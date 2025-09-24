ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहार आपके हो सकते हैं! करना होगा यह काम

प्रधानमंत्री को प्राप्त स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर सुबह 10 बजे से शुरू हुई.

PM Modi gift auction
इन सामानों की हो रही नीलामी. (ANI)
ETV Bharat Hindi Team

September 24, 2025

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों से उन्हें मिले उपहारों की नीलामी में हिस्सा लेने का आग्रह किया. सोशल मीडिया एक्स पर साझा किये पोस्ट में उन्होंने कहा कि नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे परियोजना में जाएगी. प्रधानमंत्री को प्राप्त स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी उनके जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर सुबह 10 बजे से शुरू हुई. 2 अक्टूबर शाम 5 बजे बंद होगी.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "पिछले कुछ दिनों से, मेरे विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मुझे मिले विभिन्न उपहारों की ऑनलाइन नीलामी चल रही है. इस नीलामी में भारत की संस्कृति और रचनात्मकता को दर्शाने वाली बेहद रोचक कृतियां शामिल हैं. नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे के लिए जाएगी. नीलामी में अवश्य भाग लें."

किन-किन चीजों की हो रही नीलामीः

पीएम मेमेटोस की वेबसाइट के अनुसार, चांदी में राम मंदिर का मॉडल, बछड़े के साथ कामधेनु, बेंत के जहाज का मॉडल, लकड़ी का चरखा और अन्य वस्तुएं लाइव नीलामी का हिस्सा हैं. नीलामी की वस्तुओं में एलोरा स्थित कैलासा मंदिर की पेंटिंग, एक जी-20 पोस्टर, तथा बिहार से प्राप्त भगवान बुद्ध की एक फ्रेमयुक्त प्रतिमा आदि भी शामिल हैं.

कैसे इस नीलामी में भाग ले सकते हैंः

उपयोगकर्ता pmmementos.gov.in पर जाकर, खाता पंजीकृत कर नीलामी में उपहारों के लिए बोली लगा सकता है. पीएम मेमेंटोज भारत सरकार का एक खुला नीलामी पोर्टल है, जो खरीदारों को उचित पंजीकरण के बाद प्रदर्शित वस्तुओं की ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने में सक्षम बनाता है.

नमामि गंगे परियोजना क्या हैः

जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है. जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक 'प्रमुख कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था. इसका उद्देश्य गंगा के प्रदूषण निवारण, संरक्षण और पुनरुद्धार को प्राप्त करना है. जिसका बजट परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये है.

इस परियोजना के कार्यान्वयन को दो भागों में विभाजित किया गया है. प्रारंभिक स्तर की गतिविधियां, जिनका तत्काल प्रभाव दिखाई देगा. मध्यम अवधि की गतिविधियां, जिनका कार्यान्वयन 5 वर्ष की समय-सीमा में किया जाएगा. तथा दीर्घकालिक गतिविधियां, जिनका कार्यान्वयन 10 वर्ष की समय-सीमा में किया जाएगा.

