महिलाओं के दिल जीतने उतरीं प्रियंका गांधी, NDA के गढ़ में कांग्रेस का नया सियासी खेल

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिला वोट बैंक को साधने के लिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संवाद-जनसभाओं का अभियान शुरू किया है.

प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2025 at 8:44 AM IST

10 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति तेज कर दी है. इसी कड़ी में 26 सितंबर को प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रही हैं. पटना के सदाकत आश्रम में वह जीविका, आंगनबाड़ी सेविका जैसी महिला समूहों के साथ संवाद करेंगी और उनकी समस्याएं जानेंगी. इसके बाद मोतिहारी के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी. प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस और महिला कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और तैयारियों में जुटी हुई है.

माई बहिन मान योजना पर चर्चा: प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ संवाद के दौरान माई बहिन मान योजना पर भी विस्तार से चर्चा कर सकती हैं. कांग्रेस की यह योजना पहले तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है, जहां महिलाओं को अलग-अलग राशि मासिक सहायता के तौर पर दी जा रही है. झारखंड में महिलाओं को 2500 रुपये महीना दिया जा रहा है और बिहार में भी इसी राशि का वादा कांग्रेस ने किया है.

प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

महिलाओं के लिए अन्य योजनाएं: प्रियंका गांधी महिला संवाद में महिलाओं के लिए कांग्रेस की अन्य योजनाओं पर भी बात करेंगी. इनमें फ्री बस सेवा, केवल महिलाओं के लिए विशेष विधवा पेंशन, महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने और लड़कियों के लिए कई योजनाएं शामिल हैं.

कांग्रेस ने धरातल पर लाई योजना: बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हर महिला को माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का वादा तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन इस योजना को जमीन पर उतारने का काम कांग्रेस पार्टी और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है.

प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

"कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर जिला स्तर तक महिलाओं के फॉर्म भरवाने और अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह योजना धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो सके."- सरवत जहां फातिमा, अध्यक्ष, प्रदेश महिला कांग्रेस

मोतिहारी में जनसभा: प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी. चंपारण की धरती पर उनके कार्यक्रम को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने कहा है कि चंपारण महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है.

प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

बापू की कर्मभूमि:उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी भी यहां आए थे, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा था कि बापू की कर्मभूमि पर आज की गांधी का स्वागत है, चंपारण की धरती से जो आवाज निकलती है, वह पूरे देश तक पहुंचती है, इसलिए प्रियंका गांधी का कार्यक्रम इसी महत्वपूर्ण स्थल पर रखा गया है.

महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह: प्रियंका गांधी के सदाकत आश्रम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं. पार्टी की कार्यकर्ता रिंकू देवी बिंद का कहना है कि बिहार में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के चलते यह कार्यक्रम बेहद जरूरी है.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

बिहार की महिलाएं जागरुक: उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर बिहार सरकार महिलाओं को रुपये 10,000 देने की घोषणा कर रही है, लेकिन इससे पहले महिलाओं की वास्तविक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है. अब बिहार की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और प्रियंका गांधी से इसी तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर संवाद करेंगी.

महिलाएं उत्साहित: बुशरा खान का कहना है कि प्रियंका गांधी के पटना आगमन को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं और बिहार में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर खुलकर चर्चा करेंगे. उनका कहना है कि महिलाओं के लिए रात में घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है, और इसी तरह की समस्याएं वे प्रियंका गांधी के सामने रखेंगी. प्रियंका गांधी का स्वागत केवल फूल-मालाओं से नहीं होगा, बल्कि इस बार विधानसभा चुनाव में महिला वोटों का कांग्रेस की ओर रुझान भी स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा.

प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में सक्रिय: महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने बताया कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार में नजर आएंगी. उन्होंने कहा कि बिहार में संगठन को मजबूत करने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बहुत गंभीर हैं, इसलिए उनका बिहार दौरा लगातार जारी है. कांग्रेस पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता से संवाद कर रही है.

50% महिला कैंडिडेट की मांग: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस ने टिकट वितरण में 50% महिलाओं को टिकट देने की मांग की है. प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा का कहना है कि जहां 33% महिला आरक्षण की बात होती है, वहीं वे 50% महिलाओं को टिकट देने की पहल कर रही हैं.

प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

"बिहार की सभी जाति और धर्म की महिलाओं का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और उम्मीद है कि इस बार पार्टी महिलाओं को उनकी योग्य हिस्सेदारी अवश्य देगी."- शरबत जहां फातिमा, प्रदेश अध्यक्ष, महिला कांग्रेस

'लड़की हूं, लड़ सकती हूं': वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय बताते हैं कि प्रियंका गांधी पहले अमेठी और रायबरेली तक सीमित थीं, लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार खुलकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया. खासतौर पर उन्होंने महिला वोटरों को जोड़ने पर ध्यान दिया और 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' जैसे नारे से महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया.

मंदिर में पूजा अर्चना करतीं प्रियंका गांधी
मंदिर में पूजा अर्चना करतीं प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

बिहार में कांग्रेस की रणनीति: अब बिहार में भी कांग्रेस पार्टी इसी रणनीति को दोहरा रही है क्योंकि उन्हें समझ है कि आधी आबादी यानी महिलाओं का समर्थन जरूरी है. संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उतारा है. आने वाले चुनावों में प्रियंका गांधी की सक्रियता पार्टी की सफलता की कुंजी मानी जा रही है.

चंपारण NDA का गढ़: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय के मुताबिक, चंपारण का इलाका लंबे समय से एनडीए का मजबूत गढ़ रहा है. राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी का मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस एनडीए के इस मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है.

प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

"चंपारण की 21 सीटों में एनडीए के पास 17 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में केवल चार सीटें हैं. प्रियंका गांधी कांग्रेस के पुराने इतिहास को दोबारा कायम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि पिछले कई चुनावों में चंपारण के वोटरों ने एनडीए को समर्थन दिया है. इस वोट बैंक को तोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी." - सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

पश्चिम चंपारण की राजनीतिक स्थिति: पश्चिम चंपारण जिले में कुल नौ विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से आठ सीटें एनडीए के पास हैं और केवल एक सीट महागठबंधन के कब्जे में है. भाजपा के पास रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया और बेतिया की सीटें हैं, जबकि सिकटा माले के पास है. इस जिले में बनिया और अति पिछड़ा वर्ग के वोट महत्वपूर्ण माने जाते हैं, साथ ही दलित और यादव वोट भी चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

पूर्वी चंपारण की राजनीतिक तस्वीर: पूर्वी चंपारण जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एनडीए के पास 9 सीटें हैं और महागठबंधन के पास 3 सीटें हैं. भाजपा के पास रक्सौल, हरसिद्धि, गोविंदगंज, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका की सीटें हैं, जबकि जदयू के पास केसरिया और राजद के पास कल्याणपुर, सुगौली और नरकटियागंज की सीटें हैं. इस जिले में बनिया, यादव, राजपूत, दलित और मुस्लिम वोट भी चुनावी परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

माई बहिन मान योजना को लेकर विवाद: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय के अनुसार, कांग्रेस पार्टी ने बिहार में गठबंधन सरकार बनने पर माई बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने की घोषणा की है, जबकि इस योजना की घोषणा सबसे पहले राजद ने की थी. तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सरकार बनने पर हर महिला को 2500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी.

प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

पूरे प्रदेश में प्रचार-प्रसार: हालांकि, राजद की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भी इसी योजना को अपना दावा करते हुए पूरे प्रदेश में इसका प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया. सुनील पांडेय बताते हैं कि प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस इस योजना का श्रेय अपने नाम करना चाहती है, जबकि यह योजना राजद की ही है.

महिला वोट बैंक की बढ़ती भूमिका: वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ आनंद का मानना है कि बिहार में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है. 2010 से लेकर 2020 तक हर चुनाव में महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से अधिक रही है. 2005 से 2020 तक महिला मतदाताओं का झुकाव मुख्य रूप से एनडीए की तरफ देखा गया है, जो कि बिहार की सामाजिक-राजनीतिक तस्वीर को बदलने में अहम भूमिका निभाता है.

प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर महिलाओं में उत्साह
प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर महिलाओं में उत्साह (ETV Bha1rat)

सरकार की योजनाएं महिलाओं के लिए: बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सवा करोड़ से अधिक महिलाएं जीविका दीदी एवं अन्य योजनाओं से जुड़ी हैं. पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा महिला उद्यमी योजना, हुनर योजना, बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए आरक्षण जैसी कई योजनाएं महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचा रही हैं.

राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी
राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी (ETV Bharat)

"कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस अब महिला वोट बैंक पर है. पार्टी मानती है कि महिलाओं के समर्थन के बिना बिहार में चुनाव जीतना संभव नहीं होगा. इसलिए प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस महिला मतदाताओं से जुड़ने और उनके मुद्दों को उठाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है." -अमरनाथ आनंद, वरिष्ठ पत्रकार

