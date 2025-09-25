ETV Bharat / bharat

'लेंस के राजकुमार' बेबीनायना का जंगलों से लेकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तक का सफर

बेबीनयना को 2018 में एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में पहचान मिली थी.

babynayana
बेबीनायना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 5:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: एक समय था जब भारत के जंगलों में बेबीनयना के पूर्वज जीवनयापन और खेल के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे. आज बेबीनयना ने इस विरासत को वन्यजीव फोटोग्राफी के जुनून में बदल दिया और अपने कैमरे के लेंस के माध्यम से जानवरों की सुंदरता, शक्ति और लावण्य को कैद किया है.

बेबीनयना देश के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में जाकर प्रकृति को उसके सबसे प्रामाणिक रूप में चित्रित करने वाले प्रमुख वन्यजीव फोटोग्राफर के रूप में उभरे हैं. बेबीनयना ने बताया, "मेरे पिता RVGK रंगा राव, एक बेहतरीन फोटोग्राफर थे. बचपन में, मैं उनके साथ जंगलों में जाती था और उनकी कार्यप्रणाली को देखता था. मैंने उनसे कई तकनीकें सीखीं और वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में कैद करने की कला को समझा. इस शुरुआती अनुभव ने मेरी अपने स्टाइल को आकार दिया और फोटोग्राफी के प्रति मेरे जुनून को और बढ़ा दिया."

Babynayana
बेबीनायना की क्लिक की हुई तस्वीर (ETV Bharat)

बाघों पर फोकस
उन्होंने बताया, "मुझे जंगल में बाघों को देखना बहुत पसंद है. मैं उनकी गरिमा, शक्ति और साहस से मंत्रमुग्ध हूं. 2010 से मैं भारत भर के टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहा हूं. हर साल 1 अक्टूबर से 30 जून तक, मैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की खोज और जंगल के जीवन को कैमरे में कैद करने में लगा रहता हूं."

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में पहचान
बेबीनयना का समर्पण किसी से छिपा नहीं है. 2018 में उन्हें एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में पहचान मिली. उनकी तस्वीरें बीबीसी, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चैनलों के साथ-साथ कई पत्रिकाओं और न्यूज पेपर में साप्ताहिक और मासिक रूप से प्रकाशित हुई हैं.

Babynayana
बेबीनायना की क्लिक की हुई तस्वीर (ETV Bharat)

वन्यजीव साहित्य में भी योगदान
फोटोग्राफी के अलावा, बेबीनयना ने वन्यजीव साहित्य में भी योगदान दिया है. उन्होंने "टाइगर्स ऑफ ताडोबा" पुस्तक के वैल्यूम 1 और 2 का सह-लेखन किया है और माधवगढ़ कॉफ़ी टेबल पुस्तक में उनके नाम प्रकाशित हुए हैं. हाल ही में अमरावती में आयोजित ग्लोबल टाइगर डे कार्यक्रम में उनकी तस्वीरें प्रदर्शित की गईं, जिसमें वन्यजीव जागरूकता और संरक्षण में उनके योगदान को दर्शाया गया.

अपनी यात्रा को लेकर बेबीनयना ने कहा, "यह सब जानवरों के प्रति मेरे प्रेम और उनकी दुनिया को कैद करने के मेरे जुनून से उपजा है. फोटोग्राफी सिर्फ मेरा पेशा नहीं है, यह वन्यजीवों की सुंदरता और वैभव को दुनिया के साथ साझा करने का मेरा तरीका है."

यह भी पढ़ें- पैर पसार रहा इन्फ्लूएंजा: यूपी, दिल्ली, हरियाणा के कई जिलों में बढ़ रहा फ्लू, 3 महीने में देशभर में 13 मौतें

For All Latest Updates

TAGGED:

BABYNAYANA JOURNEYGLOBAL WILDLIFE FAMEFOREST TRAILSBABYNAYANA PHOTOGRAPHERPRINCE OF THE LENS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.