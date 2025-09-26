ETV Bharat / bharat

'25 लाख का बीमा, मुफ्त में जमीन', प्रियंका गांधी ने बिहार में महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान

प्रियंका गांधी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 26, 2025 at 7:13 PM IST 10 Min Read

पटना/मोतिहारी : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आई है. उनका पहला कार्यक्रम पटना के सदाकत आश्रम में हुआ, जहां उन्होंने महिला संवाद किया. इसके बाद वह मोतिहारी गईं, जहां उन्होंने राज्य सरकार को निशाने पर लिया. पार्टी के प्रदेश सदाकत आश्रम में आयोजित 'महिला संवाद' कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने बिहार की आशा, आंगनवाड़ी, किसान, मजदूर, फर्स्ट टाइम वोटर एवं अन्य ​व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद किया. उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार उनकी समस्याओं का व्यापक समाधान पेश करेगी. महिलाओं का दर्द : गया कि रहने वाली और रसोईया का काम करने वाली विभा भारती ने अपने संवाद के दौरान प्रियंका गांधी को कहा कि वह 2005 वर्षों से रसोईया का काम करती हैं. इतने वर्षों तक काम करने के बाद सरकार की नींद नहीं खुली थी. अब जब चुनाव आने वाला है तो उन लोगों का ₹1600 महीना मानदेय बढ़ा दिया गया है. लेकिन हम लोग सरकार की झांसे में नहीं आने वाले हैं. "जिस प्रतिष्ठा से इनको गाड़ी पर बैठाए थे, उसी तरीके से गाड़ी से हटा देंगे. हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है. जब 60 वर्ष की कोई महिला हो जाती है तो कहा जाता है कि आप रिटायर हो गई हैं. जब हम सरकारी कर्मी नहीं है तो 60 साल में रिटायर कैसे होंगे. इस सरकार में मजदूरी मांगने पर सरकार लाठी चार्ज करवाती है, इसलिए हम लोगों को सरकार बदलनी है."- वीणा भारती, रसोईया संघ महिला समूह की महिलाओं का दर्द : मुजफ्फरपुर की रहने वाली किरण देवी जो मशरूम की खेती करती हैं. उन्होंने अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोगों को मशरूम की खेती करने के लिए ग्रुप बनाया गया. 10 महिलाओं का समूह था लेकिन जो समूह की हेड थी उन्होंने तीन-तीन लाख रुपये का लोन ले लिया. अब हम लोगों को बैंक से नोटिस आ रहा है. पैसा कोई उठाया और हम लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है. प्रियंका गांधी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब महिलाएं हैं और महिला होने के नाते हमें एक-दूसरे को समझने की जरूरत है. हम लोगों की बात कोई नहीं समझ पाता क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं चाहे वह गांव हो या शहर, महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है. पिछले 20 वर्षों से बिहार में शासन चल रहा है और आप लोग संघर्ष कर रही हैं. बिहार सरकार पर निशाना : प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब चुनाव में एक डेढ़ महीना बचे हैं तो महिलाओं को ₹10000 दिया जा रहा है. 20 वर्षों से बिहार में कौन सत्ता में है. 20 वर्षों में बिहार के लिए किसने नीतियां बनाई. इन 20 वर्षों में महिलाओं को क्यों नहीं पैसा दिया गया. आज जब चुनाव आ रहा है तो महिलाओं को ₹10000 दिया जा रहा है. यह नहीं कहा जा रहा है कि ₹10000 महीना दिया जाएगा या जो महिलाएं काम करती हैं उनका मानदेय ₹10000 किया जा रहा है. ''यह सिर्फ इस प्रचार में लगे हुए हैं कि महिलाओं को हम ₹10000 दिए हैं. महिला पर क्या बीत रही है, महिलाओं पर अपराध बढ़ गया है. मंच पर आकर लड़की कहती है कि कॉलेज जाने से डर लग रहा है. आखिर इस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है? बिहार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है लेकिन उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है. मैं उत्तर प्रदेश में काम करती थी. 5 वर्षों तक काम किया. वहां भी महिलाओं के साथ कई तरह के मामले सामने आते थे. 20 से 25 वर्ष की महिलाएं खुद अपनी लड़ाई लड़ती थी लेकिन उनको जला डाला गया.''- प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' : प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जब काम शुरू किया तो उन्होंने एक वादा किया था कि 40% महिलाओं को वह चुनाव का टिकट देंगे. चाहे वह हारे या जीते लेकिन देंगे जरूर. इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था "लड़की हूं लड़ सकती हूं". आज हम आप लोगों के बीच इसीलिए आए हैं, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी शक्ति है. ''आज नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी इस शक्ति को पहचान रहे हैं. वह यह जान गए हैं कि महिलाओं के समर्थन के बिना वह सत्ता में नहीं आ सकते हैं. इसीलिए सरकार अब नई-नई स्कीम ला रही है. लेकिन महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, उन्हें दूसरे की नियत समझ में आ जाती है. जब हम लड़की की शादी के लिए किसी को देखने के लिए जाते हैं तो महिलाएं समझ जाती हैं कि सामने वाले की नियत में खोट है या नहीं. अब चुनाव आ रहा है बिहार की महिलाएं सब कुछ समझ रही हैं.''- प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव