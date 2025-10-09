ETV Bharat / bharat

यूपी में टेकऑफ से पहले झाड़ियों में गिरा प्राइवेट जेट; दोनों पायलट समेत 6 लोग बाल-बाल बचे, अफसरों ने शुरू की जांच

फर्रुखाबाद में प्राइवेट जेट झाड़ियों में गिरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : October 9, 2025 at 2:00 PM IST

फर्रुखाबाद : प्राइवेट जेट टेकऑफ से पहले झाड़ियों में गिर गया. घटना में दोनों पायलट समेत करीब 6 लोग बाल-बाल बच गए. हादसा गुरुवार को मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर हुआ. घटना की सूचना पर मौके पर एसडीएम समेत पुलिस-प्रशासन के अन्य अफसर पहुंच गए. हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ?, इसकी जांच कराई जा रही है. प्रशासन के वाट्सएप ग्रुप के जरिए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने जानकारी दी कि निजी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली है. विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं. भोपाल से निर्माणाधीन बीयर फैक्ट्री का निरीक्षण करने आए थे : बीयर फैक्ट्री के यूपी प्रोजेक्ट हेड मनीष कुमार पांडेय ने मामले में एक वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने जानकारी दी कि मोहम्मदाबाद के राजकीय हवाई पट्टी पर जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का प्राइवेट जेट VT-DEZ बुधवार की दोपहर 3 बजे उतरा था. इसमें दो पायलट समेत बीयर फैक्ट्री के डीएमडी अजय अरोड़ा, एसबीआई हेड सुमित शर्मा और बीपीओ राकेश टीकू आदि समेत 6 लोग थे. ये सभी भोपाल से निर्माणाधीन फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए फर्रुखाबाद पहुंचे थे. मौके पर पहुंचे अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)