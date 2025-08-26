ETV Bharat / bharat

SIR के विरोध में सदन में प्रस्ताव पारित, बाबूलाल ने जताई आपत्ति, कहा-घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है कांग्रेस - PROPOSAL PASSED AGAINST SIR

SIR के विरोध में झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया. इस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आपत्ति जताई है.

Proposal Against SIR In Jharkhand
झारखंड विधानसभा में एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव पेश करते मंत्री राधाकृष्ण किशोर. (फोटो-जेवीएसटीवी के सौजन्य से)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 7:54 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा में मंगलवार को अतिवृष्टि पर चर्चा से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के याद दिलाने पर संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के विरोध में प्रस्ताव पेश किया. जिसे स्पीकर ने बहुमत से पारित करार दिया. संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव लाने के पीछे की वजह भी बताई. दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए.

SIR के खिलाफ संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश की एकता और अखंडता इतनी अक्षुण्ण है, क्योंकि देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है. अगर इस व्यवस्था को कोई कमजोर करता है तो उसका दुष्प्रभाव देश की एकता और अखंडता पर पड़ेगा. सदन की भावना को देखते हुए मैंने कहा था कि सदन के नेता हेमंत सोरेन से बात करके सरकार का पक्ष और सदन की भावना के अनुरूप इसकी व्याख्या मैं करूंगा.

मीडिया से बात करते मंत्री राधाकृष्ण किशोर और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (ईटीवी भारत)

भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने हेतु चुनाव के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन नियमावली का विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है. विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं की पहचान के लिए ऐसे शर्त रखे जा रहे हैं जिससे एक बड़ी संख्या में विशेषकर गरीब, शोषित, वंचित, अशिक्षित वर्ग के लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे. ऐसा सत्ता के केंद्र में रहने वाले दल को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्तमान में अपनाई गई पद्धति से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी. हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान में अपनाई गई पद्धति का विरोध करती है. सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपा कर इस प्रस्ताव का समर्थन किया.

Proposal Against SIR In Jharkhand
झारखंड विधानसभा में अपनी बात रखते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (फोटो-जेवीएसटीवी के सौजन्य से)

कांग्रेस के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष का कथन

कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संसदसीय कार्यमंत्री ने SIR की पद्धति पर आपत्ति तो जताई, लेकिन उन्होंने सुझाव नहीं दिया. इससे साफ होता है कि ये किन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहते हैं. सभी को पता है कि चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण क्यों करता है. ऐसा करने से पहले आयोग सभी पार्टियों की सूची भी उपलब्ध कराता है. ऐसा इसलिए होता है, ताकि बूथ स्तर पर जाकर यह देखा जा सके कि किसी गलत का नाम तो लिस्ट में नहीं आ गया है. गलत नाम को हटाया जाता है और जिनका नाम छूट गया है, उनको जोड़ा जाता है.

फिर यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी विरोध किस बात का कर रही है और क्या करना चाहती है. इस देश में पहले भी गहन पुनरीक्षण होते रहा है. फिर क्या परेशानी है. झारखंड में तो गहन पुनरीक्षण की नितांत जरूरत है. पहले भी कहता रहा हूं कि इस राज्य में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है. खासकर संथाल परगना में. इससे साबित होता है कि इस तरह का प्रस्ताव लाकर झारखंड में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंगिया को मतदाता बनाने की साजिश रची जा रही है.

बता दें कि दूसरी पाली में चार विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा के पिछले मानसून सत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने उस दौरान एक महत्वपूर्ण विषय उठाया था. उसपर संसदीय कार्यमंत्री ने सहमति भी जतायी थी. इसपर कोई फैसला हुआ है तो इससे सदन को अवगत कराना चाहिए. इसी के बाद प्रस्ताव पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया शुरु हुई.

