कैसे होगा शिक्षित समाज का निर्माण, देवघर में सबसे ज्यादा बच्चे छोड़ रहे स्कूल - SCHOOL DROP STUDENTS IN DEOGHAR

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 2, 2025 at 6:49 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 7:05 PM IST 4 Min Read

देवघर: कहते हैं शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है. जिससे कोई भी व्यक्ति अपना जीवन को सुचारू रूप से गुजर सकें. जिसको लेकर सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है. ताकि प्रत्येक बच्चों को शिक्षित किया जा सकें. लेकिन इसके बावजूद भी कई बच्चे शिक्षा से कोसों दूर रह जाते हैं. जिसके कई कारण हैं. कहीं पर स्कूल की कमी तो कई बार गरीबी के कारण अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं और मजबूरन उसे मजदूरी करने घर से बाहर भेज देते हैं.

इसी को देखते हुए झारखंड में रूआर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. जिसके अंतर्गत जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप या फिर बाहर हो जाते हैं, वैसे बच्चों को चिन्हित कर दोबारा एडमिशन कराने और उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़कर मुख्यधारा से जोड़ा जाता है. झारखंड में इन दिनों इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूल में री-एडमिशन कराकर पूर्ण शिक्षा देने की कोशिश किए जा रहे हैं. संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

झारखंड में स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या की बात करें तो देवघर एक ऐसा जिला है, जहां सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं. इसीलिए इस जिले में रूआर कार्यक्रम को विशेष रूप से चलाया जा रहा है. ताकि स्कूल से ड्रॉप आउट हुए बच्चों को पुनः एडमिशन करा कर उन्हें शिक्षित किया जा सकें. देवघर में इस कार्यक्रम को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि रूआर एक संथाली शब्द है. जिसका मतलब वापस आना होता है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे जिले में 18 साल तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है. इस रजिस्ट्रेशन अभियान से पता चलता है कि जिले में कितने बच्चे स्कूल से बाहर हुए हैं. उन्होंने बताया कि अभियान के तहत यदि कोई बच्चा 30 दिनों तक लगातार स्कूल नहीं पहुंचता है तो उसे भी ड्रॉप आउट के रूप में देखा जाता है. उन्होंने कहा कि इस बृहद कार्यक्रम के लिए सिर्फ शिक्षा विभाग की नहीं, बल्कि मीडिया, एनजीओ, स्थानीय प्राधिकार और पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर इसे सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

