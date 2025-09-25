ETV Bharat / bharat

प्रिया कपूर ने संजय कपूर की संपत्ति का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की मांग की, दिल्ली HC ने कहा- समस्याग्रस्त है याचिका

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की ओर से अपने दिगवंत पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग के मामले में प्रिया कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें संजय कपूर की संपत्ति का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जाए. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने कहा कि क्या संपत्ति का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कथित रूप से हिस्सेदार करिश्मा कपूर को भी संपत्ति के बारे में जानने का हक है. अगर कल करिश्मा कपूर को संपत्तियों का वेरिफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे. तब प्रिया कपूर की ओर से पेश वकील श्येल त्रेहान ने कहा कि वो कुछ भी छिपाना नहीं चाहती हैं. इस मामले में मीडिया की नजर है और बैंक खातों का खुलासा करना साइबर अटैक को बुलावा देने के बराबर है. तब कोर्ट ने पूछा कि आपकी अर्जी के समर्थन में क्या कोई जजमेंट है, तब त्रेहान ने कहा कि वो 26 सितंबर को कुछ सुझाव देंगी.

संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ का आरोप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था. करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ किया. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.

संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही है. इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा. वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने ये भी कहा है कि उनका संजय कपूर के काफी नजदीकी रिश्ता था और वे अक्सर छुट्टियों में जाकर उनसे मिलते थे. संजय कपूर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा का हमेशा ही आश्वासन देते थे.