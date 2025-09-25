ETV Bharat / bharat

प्रिया कपूर ने संजय कपूर की संपत्ति का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की मांग की, दिल्ली HC ने कहा- समस्याग्रस्त है याचिका

दिगवंत संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की है संपत्ति, करिश्मा कपूर ने साल 2003 में संजय कपूर से रचाई थी शादी.

संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद मामला
संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 1:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की ओर से अपने दिगवंत पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग के मामले में प्रिया कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें संजय कपूर की संपत्ति का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जाए. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने कहा कि क्या संपत्ति का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कथित रूप से हिस्सेदार करिश्मा कपूर को भी संपत्ति के बारे में जानने का हक है. अगर कल करिश्मा कपूर को संपत्तियों का वेरिफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे. तब प्रिया कपूर की ओर से पेश वकील श्येल त्रेहान ने कहा कि वो कुछ भी छिपाना नहीं चाहती हैं. इस मामले में मीडिया की नजर है और बैंक खातों का खुलासा करना साइबर अटैक को बुलावा देने के बराबर है. तब कोर्ट ने पूछा कि आपकी अर्जी के समर्थन में क्या कोई जजमेंट है, तब त्रेहान ने कहा कि वो 26 सितंबर को कुछ सुझाव देंगी.

संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ का आरोप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था. करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ किया. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.

संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही है. इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा. वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने ये भी कहा है कि उनका संजय कपूर के काफी नजदीकी रिश्ता था और वे अक्सर छुट्टियों में जाकर उनसे मिलते थे. संजय कपूर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा का हमेशा ही आश्वासन देते थे.

याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए. याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.

यह है पूरा मामला:

करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 13 साल ( 2003 से 2016 तक) चली. इस जोड़े के दो बच्चे थे. संजय कपूर अपने पीछे लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गए हैं. इस मामले में विवाद का विषय 21 मार्च, 2025 की एक वसीयत है, जिसमें संजय ने अपनी पूरी निजी संपत्ति प्रिया के नाम कर दी है. अब, करिश्मा के बच्चों ने आरोप लगाया है कि वसीयत फर्जी है और प्रिया उन्हें उस संपत्ति से बेदखल करके खुद उस पर कब्जा करना चाहती है. बता दें कि संजय कपूर की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान विंडसर, ब्रिटेन में हो गई थी.

ये भी पढ़ें:

  1. संजय कपूर की संपत्ति मामले में नया मोड़, करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका से मंदिरा कपूर का नाम हटाने का आदेश
  2. दिल्ली HC का संजय कपूर की तीसरी पत्नी को संपत्ति का पूरा विवरण देने का आदेश, करिश्मा कपूर के बच्चों ने की हिस्से की मांग
  3. संजय कपूर प्रॉपर्टी विवाद: अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, सुनवाई जारी
  4. संजय कपूर की करोड़ों की संपत्ति पर हुआ विवाद, करिश्मा कपूर के बच्चों ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNJAY KAPUR PROPERTY ROWKARISHMA KAPOOR SUNJAY KAPURSUNJAY KAPUR PROPERTYसंजय कपूर प्रॉपर्टी विवादSUNJAY KAPUR PROPERTY DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.