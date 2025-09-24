ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहार आपके हो सकते हैं! करना होगा यह काम

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों से उन्हें मिले उपहारों की नीलामी में हिस्सा लेने का आग्रह किया. सोशल मीडिया एक्स पर साझा किये पोस्ट में उन्होंने कहा कि नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे परियोजना में जाएगी. प्रधानमंत्री को प्राप्त स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर सुबह 10 बजे से शुरू हुई. 2 अक्टूबर शाम 5 बजे बंद होगी.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "पिछले कुछ दिनों से, मेरे विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मुझे मिले विभिन्न उपहारों की ऑनलाइन नीलामी चल रही है. इस नीलामी में भारत की संस्कृति और रचनात्मकता को दर्शाने वाली बेहद रोचक कृतियां शामिल हैं. नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे के लिए जाएगी. नीलामी में अवश्य भाग लें."



किन-किन चीजों की हो रही नीलामीः

पीएम मेमेटोस की वेबसाइट के अनुसार, चांदी में राम मंदिर का मॉडल, बछड़े के साथ कामधेनु, बेंत के जहाज का मॉडल, लकड़ी का चरखा और अन्य वस्तुएं लाइव नीलामी का हिस्सा हैं. नीलामी की वस्तुओं में एलोरा स्थित कैलासा मंदिर की पेंटिंग, एक जी-20 पोस्टर, तथा बिहार से प्राप्त भगवान बुद्ध की एक फ्रेमयुक्त प्रतिमा आदि भी शामिल हैं.