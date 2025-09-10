गाजियाबाद: डासना जेल में कैदियों को आत्महत्या से रोकने के लिए कैदी ही दे रहे है स्पेशल ट्रेनिंग

ETV Bharat / bharat

गाजियाबाद के डासना जेल में तनाव को दूर करने के लिए कैदियों को दी जा रही स्पेशल ट्रेनिंग.

डासना जेल में आत्महत्या रोकने की पहल
डासना जेल में आत्महत्या रोकने की पहल
September 10, 2025

नई दिल्ली/गाजियाबाद: आत्महत्या रोकथाम दिवस एक जागरूकता दिवस है, जो हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है. आत्महत्या की रोकथाम को लेकर सरकारी और सामाजिक संस्थाएं लगातार कदम उठा रही है. लेकिन, फिर भी आत्महत्या जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. जिला कारागार गाजियाबाद में तकरीबन चार हजार बंदी हैं. जेल में मौजूद बंदी कई तरह की मानसिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं. ऐसे में ख़ुद को चोट पहुंचाना या आत्महत्या करने की संभावना काफी बढ़ जाती है. जेल प्रशासन द्वारा बंदियों में सकारात्मक मानसिकता विकसित की जाती है, जैसे बंदी जेल में कोई भी गलत कदम न उठाएँ.

जेल परिसर में लगातार बंदियों की काउंसलिंग की जाती है. विभिन्न तरह की एक्टिविटीज में व्यस्त रखा जाता है, ताकि नकारात्म की तरफ बंदी न जा सकें. बंदी के जेल में दाख़िल होते ही जेल प्रशासन उनकी मॉनिटरिंग शुरू कर देता है. जेल में दाख़िल होने वाले सभी प्रकार के बंदियों की आपराधिक पृष्ठभूमि और अपराध करने के कारण का पता लगाया जाता है. स्वयं को चोट पहुंचाने या आत्महत्या करने की चार तरह के बंदियों की प्रबल आशंका होती है.

कैदियों को दी जा रही स्पेशल ट्रेनिंग (ETV Bharat)

पारिवारिक विवाद में जेल में आने वाले बंदी: ऐसे बंदियां जो अपनी किसी परिवारिक सदस्यों को आघात या चोट पहुंचाने के अपराध में जेल में आए हैं. अपराध बोध होने की स्थिति में अब आत्मग्लानि (किसी अपराध या गलती के लिए मन में उत्पन्न होने वाली गहरी पश्चाताप की भावना) होने पर खुद को चोट पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है.

प्रेम-प्रसंग में जेल में आने वाले बंदी: ऐसे बंदी जो कि प्रेम-प्रसंग में अपेक्षा अनुरूप प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अपराध करने में आरोपित हो. ऐसे बंदियों की जेल में आकर आत्महत्या करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है.

मनोरोगी बंदी: जेल में दाखिल होने वाले ऐसे बंदे जो कि पहले से किसी मानसिक समस्या से पीड़ित हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके जेल में ख़ुद को चोट पहुंचाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है.

नशे के आदी बंदी: जेल में बंद बंदियों में बड़ी संख्या में ऐसे बंदी होते हैं जो जेल परिसर में नशा उपलब्ध न होने के चलते आप अवसाद का शिकार हो जाते हैं. ऐसे बंदियों की भी जेल में आकर आत्महत्या करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है.

जेल में बंदियों को आत्महत्या कार्य करने और स्वयं को नुकसान पहुंचाने के लिए आवश्यक संवेदनशील वस्तुओं को बंदियों की पहुंच से दूर रखा जाता है. जेल प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि जेल में विभिन्न कार्यों में प्रयोग की जाने वाली नुकीली वस्तुएं, रस्सी, सीढ़ी, सरिया, जहरीले रसायन, लोहे की छड़ आदि बंदियों की पहुंच से दूर हो. बंदियों के मनोभाव को सशक्त करने और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हुए मनोबल को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों से कारागार में आत्महत्या जैसे अपराध को रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ बीपी त्यागी से खास बातचीत (ETV Bharat)

आत्महत्या रोकने के लिए जेल प्रशासन उठा रहा कई कदम

जेल चौपाल:

जेल में बंदियों के बीच से ही सदस्यों को चुनकर बैरक और अहातों के स्तर पर चौपाल गठित कर बंदियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है. जिससे बंदियों के मानसिक तनाव में कमी आती है. जेल में चौपाल के क्रियान्वयन से बंदियों की नकारात्मकता को दूर कर मानसिक रूप से सशक्त बनाकर आत्महत्या जैसी घटना को रोकने का प्रयास किया जाता है. जेल चौपाल के माध्यम से जेल में बंद मानसिक रूप से कमज़ोर बंदियों की पहचान की जाती है. मौजूदा समय में डासना जेल में 12 जेल चौपाल गठित हैं. प्रत्येक जेल चौपाल में छह समितियां; योग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अनुशासन, विधिक सहायता, शिक्षा एवं कौशल विकास हैं. प्रति चौपाल में प्रभारी, उप प्रभारी और सरपंच शामिल है.

काउंसलिंग:

डासना जेल में जेल प्रशासन द्वारा बंदियों की नियमित काउंसलिंग की जाती है और उनकी समस्याओं निस्तारण किया जाता है. इसके अतिरिक्त मनोरोग विशेषज्ञों की टीम और NGO द्वारा भी बंदियों की समय-समय पर काउंसलिंग की जाती है. काउंसलिंग के माध्यम से मनोरोगी बंदियों की पहचान की जाती है.

रात्रि पहरेदार:

जेल में पहरेदारी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए रात में बंदी पहरेदारों में से कम से कम एक पहरेदार शौचालय समेत विभिन्न एकांत वाले स्थानों पर तैनात किया जाता है. ताकि रात में एकांतता में बंदी स्वयं को चोट पहुंचाने वाली कोई घटना ना कर सकें.

शिकायत पेटिका:

जेल परिसर में जेल के प्रति एक बैरक और अहाते पर शिकायत पेटिका लगायी गई है, ताकि बंदी अपनी समस्या, शिकायत और सुझावों को शिकायत पेटिका के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें. जेल प्रशासन द्वारा नियमित तौर पर शिकायत पेटिका से प्राप्त शिकायतों की मॉनिटरिंग की जाती है और शिकायतों का प्रसारण करने के लिए कार्रवाई की जाती है.

धार्मिक-आध्यात्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम:

जेल में समय-समय पर धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के पीछे मक़सद है बंदियों के तनाव में कमी लाना और उन्हें सकारात्मकता प्रदान करना. इस तरह के कार्यक्रमों से बंदी न केवल मानसिक रूप से सशक्त होते हैं बल्कि आत्महत्या जैसी कायरतापूर्ण घटना को ना करने के लिए प्रेरित होते हैं. साथ ही अन्य बंदियों को भी सकारात्मकता का पाठ पढ़ाते हैं.

शिक्षा और कौशल विकास:

जेल में बंदियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हुनर भी सिखाए जा रहे हैं. जेल परिसर में ही जेल प्रशासन द्वारा कौशल विकास और विभिन्न प्रकार के शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं. ताकि जेल में रह कर बंदी हुनर सीखकर और रिहाई के बाद अपने हुनर को आजीविका का साधन बनाकर समाज में ख़ुद को पुनः स्थापित कर सकें. जेल परिसर में ही लाइब्रेरी मौजूद है, जहां पर हज़ारों की संख्या में बंदियों के लिए किताबें उपलब्ध हैं. जेल परिसर में बड़ी संख्या में बंदियों कोफूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में सर्टिफ़िकेट कोर्स कराए जाते हैं.

योग, ध्यान और खेल: जेल परिसर में बंदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के योग और खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने से बंदी न सिर्फ़ तनाव मुक्त होते हैं बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

“जेल में मौजूद बंदूकों की मानसिकता को सकारात्मक बनाने और तनावमुक्त रखने के लिए लगातार जेल प्रशासन द्वारा कवायद की जा रही है. चार्ज संभालने के बाद जेल में किसी बंदी द्वारा ख़ुद को चोट पहुंचाना या आत्महत्या का प्रयास करने की कोई भी घटना सामने नहीं आयी है."- सीता राम शर्मा, जेल अधीक्षक गाजियाबाद

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ बीपी त्यागी मुताबिक, "अटैचमेंट के लिए आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने का उद्देश्य आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जागरुकता फैलाना और लोगों को समय पर मदद लेने के लिए प्रेरित करना. आत्महत्या के प्रमुख कारण डिप्रेशन, तनाव, अकेलापन, नशे की लत, पारिवारिक कलह, दुर्व्यवहार या फिर असफलता का डर हो सकता है."

वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ त्यागी बताते हैं कि अक्सर व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले कई प्रकार के संकेत देता है. यदि इन संकेतों को परिवार या फिर सगे संबंधी लोग समझ लें तो आत्महत्या की रोकथाम में मदद की जा सकती है.

आत्महत्या करने के क्या हैं संकेत:

  • बार बार खुद को ख़त्म करने की बात करना
  • अचानक लोगों से दूरी बना लेना
  • भावनात्मक उतार-चढ़ाव
  • आत्मविश्वास में गिरावट
  • निराशा जताना

