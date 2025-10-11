ETV Bharat / bharat

अफगान मंत्री की PC से महिला पत्रकारों को बाहर निकालने पर भड़कीं प्रियंका, किया मोदी सरकार से सवाल, महुआ ने भी बताया शर्मनाक

भारत ने तालिबान के मानवाधिकार रिकॉर्ड और अफगानिस्तान के आतंकी समूहों के लिए पनाहगाह बनने की चिंताओं के कारण तालिबान के साथ बातचीत को लेकर सतर्क रुख अपनाया है.

तालिबान सरकार में एक वरिष्ठ नेता मुत्ताकी को अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने वाली नीतियों की देखरेख के लिए जाना जाता है. इसमें रोजगार और शिक्षा पर प्रतिबंध भी शामिल हैं.

उन्होंने सवाल किया कि अगर भारत में महिला पत्रकारों के साथ इस तरह का अपमान होता है, तो केंद्र सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए कैसे प्रतिबद्ध है.

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा. इसमें महिला पत्रकारों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी.

कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें."

उन्होंने कहा, "अगर महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना सिर्फ़ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधानुसार दिखावा नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, एक ऐसे देश में जिसकी महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं."

इससे पहले दिन में, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी तालिबान प्रतिनिधिमंडल के साथ राजनयिक शिष्टाचार दिखाने के लिए केंद्र पर निशाना साधा. "भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस आदमी, इस तालिबानी विदेश मंत्री के लिए लाल कालीन बिछा दिया है. इसने एक ऐसे कमरे से महिलाओं को हटाने के लिए कहने की हिम्मत की है, जहां उन्होंने कहा, "वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम इस प्रतिनिधिमंडल को आधिकारिक दर्जा दे रहे हैं और उन्हें प्रोटोकॉल प्रदान कर रहे हैं."

इस घटना को राष्ट्रीय शर्म बताते हुए मोइत्रा ने कहा, "यह भारत की महिलाओं का घोर अपमान है. इसमें हमारी सरकार स्वेच्छा से भागीदार रही है और इस कवायद के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किया है. महिला पत्रकारों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया है. क्या हो रहा है?"

उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "आप 'बेटी बचाओ', भारत की महिलाओं, 'मां' और 'बहनों' वगैरह की बात कर रहे हैं. आप करदाताओं के खर्च पर एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल, जो वास्तव में भारतीय धरती पर है, को आधिकारिक प्रोटोकॉल और रेड कार्पेट प्रदान कर रहे हैं. हमारे मूल्यों का अपमान कर रहे हैं और महिलाओं को कमरे से बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं."