पीएम मोदी का 7 महीने में असम का दूसरा दौरा, 18 हजार करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा काफी मायने रखता है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं.

PM MODI ASSAM VISIT
पीएम मोदी का 7 महीने में असम का दूसरा दौरा (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 10:42 AM IST

गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 13 सितंबर को असम के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल लेंगे. जानकारी के मुताबिक वह लगभग 18,000 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे.

पीएम मोदी का असम दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगले साल 2026 में यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बता दें, सात महीनों में प्रधानमंत्री का यह दूसरा असम दौरा होगा. इससे पहले उन्होंने 24 फरवरी को एडवांटेज असम 2.0 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था.

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री मोदी के दो दिवसीय कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी. सीएम सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को शाम 4:20 बजे हवाई अड्डे पहुंचेंगे. इसके बाद शाम 5:25 बजे, वे गुवाहाटी के खानापाड़ा में भारत रत्न भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे.

बता दें, असम सरकार ने डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी का साल भर चलने वाला समारोह 8 सितंबर को पूरे राज्य में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू किया. हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि डॉ. भूपेन हजारिका की 13 सितंबर को होने वाली जन्म शताब्दी समारोह के दौरान, 1,200 से ज्यादा कलाकार अनूठा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और सामूहिक रूप से भूपेन हजारिका के 14 सदाबहार गीतों को 18 मिनट से ज्यादा समय तक गाएंगे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा भूपेन हजारिका की जीवनी का भी विमोचन किया जाएगा, जो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में प्रकाशित होगी. उन्होंने कहा कि इस जीवनी को कुल 20 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

सीएम सरमा ने आगे बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी भूपेन हजारिका के सम्मान में उनकी छवि वाला ₹100 का सिक्का जारी किया है और वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिक्के का आधिकारिक अनावरण करेंगे.

पीएम मोदी रविवार 14 सितंबर की सुबह 11 बजे मंगलदोई पहुंचेंगे. वहां वे कुल ₹567 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें दरांग मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज और एक जीएनएम स्कूल शामिल हैं. वे ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा और नारेंगी के बीच लगभग ₹1,200 करोड़ की लागत से बनने वाले एक पुल और ₹4,500 करोड़ की लागत से बनने वाली एक संपर्क सड़क परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे. यह संपर्क सड़क नारेंगी, दिगारू, बैहाटा और कुरुवा को जोड़ेगी, जिससे गुवाहाटी शहर एक ही लूप में आ जाएगा.

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे नुमालीगढ़ रिफाइनरी पहुंचेंगे. वह नुमालीगढ़ रिफाइनरी द्वारा निर्मित ₹5,000 करोड़ की लागत से भारत की पहली बायो-रिफाइनरी परियोजना की आधारशिला रखेंगे. यह बायो-रिफाइनरी बांस से इथेनॉल और कई अन्य उत्पाद बनाएगी. इसका ट्रायल रन सफल रहा है और नुमालीगढ़ बायो-रिफाइनरी एक सफलता है. इसके बाद, वह ₹7,000 करोड़ की लागत वाली पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादन परियोजना की आधारशिला रखेंगे. असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 14 सितंबर को असम में कुल ₹18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी शाम को जोरहाट हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए रवाना होंगे.

