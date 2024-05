ETV Bharat / bharat

प्रियंका गांधी का झारखंड दौरा आज, गोड्डा और रांची में करेंगी जनसभा, कल्पना सोरेन भी साझा करेंगी मंच - LOK SABHA ELECT ION 2024

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 22, 2024, 7:08 AM IST | Updated : May 22, 2024, 7:27 AM IST

प्रियंका गांधी, प्रदेश कांग्रेस नेता और मंच की कोलाज तस्वीर ( ETV BHARAT )

