चंपावत में नेपाल की जेल से फरार कैदी गिरफ्तार, बॉर्डर पर टाइट की गई सिक्योरिटी

एसएसबी ने बताया नेपाल से फरार कैदी महिला की हत्या की सजा काट रहा था. वह Gen Z आंदोलन के दौरान फरार हुआ था.

Published : October 4, 2025 at 8:37 AM IST

खटीमा: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में Gen Z आंदोलन के दौरान नेपाल की जेलों से भागे कई कैदी अभी भी फरार हैं. नेपाल के कैदी भारतीय सीमाओं से भारत में प्रवेश ना कर पाए इसके लिए भारत नेपाल सुरक्षा के लिए तैनात एसएसबी अलर्ट मोड पर है. एसएसबी की सीमा पर सतर्कता के चलते चंपावत जिले के 05वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की डी कंपनी कलढुंगा ने नेपाल से नदी पार कर भारत में प्रवेश करने के दौरान फरार कैदी को गिरफ्तार किया है.

चंपावत जिले की भारत नेपाल सीमा पर 5वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की डी कंपनी कलढुंगा ने एक संदिग्ध नेपाली नागरिक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया. सघन पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वह नेपाल में हिंसा के दौरान जेल से फरार हो गया था. जिसे बनबसा से लगी भारत नेपाल अंतराष्ट्रीय सीमा पर नेपाल पुलिस और एपीएफ के सुपुर्द किया गया. एसएसबी से मिली जानकारी के अनुसार पंचम वाहिनी एसएसबी ने सीमा चौकी कलढुंगा क्षेत्र में स्पेशल आपरेशन नाका लगाया है. जहां स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक संदिग्ध नेपाली कैदी को गिरफ्तार किया. पूछताछ के बाद जानकारी मिली कि नेपाल में विगत दिनों हुए जैन जी के उग्र प्रदर्शन के दौरान वह जेल से फरार हो गया था. जिसे परशुराम घाट के पास गिरफ्तार किया गया.

एसएसबी के मुताबिक नेपाल से फरार संदिग्ध कैदी तेज बहादुर बोगाती पुत्र सालीभान निवासी अलिताल ग्रामपालिका वार्ड नंबर 3 जिला डड़ेलधुरा नेपाल को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया. एसएसबी ने बताया नेपाल से फरार कैदी एक महिला की हत्या की सजा काट रहा था. इसको 20 साल की सजा हुई थी. वह 8 साल से जेल में बंद था. 5 वी वाहनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम, और सहायक कमांडेंट प्रमोद कुमार मीणा ने उचित कार्यवही करते हुए इस कैदी को नेपाल पुलिस ओर नेपाल एपीएफ के सपुर्द किया है.

उत्तराखंड में नेपाली कैदी गिरफ्तारनेपाल में GEN Z आंदोलनGEN Z MOVEMENT IN NEPALNEPALI PRISONER ARRESTED

