किसी ने सड़क पर लिख दिया 'आई लव मोहम्मद', हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज
अहिल्यानगर में किसी ने सड़क पर 'आई लव मोहम्मद' लिख दिया. उसके बाद विवाद काफी बढ़ गया.
Published : September 29, 2025 at 7:07 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर 'आई लव मोहम्मद' लिखे होने के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान पथराव कर रही भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस हिंसक प्रदर्शन के क्रम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया वही 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
सड़क पर 'आई लव मोहम्मद' लिखे होने पर विवाद
अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर-छत्रपति संभाजीनगर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया. अधिकारी ने बताया कि, आज सुबह कोतवाली क्षेत्र के कोटला में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जब किसी ने सड़क पर 'आई लव मोहम्मद' लिख दिया. इस पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने आपत्ति जताई और कोतवाली थाने में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई गई.
अहिल्यानगर में हिंसक प्रदर्शन
अधिकारी ने कहा, सड़क पर 'आई लव मोहम्मद' लिखने को लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बावजूद, कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने उनसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया. अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे ने बताया कि विरोध प्रदर्शन, सड़क पर अवरोध और पथराव के सिलसिले में कम से कम 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
अहिल्यानगर में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में
घारगे ने कहा कि, पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया. पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि, लोगों को अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही अफवाहें फैलानी चाहिए.
यवतमाल की यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि अधिकारी इस बात का पता लगाएंगे कि क्या राज्य में शांति भंग करने और तरह-तरह के बोर्ड लगाकर समाज का ध्रुवीकरण करने की कोई साजिश तो नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा, "हर कोई अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ध्रुवीकरण में शामिल होने की किसी को इजाजत नहीं है." बता दें कि, उत्तर प्रदेश के बरेली में ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान को लेकर शुरू हुए विवाद बाद देश के कई हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें प्राप्त हुईं.
