉ. समुज्जल कुमार भट्टाचार्य, 'आसू' के मुख्य सलाहकार

AASU के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने मांगों को दोहराते हुए कहा, "हमारी प्रमुख मांगें वही हैं, असम और पूर्वोत्तर के सभी अवैध विदेशियों का पता लगाना और उन्हें निर्वासित करना. सभी पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरसी को अद्यतन करना, असम और त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय करना और असम को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के दायरे से बाहर रखना चाहिए."

छात्र नेताओं ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि असम के लोग पिछले 46 वर्षों से इन चिंताओं को उठा रहे हैं. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास हुआ. उन्होंने आग्रह किया कि बिना किसी देरी के सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए.

इसे भी पढ़ेंः

गुवाहाटी: पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में सोमवार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. छात्र संगठनों ने क्षेत्र से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर निकालने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया. पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) द्वारा आहूत इस आंदोलन में अखिल असम छात्र संघ (एएएसयू) के नेतृत्व में गुवाहाटी के दिघालीपुखुरी में धरना दिया.

सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और बैनर लेकर नारे लगाए. बैनर पर 'भारत-बांग्लादेश सीमा को सील करो', 'सही एनआरसी लागू करो', 'असम समझौते को लागू करो' और 'असम और त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करो' जैसे नारे लिखे. 'आसू' के मुख्य सलाहकार डॉ. समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, कि जब तक केंद्र और राज्य मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाते, संघर्ष जारी रहेगा.

Protests in Northeast
गुवाहाटी के दिघालीपुखुरी में धरना-प्रदर्शन. (ETV Bharat)

"पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों में यह एकजुट विरोध प्रदर्शन सरकार को असम समझौते के अनुसार अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की उसकी ज़िम्मेदारी की याद दिलाने के लिए है. भारत-बांग्लादेश सीमा को युद्धस्तर पर सील किया जाना चाहिए. यदि आवश्यक हो, तो सुरक्षा बलों को घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने के आदेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए."- डॉ. समुज्जल कुमार भट्टाचार्य, 'आसू' के मुख्य सलाहकार

AASU के अध्यक्ष उत्पल शर्मा ने मांगों को दोहराते हुए कहा, "हमारी प्रमुख मांगें वही हैं, असम और पूर्वोत्तर के सभी अवैध विदेशियों का पता लगाना और उन्हें निर्वासित करना. सभी पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरसी को अद्यतन करना, असम और त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय करना और असम को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के दायरे से बाहर रखना चाहिए."

छात्र नेताओं ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि असम के लोग पिछले 46 वर्षों से इन चिंताओं को उठा रहे हैं. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास हुआ. उन्होंने आग्रह किया कि बिना किसी देरी के सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

अवैध बांग्लादेशीपूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनPROTESTS IN NORTHEASTILLEGAL BANGLADESHIPROTESTS IN NORTHEAST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.