प्रियंका गांधी का बिहार दौरा 28 को, आधी आबादी को साधने की तैयारी

कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनावी राज्य में दो कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे, ताकि इंडिया ब्लॉक के पक्ष में महिला मतदाताओं का समर्थन जुटाया जा सके.

Priyanka Gandhi Bihar visit
प्रियंका गांधी. (फाइल) (ETV Bharat)
By Amit Agnihotri

Published : September 14, 2025 at 6:56 PM IST

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई लेकिन राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गयी हैं. सभी दल के नेता सभाएं कर रहे हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी दौरा हो रहा है. कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा 28 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रही हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार महिला वोटरों पर निशाना साधने की तैयारी है.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रियंका की यात्रा दो उद्देश्यों की पूर्ति करेगी. पहला, इससे कांग्रेस को महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सामने लाने में मदद मिलेगी, जो राज्य के आधे मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं. दूसरा, यह आयोजन विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चली 'मतदाता अधिकार' यात्रा के बाद कांग्रेस को प्रोत्साहन देगी, जिसमें वोट चोरी के मुद्दे को उठाया गया था.

प्रियंका 26 और 27 अगस्त को राहुल की यात्रा में शामिल हुई थीं. उनकी उपस्थिति से बिहार में कांग्रेस को मजबूती मिली थी. 28 सितम्बर की यात्रा की योजना इसी के अनुरूप बनाई जा रही है, जिसमें एक महिला सम्मेलन और एक सार्वजनिक रैली भी होगी. बिहार के प्रभारी एआईसीसी सचिव सुशील पासी ने ईटीवी भारत को बताया, "उनकी उपस्थिति पार्टी के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगी. आगामी यात्रा के लिए योजनाएं चल रही हैं."

Priyanka Gandhi Bihar visit
सुपौल में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी व अन्य. (फाइल) (@INCBihar)

अपनी यात्रा के दौरान प्रियंका महिलाओं के लिए 2,500 रुपये प्रति माह भत्ते पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, जिसका वादा इंडिया ब्लॉक महिला मतदाताओं से करेगा. इसके अलावा वह पिछड़े राज्य में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर देंगी. कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बताया, "महिला भत्ता योजना महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रिय रही है. हमारी टीमों को राज्य भर में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है."

प्रियंका गांधी की स्टार प्रचारक अपील के अलावा, कांग्रेस के प्रबंधक इस तथ्य पर भी भरोसा कर रहे हैं कि बिहार में पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान महिला मतदाताओं ने वोट डालने में पुरुष मतदाताओं की तुलना में अधिक संख्या में भाग लिया है. 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत थी, जबकि महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत थी. 2015 विधानसभा चुनाव में 243 में से लगभग 200 सीटों पर महिला मतदाता, पुरुषों से ज़्यादा थीं.

शकील अहमद खान ने कहा, "महिला मतदाता, पुरुषों की तुलना में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ज़्यादा आगे आती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में पुरुष मतदाता राज्य के बाहर काम करते हैं और मतदान करने से चूक सकते हैं. महिला भत्ता योजना के लिए लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरे जा चुके हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि यह योजना सिर्फ़ उन लोगों तक ही सीमित रहेगी जो अभी नामांकन करा रहे हैं. एक बार जब राज्य में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, तो यह योजना राज्य की सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी."

Priyanka Gandhi Bihar visit
सुपौल में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी व अन्य. (फाइल) (@INCBihar)

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि 28 सितंबर का कार्यक्रम भले ही एक पार्टी का है, लेकिन विपक्ष की अपील को व्यापक बनाने के लिए प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को शामिल करने के प्रयास जारी हैं. पार्टी प्रबंधकों के सामने एक मुश्किल आ रही है - अगर 28 सितंबर के कार्यक्रम सिर्फ़ महिला सम्मेलनों तक ही सीमित रहे, तो आम मतदाता निराश हो सकते हैं, जो कांग्रेस की स्टार प्रचारक को सुनना चाहते हैं. सूत्रों ने बताया कि प्रियंका के आगामी दौरे के दौरान एक बंद कमरे में महिला अधिकारों पर आधारित कार्यक्रम और एक जनसभा का आयोजन किया जा सकता है.

सत्तारूढ़ एनडीए, जिसने हाल ही में छोटा व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की है, के जवाब में, इंडिया ब्लॉक भी कोई व्यापारिक गतिविधि शुरू करने के इच्छुक लोगों को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने की योजना की घोषणा करने की योजना बना रही है. इसके अलावा, विपक्ष कक्षा 8 से 12 तक के सभी छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप देने की भी घोषणा कर सकता है.

