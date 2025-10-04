ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी 17 अक्टूबर को आएंगे सोनीपत, हरियाणा को देंगे बंपर सौगातें, तैयारी में जुटी सरकार

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत आएंगे. हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा होने पर वे हरियाणा को ढेर सारी सौगातें देंगे. हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के हरियाणा दौरे की जानकारी दी है.

17 अक्टूबर को सोनीपत आएंगे पीएम मोदी : हरियाणा कैबिनेट की आज चंडीगढ़ में अनौपचारिक बैठक हुई. सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ,कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, आरती सिंह राव और कृष्ण बेदी समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी शामिल थे. बैठक के बाद मोहनलाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत आएंगे. सोनीपत में बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बड़ा आयोजन किया जाएगा. प्रधानमंत्री हरियाणा को बहुत सारी सौगातें देकर जाएंगे. साथ ही वे हरियाणा में कई परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे.

पीएम मोदी 17 अक्टूबर को आएंगे सोनीपत (Etv Bharat)

9 अक्टूबर को दिल्ली में हरियाणा कैबिनेट की बैठक : प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर भी होगा. 9 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में हरियाणा भवन में हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है. इसके बाद दिल्ली में ही 9 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक भी होगी. मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौटेंगे, ऐसे में दिल्ली में कैबिनेट की बैठक रखी गई है. वहीं 11 अक्टूबर को पंचकूला में भाजपा संगठन की बैठक में तैयारी का जायजा लिया जाएगा."

17 अक्टूबर को दूसरे टर्म का एक साल पूरा : आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा आने का न्यौता दिया था जिस पर पीएम मोदी ने हामी भर दी है. हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार का 17 अक्टूबर 2025 को दूसरे टर्म का एक साल पूरा हो रहा है. इसी वजह से उन्होंने पीएम मोदी को हरियाणा आने का न्यौता दिया था. अब पीएम मोदी के दौरे को लेकर राज्य सरकार अलर्ट हो गई है और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुट गई है.