कर्नाटक के मद्दुर में हिंसा, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, निषेधाज्ञा लागू

कर्नाटक के मद्दुर कस्बे में हिंसा के लिए कृषि मंत्री और मांड्या के जिला प्रभारी एन चेलुवरायस्वामी ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया.

प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज (ANI)
बेंगलुरु: गणेश विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद कर्नाटक पुलिस ने मद्दुर कस्बे में मंगलवार सुबह तक निषेधाज्ञा लागू कर दी थी. इस बीच सोमवार को स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब हिंसा की निंदा करने वाले प्रदर्शनकारी, राम रहीम नगर स्थित मस्जिद के पास इकट्ठा हो गए, जहां पथराव की घटना हुई थी और निषेधाज्ञा के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.

पुलिस ने महिलाओं सहित कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, क्योंकि उन्होंने इलाके से हटने की पुलिस की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया. वहीं, मौके से पथराव की खबरें आईं है और कस्बे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है.

इस घटना के चलते मद्दुर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. इसके बाद पूरे शहर में दुकानें और प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं. स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कृषि मंत्री और मांड्या के जिला प्रभारी एन चेलुवरायस्वामी ने अशांति के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी इस क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने पर तुली हुई है. उन्होंने कहा, "वे विकास नहीं चाहते. यह घटना रविवार रात की है."

बेंगलुरु-मैसूरु राजमार्ग ब्लॉक
वहीं, भाजपा और हिंदू समर्थक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अब बेंगलुरु-मैसूरु राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया है और तहसीलदार कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं. वे विसर्जन जुलूस पर कथित तौर पर पथराव करने वालों की गिरफ्तारी और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं.

'यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है'
चेलुवरायस्वामी ने कहा, "मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मस्जिद से पथराव हुआ था. तुरंत एक FIR दर्ज की गई और 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अधिकारियों ने कोई जवाबी मामला दर्ज नहीं किया है. जांच पथराव की घटना से संबंधित शिकायत तक ही सीमित है. इसके बावजूद, वे विरोध कर रहे हैं. यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है."

मंत्री चेलुवरायस्वामी ने कहा, "गणेश उत्सव के महत्व और भावनाओं का सम्मान करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. बीजेपी स्थिति को सांप्रदायिक झड़प की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है. यह उनकी मानसिकता है."

मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी दी
गणेश विसर्जन के दौरान पथराव की घटना को रोकने में पुलिस की नाकामी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "घटना सड़क पर नहीं हुई. पत्थर कहीं दूर से फेंके गए थे. हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें अनुमति लेनी होगी. बीजेपी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ठीक से काम कर रही है और वे सांप्रदायिक हिंसा के अलावा कुछ नहीं चाहते. यह विधानसभा में उनके भाषणों से स्पष्ट था. मैंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस मामले की जानकारी दे दी है."

मौके पर अधिकारी मौजूद
उन्होंने कहा, "उपायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मौके पर हैं और मद्दुर में स्थिति पर नजर रख रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि यह भाजपा, जेडीएस और कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की साज़िश है. मांड्या के पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बालादंडी ने कहा, "मंगलवार सुबह तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. गणेश विसर्जन हिंसा के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. इस घटना में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. गिरफ्तार किए गए 21 लोगों में से दो चन्नपटना के हैं और बाकी स्थानीय हैं.

