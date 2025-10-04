ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी 17 अक्टूबर को आएंगे सोनीपत, हरियाणा को देंगे बंपर सौगातें, तैयारी में जुटी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत आएंगे और ढेर सारी सौगातें देंगे. हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई.

Prime Minister Narendra Modi will visit Sonipat in Haryana on October 17
पीएम मोदी 17 अक्टूबर को आएंगे सोनीपत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 4, 2025 at 6:21 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 6:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत आएंगे. हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा होने पर वे हरियाणा को ढेर सारी सौगातें देंगे. हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के हरियाणा दौरे की जानकारी दी है.

17 अक्टूबर को सोनीपत आएंगे पीएम मोदी : हरियाणा कैबिनेट की आज चंडीगढ़ में अनौपचारिक बैठक हुई. सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ,कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, आरती सिंह राव और कृष्ण बेदी समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी शामिल थे. बैठक के बाद मोहनलाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत आएंगे. सोनीपत में बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बड़ा आयोजन किया जाएगा. प्रधानमंत्री हरियाणा को बहुत सारी सौगातें देकर जाएंगे. साथ ही वे हरियाणा में कई परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे.

पीएम मोदी 17 अक्टूबर को आएंगे सोनीपत (Etv Bharat)

9 अक्टूबर को दिल्ली में हरियाणा कैबिनेट की बैठक : प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर भी होगा. 9 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में हरियाणा भवन में हरियाणा कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है. इसके बाद दिल्ली में ही 9 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक भी होगी. मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौटेंगे, ऐसे में दिल्ली में कैबिनेट की बैठक रखी गई है. वहीं 11 अक्टूबर को पंचकूला में भाजपा संगठन की बैठक में तैयारी का जायजा लिया जाएगा."

17 अक्टूबर को दूसरे टर्म का एक साल पूरा : आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा आने का न्यौता दिया था जिस पर पीएम मोदी ने हामी भर दी है. हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार का 17 अक्टूबर 2025 को दूसरे टर्म का एक साल पूरा हो रहा है. इसी वजह से उन्होंने पीएम मोदी को हरियाणा आने का न्यौता दिया था. अब पीएम मोदी के दौरे को लेकर राज्य सरकार अलर्ट हो गई है और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुट गई है.

Prime Minister Narendra Modi will visit Sonipat in Haryana on October 17
नायब सिंह सैनी ने दिया था पीएम को न्यौता (Etv Bharat)

पीएम मोदी का 17वां दौरा : ये जानकारी भी सामने आ रही है कि पीएम मोदी हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपए की पहली किश्त भी महिलाओं को अपने हाथों से दे सकते हैं. पीएम मोदी साल 2014 से अब तक 16 बार हरियाणा आ चुके हैं और ये उनका 17वां हरियाणा दौरा होगा.

Prime Minister Narendra Modi will visit Sonipat in Haryana on October 17
मां दुर्गा की प्रतिमा भी पीएम मोदी को भेंट की थी (Etv Bharat)

जापान दौरे का समय घटाया : पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को देखते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने जापान दौरे का समय भी घटा दिया है. नायब सिंह सैनी के पहले 11 अक्टूबर को जापान से वापस लौटना था लेकिन अब वे रविवार शाम को दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे और 8 अक्टूबर को नई दिल्ली लौट आएंगे.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : Explainer: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, एक क्लिक में जानें सभी सवालों के जवाब

ये भी पढ़ें : क्या चौटाला परिवार फिर होगा एक? अजय सिंह चौटाला के बयान ने दी हवा, बोले- "चौधरी रणजीत सिंह पहल करें, मैं साथ हूं"

ये भी पढ़ें : हरियाणा के सीएम का किसानों को दिवाली गिफ्ट, 4.72 करोड़ का मिलेगा मुआवजा, ट्यूबवेल बिल स्थगित, जानें बड़ी घोषणाएं

Last Updated : October 4, 2025 at 6:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI HARYANA VISITPM MODI SONIPAT VISITनरेंद्र मोदीपीएम मोदी आएंगे हरियाणाPM MODI HARYANA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.