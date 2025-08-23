ETV Bharat / bharat

वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार में विपक्षी एकता देखने को मिल रही है. प्रियंका गांधी से लेकर एमके स्टालिन भी इसमें नजर आएंगे. पढ़ें

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 23, 2025 at 8:00 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 9:02 PM IST

पटना : बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं. इस यात्रा में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बारी-बारी से शामिल हो रहे हैं. अब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी भी आ रही हैं. 26 एवं 27 अगस्त को पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी दिखेंगी.

केसी वेणुगोपाल का पोस्ट : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी देते हुए अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि, ''मतदाता अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गई है. जो न केवल बिहार, बल्कि पूरे भारत के लोगों को आकर्षित कर रही है. आने वाले सप्ताह में भारत और कांग्रेस के प्रमुख नेता इस यात्रा में शामिल होंगे.''

इंडिया गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन : 26 एवं 27 अगस्त को प्रियंका गांधी, 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, 29 अगस्त को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं.

इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्कू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि वह लोग भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आएंगे.

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra
लोगों का अभिवादन स्वीकार करते राहुल गांधी (ETV Bharat)

17 अगस्त से शुरू हुई थी यात्रा : SIR के कारण बिहार के 65 लाख से अधिक मतदाता के नाम काटे जाने के खिलाफ 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत रोहतास के सासाराम (गांधी मैदान) से हुई थी. जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ विरोध जताया था.

'वोट की चोरी हो रही' : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर इंडिया गठबंधन के निशाने पर निर्वाचन आयोग है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि SIR के नाम पर बिहार के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश हो रही है.

लगातार आगे बढ़ रहा कारवां : बता दें कि इस यात्रा में काफी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं. लोगों की भीड़ देखकर नेता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है. आज यह वोटर अधिकार यात्रा कटिहार में थी. इस दौरान राहुल गांधी मखाना उत्पादन करने वाले किसानों से भी मिले.

Last Updated : August 23, 2025 at 9:02 PM IST

PRIYANKA GANDHIराहुल गांधी वोटर अधिकार यात्राप्रियंका गांधीBIHAR ELECTION 2025RAHUL GANDHI VOTER ADHIKAR YATRA

