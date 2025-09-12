ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का असम दौरा, भारत का पहला बांस आधारित बायो-इथेनॉल प्लांट देश को समर्पित करेंगे

Published : September 12, 2025

गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का अनावरण करने के लिए शनिवार को असम के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे. पीएम मोदी असम दौरे के क्रम में गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए रवाना होंगे, जहां वह 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नवनिर्मित बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे और 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 'पेट्रो फ्लूइडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकर यूनिट' की आधारशिला भी रखेंगे. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के अधिकारी इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि इस जैव इथेनॉल परियोजना से सालाना 49,000 टन इथेनॉल, 19,000 टन फरफुरल, 11,000 टन एसिटिक एसिड और 32,000 टन तरल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो सकेगा. खबर के मुताबिक, नुमालीगढ़ रिफाइनरी में निर्मित बांस-आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन करने पीएम मोदी रविवार को दोपहर 2:30 बजे जाएंगे. बायो इथेनॉल परियोजना को बढ़ावा देने की पहल

ईटीवी भारत से बात करते हुए, एनआरएल के तकनीकी सलाहकार निलॉय दास ने कहा कि भारत सरकार की जैव ईंधन नीति के अनुरूप, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) ने असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड (एबीईपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के माध्यम से इस बायो इथेनॉल परियोजना को बढ़ावा देने की पहल की थी. उन्होंने कहा कि, एनआरएल के पास संयुक्त उद्यम कंपनी की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 50 प्रतिशत हिस्सेदारी केमपोलिस और फिनलैंड की फोर्टम के पास है. उन्होंने कहा कि, असम के नुमालीगढ़ में निर्मित बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र केमपोलिस द्वारा विकसित फॉर्मिकोबायो तकनीक का उपयोग करता है. बांस बायोमास से इथेनॉल, भारत का पहला प्लांट

गौरतलब है कि, बांस बायोमास से इथेनॉल का उत्पादन करने वाला यह भारत का पहला संयंत्र है. दास ने इस परियोजना को अगली पीढ़ी का संयंत्र बताते हुए कहा कि, चावल, गन्ना आदि खाद्यान्न फसलों के कच्चे माल का उपयोग करने वाला इथेनॉल संयंत्र प्रथम पीढ़ी (1G) के अंतर्गत आता है. बांस, लकड़ी, चावल के भूसे आदि गैर-खाद्य फसलों से उत्पादित इथेनॉल को द्वितीय पीढ़ी (2G) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5000 करोड़ रुपये है. संयंत्र की सालाना क्षमता क्या है?

दास ने कहा कि संयंत्र की सालाना क्षमता 49,000 टन इथेनॉल, 19,000 टन फुरफुरल, 11,000 टन एसिटिक एसिड और 32,000 टन तरल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने की है. उन्होंने बताया कि, संयंत्र अभी चालू हुआ है, हालांकि इसे स्थिर होने और संयंत्र की क्षमता धीरे-धीरे बढ़ाने में कुछ समय लगेगा. यह पूछे जाने पर कि यह परियोजना सरकार के कार्बन उत्सर्जन मिशन और हरित ईंधन को बढ़ावा देने में कैसे मदद करती है. दास ने कहा कि भारत सरकार की इथेनॉल नीति के अनुसार पेट्रोल के साथ इथेनॉल (वर्तमान में 20 प्रतिशत) मिलाया जाता है.