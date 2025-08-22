नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन का दौरा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 से 30 अगस्त तक जापान की यात्रा पर रहेंगे.
यह प्रधानमंत्री मोदी की आठवीं जापान यात्रा और जापानी प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी. इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता के दीर्घकालिक विशेष बंधन की पुष्टि करेगी.
क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान शामिल है. साथ ही वे क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे."
SCO समिट में भाग लेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान से चीन पहुंचेंगे. 31 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों के नेता भाग लेंगे.
चीन की यात्रा करेंगे पीएम
मंत्रालय ने कहा, "अपनी यात्रा के दूसरे चरण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे." इसमें आगे कहा गया है, "शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के SCO में भाग लेने वाले कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है."
बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी. इस बैठक के बाद उन्होंने कहा था, "मैं शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय, वैश्विक शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे."
