नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा पर रवाना होंगे. यह प्रधानमंत्री मोदी की आठवीं जापान यात्रा होगी, जबकि जबकि जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ उनकी यह पहली शिखर बैठक होगी.
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ट्रेड, इकोऩॉनी, टेक्नोलॉजी , इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान शामिल हैं. इसके अलावा दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे.
चीन जाएंगे पीएम मोदी
अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन (SCO) में भाग लेने के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करेंगे. शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है.
गौरतलब है कि दोनों नेताओं की मुलाकात को लगभग एक साल हो गया है, पिछली मुलाकात पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई थी, जिसके बाद भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैन्य गतिरोध को हल करने के लिए वार्ता में सफलता की घोषणा की थी.
Reaffirming the strong India-Japan bond of friendship.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 28, 2025
PM @narendramodi will be departing for Japan today to participate in the 15th India-Japan Annual Summit.
🎥 Take a look at the comprehensive & special 🇮🇳-🇯🇵 relations. pic.twitter.com/GrUWCeNoZA
जयशंकर ने चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात की
बता दें कि पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात की थी. 2020 में दोनों देशों के बीच संबंधों में आई गिरावट के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा थी. उस समय, जयशंकर ने कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जिनपिंग को शुभकामनाएं प्रेषित कीं.
चीनी विदेश मंत्री की डोभाल से बातचीत
इसके अलावा चीनी विदेश मंत्री वांग यी की हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने सहित कई प्रमुख पहलों को अंतिम रूप दिया गया.
