किसी ने सड़क पर लिख दिया 'आई लव मोहम्मद', हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज

मुंबई: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर 'आई लव मोहम्मद' लिखे होने के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान पथराव कर रही भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस हिंसक प्रदर्शन के क्रम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया वही 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

सड़क पर 'आई लव मोहम्मद' लिखे होने पर विवाद

अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर-छत्रपति संभाजीनगर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया. अधिकारी ने बताया कि, आज सुबह कोतवाली क्षेत्र के कोटला में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जब किसी ने सड़क पर 'आई लव मोहम्मद' लिख दिया. इस पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने आपत्ति जताई और कोतवाली थाने में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई गई.

अहिल्यानगर में हिंसक प्रदर्शन

अधिकारी ने कहा, सड़क पर 'आई लव मोहम्मद' लिखने को लेकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बावजूद, कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने उनसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया. अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घारगे ने बताया कि विरोध प्रदर्शन, सड़क पर अवरोध और पथराव के सिलसिले में कम से कम 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है.