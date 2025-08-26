पटना: बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा SIR के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा का आज दसवां दिन है. आज के यात्रा की शुरुआत सुपौल जिले से होगी. सुपौल के बाद मधुबनी होते हुए राहुल गांधी की यात्रा आज दरभंगा पहुंचेगी.

प्रियंका गांधी की एंट्री: वोटर अधिकार यात्रा में आज कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी आज शामिल होंगी. वह राहुल गांधी के साथ सुपौल से शुरू हुई यात्रा में शामिल होकर मधुबनी होते हुए दरभंगा बेस कैंप तक पहुंचेंगी.

प्रियंका गांधी की पहली बिहार यात्रा: प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय होने के बाद पहली बार आज बिहार आ रही है. 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल यह यात्रा निकाले हुए हैं. आज प्रियंका गांधी पहली बार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में लोगों से अपील करने के लिए वह बिहार पहुंच रही है.

कब से होगी यात्रा की शुरुआत: राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा की शुरुआत सुपौल के हुसैन चौक से सुबह 8 बजे शुरू करेंगे. वहां से उनकी यात्रा मधुबनी जिले के फुलपरास स्थित लोहिया चौक पर पहुंचेगी. वोटर अधिकार यात्रा के दसवें दिन का लंच ब्रेक फुलपरास के के ओपन फील्ड में होगा. वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ सभी नेताओं का दिन का खाना होगा. दोपहर के बाद 4 बजे तक यह लोग यहीं पर रेस्ट करेंगे.

सुपौल से होगी यात्रा शुरू (ETV Bharat)

लंच ब्रेक के बाद 4 बजे से यात्रा: लंच ब्रेक के बाद दोपहर 4 बजे के बाद यात्रा मोहना रोड होते हुए झंझारपुर से फिर यात्रा की शुरुआत होगी. झंझारपुर से मधुबनी के सकरी तक की यात्रा देर शाम तक चलेगी. शाम 7:30 बजे यात्रा का ब्रेक मधुबनी जिले के सकरी बाजार अंडरब्रिज के पास होगा.

राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की एंट्री (ETV Bharat)

राहुल गांधी का रात्रि विश्राम: वोटर अधिकार यात्रा के दसवें दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नेताओं का रात्रि विश्राम दरभंगा के फखरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेंनिंग कॉलेज ग्राउंड में में होगा. जहां सारे नेता अस्थाई शिविर में रात्रि विश्राम करेंगे.

25 अगस्त को यात्रा ब्रेक (ETV Bharat)

25 अगस्त को यात्रा का ब्रेक: वोटर अधिकार यात्रा के नौवे दिन को ब्रेक रखा गया था. 16 दोनों के इस यात्रा का पहला बाग 20 अगस्त को एवं दूसरा ब्रेक 25 अगस्त को रखा गया था. यात्रा का तीसरा ब्रेक 31 अगस्त को रखा गया है. तीसरी ब्रेक के बाद 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन होगा.

गांधी मैदान में होगी बड़ी रैली: पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़ी रैली का आयोजन किया गया है जिसमें राहुल गांधी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के साथ-साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता एवं इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे.

वोटर अधिकार यात्रा का आज दसवां दिन (ETV Bharat)

17 अगस्त से राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर इंडिया गठबंधन के निशाने पर निर्वाचन आयोग है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि SIR के नाम पर बिहार के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश हो रही है. बिहार के 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम साजिश के तहत हटाने का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया जा रहा है इसी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकारी यात्रा पर निकले हुए हैं.

