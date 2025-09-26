'25 लाख का बीमा, मुफ्त में जमीन', प्रियंका गांधी ने बिहार में महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान
आज के समय में जिस तरफ महिलाओं का रुझान, जीत उसी पार्टी की पक्की. ऐसे में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा.
Published : September 26, 2025 at 7:13 PM IST
पटना/मोतिहारी : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आई है. उनका पहला कार्यक्रम पटना के सदाकत आश्रम में हुआ, जहां उन्होंने महिला संवाद किया. इसके बाद वह मोतिहारी गईं, जहां उन्होंने राज्य सरकार को निशाने पर लिया.
पार्टी के प्रदेश सदाकत आश्रम में आयोजित 'महिला संवाद' कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने बिहार की आशा, आंगनवाड़ी, किसान, मजदूर, फर्स्ट टाइम वोटर एवं अन्य व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद किया. उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार उनकी समस्याओं का व्यापक समाधान पेश करेगी.
LIVE: Smt. @priyankagandhi ji addresses the Mahila Samvad | Patna, Bihar.https://t.co/g2hFge88TV— Bihar Congress (@INCBihar) September 26, 2025
महिलाओं का दर्द : गया कि रहने वाली और रसोईया का काम करने वाली विभा भारती ने अपने संवाद के दौरान प्रियंका गांधी को कहा कि वह 2005 वर्षों से रसोईया का काम करती हैं. इतने वर्षों तक काम करने के बाद सरकार की नींद नहीं खुली थी. अब जब चुनाव आने वाला है तो उन लोगों का ₹1600 महीना मानदेय बढ़ा दिया गया है. लेकिन हम लोग सरकार की झांसे में नहीं आने वाले हैं.
"जिस प्रतिष्ठा से इनको गाड़ी पर बैठाए थे, उसी तरीके से गाड़ी से हटा देंगे. हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया है. जब 60 वर्ष की कोई महिला हो जाती है तो कहा जाता है कि आप रिटायर हो गई हैं. जब हम सरकारी कर्मी नहीं है तो 60 साल में रिटायर कैसे होंगे. इस सरकार में मजदूरी मांगने पर सरकार लाठी चार्ज करवाती है, इसलिए हम लोगों को सरकार बदलनी है."- वीणा भारती, रसोईया संघ
महिला समूह की महिलाओं का दर्द : मुजफ्फरपुर की रहने वाली किरण देवी जो मशरूम की खेती करती हैं. उन्होंने अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोगों को मशरूम की खेती करने के लिए ग्रुप बनाया गया. 10 महिलाओं का समूह था लेकिन जो समूह की हेड थी उन्होंने तीन-तीन लाख रुपये का लोन ले लिया. अब हम लोगों को बैंक से नोटिस आ रहा है. पैसा कोई उठाया और हम लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है.
प्रियंका गांधी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब महिलाएं हैं और महिला होने के नाते हमें एक-दूसरे को समझने की जरूरत है. हम लोगों की बात कोई नहीं समझ पाता क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं चाहे वह गांव हो या शहर, महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है. पिछले 20 वर्षों से बिहार में शासन चल रहा है और आप लोग संघर्ष कर रही हैं.
बिहार सरकार पर निशाना : प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब चुनाव में एक डेढ़ महीना बचे हैं तो महिलाओं को ₹10000 दिया जा रहा है. 20 वर्षों से बिहार में कौन सत्ता में है. 20 वर्षों में बिहार के लिए किसने नीतियां बनाई. इन 20 वर्षों में महिलाओं को क्यों नहीं पैसा दिया गया. आज जब चुनाव आ रहा है तो महिलाओं को ₹10000 दिया जा रहा है. यह नहीं कहा जा रहा है कि ₹10000 महीना दिया जाएगा या जो महिलाएं काम करती हैं उनका मानदेय ₹10000 किया जा रहा है.
''यह सिर्फ इस प्रचार में लगे हुए हैं कि महिलाओं को हम ₹10000 दिए हैं. महिला पर क्या बीत रही है, महिलाओं पर अपराध बढ़ गया है. मंच पर आकर लड़की कहती है कि कॉलेज जाने से डर लग रहा है. आखिर इस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है? बिहार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है लेकिन उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है. मैं उत्तर प्रदेश में काम करती थी. 5 वर्षों तक काम किया. वहां भी महिलाओं के साथ कई तरह के मामले सामने आते थे. 20 से 25 वर्ष की महिलाएं खुद अपनी लड़ाई लड़ती थी लेकिन उनको जला डाला गया.''- प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव
'लड़की हूं लड़ सकती हूं' : प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जब काम शुरू किया तो उन्होंने एक वादा किया था कि 40% महिलाओं को वह चुनाव का टिकट देंगे. चाहे वह हारे या जीते लेकिन देंगे जरूर. इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था "लड़की हूं लड़ सकती हूं". आज हम आप लोगों के बीच इसीलिए आए हैं, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी शक्ति है.
''आज नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी इस शक्ति को पहचान रहे हैं. वह यह जान गए हैं कि महिलाओं के समर्थन के बिना वह सत्ता में नहीं आ सकते हैं. इसीलिए सरकार अब नई-नई स्कीम ला रही है. लेकिन महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, उन्हें दूसरे की नियत समझ में आ जाती है. जब हम लड़की की शादी के लिए किसी को देखने के लिए जाते हैं तो महिलाएं समझ जाती हैं कि सामने वाले की नियत में खोट है या नहीं. अब चुनाव आ रहा है बिहार की महिलाएं सब कुछ समझ रही हैं.''- प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव
आज सदाकत आश्रम पटना में आशा, आंगनवाड़ी, जीविका और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी, विभिन्न वर्गों से ताल्लुक रखने वाली बहनों से संवाद किया। हमारी बहनें अंतहीन संघर्ष कर रही हैं। वे अमानवीय परिस्थितियों में काम करती हैं और उन्हें सम्मानजनक मानदेय तक नहीं मिलता।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 26, 2025
INDIA महागठबंधन की… pic.twitter.com/lFEt4mrDfB
'आधी आबादी हों एकजुट' : प्रियंका गांधी ने आधी आबादी को एक जुट होने की अपील करते हुए कहा कि आपको अपनी शक्ति की पहचान करने की जरूरत है. मैं आधी आबादी हूं, मेरे बिना देश भी स्वतंत्र नहीं हो सकता था. उस समय यदि देश की महिलाएं नहीं जागती तो स्वतंत्रता संग्राम में हमें सफलता हासिल नहीं होती. हमें सफलता हासिल नहीं होती.
'महिलाओं को खरीदने की कोशिश' : प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव का समय आ गया है. आज चुनाव से पहले महिलाओं को ₹10000 देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है. हमारा सम्मान तब होगा जब हर महीने का मानदेय महिलाओं को अच्छा मिले. आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटी पढ़ने के लिए जाए और वह सुरक्षित जाए.
''नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कभी महिलाओं को सम्मान नहीं देगी. बिहार में 20 वर्षों से उनकी शासन चल रही है. जब महिलाएं अपने हक की आवाज उठाती है तो उन्हें पीटा जाता है. बिहार की यह महिलाएं यह कह रही है कि उन्हें 1000 से ₹3000 तक मानदेय दिया जाता है. लेकिन उनका मानना है कि यह सम्मानजनक मानदेय नहीं है यह स्वीकार नहीं होना चाहिए.''- प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव
बिहार की मातृशक्ति को मिलेगा शक्ति अधिकार! - ₹2500 प्रतिमाह, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, और तीन से पांच डिसमिल जमीन का मालिकाना हक।— Bihar Congress (@INCBihar) September 26, 2025
: श्रीमती @priyankagandhi जी pic.twitter.com/PBU8KeruuK
महिलाओं को ₹2500 महीने का वादा : प्रियंका गांधी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके गठबंधन ने यह फैसला किया है कि सरकार बनने पर बिहार की महिलाओं को प्रत्येक महीने ₹2500 दिया जाएगा. बिहार में काम करने वाली इन महिलाओं को मानदेय के रूप में सम्मानजनक वेतन मिलेगा.
25 लाख का स्वास्थ्य बीमा : प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि उन लोगों ने तय किया है कि बिहार में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से राजस्थान में उनकी सरकार ने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया था. उसी तरीके से बिहार में भी लागू करेंगे. बिहार के लोगों को 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में दी जाएगी, ताकि आपके परिवार और परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा.
तीन डिसमिल जमीन का वादा : प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में उनकी सरकार बनने के बाद प्रत्येक भूमिहीन परिवार को तीन डिसमिल जमीन मुफ्त में दी जाएगी. इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि जमीन महिलाओं के नाम पर हो. महिलाओं की शक्ति और सम्मान हम समझते हैं.
''मैं यहां भाषण देने के लिए नहीं आई थी. मैं आपकी बात सुनने के लिए आई थी. मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की, केरल की महिलाओं की समस्या को जानती हूं. इसीलिए बिहार की महिलाओं की भी समस्याओं के संघर्ष को जानने के लिए यहां आई हूं. आपके जीवन में इतना संघर्ष है कि आप पूरे समाज का बोझ उठा रही हैं लेकिन आपको कोई देखने वाला नहीं है.''- प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव
मोतिहारी में गरजीं प्रियंका : पटना के बाद प्रियंका गांधी मोतिहारी पहुंची. यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया. राज्य और केन्द्र सरकार पर हमला बोला. साथ ही चुनावी वादे भी किए. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, वे (नीतीश कुमार) बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी लेकिन इतना कहूंगी कि बिहार में बदलाव का वक्त है, माहौल है, लोग थक चुके हैं और लोग देख रहे हैं और अब बिहार में चुनाव का समय है तो घोषणाएं हो रही हैं.
बिहार की महिलाएं हैं समझदार 20 साल तक कुछ नहीं और चुनाव से पहले पैसे बांटकर ख़रीदने के षड्यंत्र को भली भांति जानती हैं।— Bihar Congress (@INCBihar) September 26, 2025
: श्रीमती @priyankagandhi जी pic.twitter.com/swQLhRSska
''जब तीन साल में 27 पुल ढह गए और आप एक भी पुल नहीं बना पा रहे हैं तो आप किस बात की घोषणा कर रहे हैं. लोग पलायन कर रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं. पेपर लीक करके आपने शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल कर दिया. मैं जनता से कहूंगी कि हालात देखिए और समझिए कि ये क्या कर रहे हैं.''- प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव
कांग्रेस महासचिव श्रीमती @priyankagandhi जी ने मोतिहारी में विशाल जनसभा को संबोधित किया।— Bihar Congress (@INCBihar) September 26, 2025
BJP-JDU की सरकार ने कभी महिलाओं की बेहतरी का नहीं सोचा, लेकिन चुनाव आते ही वो महिला हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं।
लेकिन बिहार की महिलाएं अब उनके झांसे में नहीं आने वाली, वे बिहार की… pic.twitter.com/Mr3sqmMaYe
महिला रोजगार योजना पर प्रहार : प्रियंका गांधी ने NDA की मुख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना पर कहा, "ये क्या है जो आप चुनाव से पहले पैसे दे रहे हैं? आप 20 साल से सरकार में हैं, 20 साल में महिलाओं के लिए आपने क्या किया? क्या 3 हजार रुपये कोई मानदेय होता है? चुनाव से पहले आप कहते हैं 10 हजार रुपये ले लीजिए, आपने उन्हें बेवकूफ समझा है?''
''मैं महिलाओं से कहती हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो, आपको समझना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं. यह केवल चुनाव के लिए किया जा रहा है, चुनाव के बाद क्या होगा? ये तो कह भी नहीं रहे कि ये हर महीने 10 हजार रुपये देंगे और मानदेय बढ़ाएंगे, इसलिए आप सोच समझकर वोट दें.''- प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव
