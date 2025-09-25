ETV Bharat / bharat

'लेंस के राजकुमार' बेबीनायना का जंगलों से लेकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तक का सफर

अमरावती: एक समय था जब भारत के जंगलों में बेबीनयना के पूर्वज जीवनयापन और खेल के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे. आज बेबीनयना ने इस विरासत को वन्यजीव फोटोग्राफी के जुनून में बदल दिया और अपने कैमरे के लेंस के माध्यम से जानवरों की सुंदरता, शक्ति और लावण्य को कैद किया है.

बेबीनयना देश के प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में जाकर प्रकृति को उसके सबसे प्रामाणिक रूप में चित्रित करने वाले प्रमुख वन्यजीव फोटोग्राफर के रूप में उभरे हैं. बेबीनयना ने बताया, "मेरे पिता RVGK रंगा राव, एक बेहतरीन फोटोग्राफर थे. बचपन में, मैं उनके साथ जंगलों में जाती था और उनकी कार्यप्रणाली को देखता था. मैंने उनसे कई तकनीकें सीखीं और वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में कैद करने की कला को समझा. इस शुरुआती अनुभव ने मेरी अपने स्टाइल को आकार दिया और फोटोग्राफी के प्रति मेरे जुनून को और बढ़ा दिया."

बेबीनायना की क्लिक की हुई तस्वीर (ETV Bharat)

बाघों पर फोकस

उन्होंने बताया, "मुझे जंगल में बाघों को देखना बहुत पसंद है. मैं उनकी गरिमा, शक्ति और साहस से मंत्रमुग्ध हूं. 2010 से मैं भारत भर के टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहा हूं. हर साल 1 अक्टूबर से 30 जून तक, मैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की खोज और जंगल के जीवन को कैमरे में कैद करने में लगा रहता हूं."