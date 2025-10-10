ETV Bharat / bharat

हरियाणा के IPS सुसाइड केस में प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, लिखा - "भाजपा राज दलितों के लिए अभिशाप"

चंडीगढ़ : हरियाणा के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है. संसद में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी पूरे मामले को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है.

प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल : कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है. देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है, वो भयावह है. पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या ये साबित करती है कि भाजपा राज दलितों के लिए अभिशाप बन गया है. चाहे कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर हो, अगर वो दलित समाज से है तो अन्याय और अमानवीयता उसका पीछा नहीं छोड़ते. जब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का यह हाल है तो सोचिए आम दलित समाज किन हालात में जी रहा होगा."

चंडीगढ़ पुलिस ने की एफआईआर दर्ज : चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार रात एक आधिकारिक बयान में बताया कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में मृतक द्वारा छोड़े गए 'अंतिम नोट' में जिन आरोपियों का जिक्र है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. हरियाणा पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और एक 'अंतिम नोट' छोड़ा था जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम और पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा कथित तौर पर झेले गए मानसिक उत्पीड़न और अपमान का जिक्र किया था.