पीएम मोदी का असम दौरा, भारत का पहला बांस आधारित बायो-इथेनॉल प्लांट देश को समर्पित करेंगे
असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में देश की पहली बांस-आधारित जैव रिफाइनरी का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे.
Published : September 12, 2025 at 4:42 PM IST
गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का अनावरण करने के लिए शनिवार को असम के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे.
पीएम मोदी असम दौरे के क्रम में गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए रवाना होंगे, जहां वह 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नवनिर्मित बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे और 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 'पेट्रो फ्लूइडाइज्ड कैटेलिटिक क्रैकर यूनिट' की आधारशिला भी रखेंगे.
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के अधिकारी इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि इस जैव इथेनॉल परियोजना से सालाना 49,000 टन इथेनॉल, 19,000 टन फरफुरल, 11,000 टन एसिटिक एसिड और 32,000 टन तरल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो सकेगा. खबर के मुताबिक, नुमालीगढ़ रिफाइनरी में निर्मित बांस-आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन करने पीएम मोदी रविवार को दोपहर 2:30 बजे जाएंगे.
बायो इथेनॉल परियोजना को बढ़ावा देने की पहल
ईटीवी भारत से बात करते हुए, एनआरएल के तकनीकी सलाहकार निलॉय दास ने कहा कि भारत सरकार की जैव ईंधन नीति के अनुरूप, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) ने असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड (एबीईपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के माध्यम से इस बायो इथेनॉल परियोजना को बढ़ावा देने की पहल की थी.
उन्होंने कहा कि, एनआरएल के पास संयुक्त उद्यम कंपनी की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष 50 प्रतिशत हिस्सेदारी केमपोलिस और फिनलैंड की फोर्टम के पास है. उन्होंने कहा कि, असम के नुमालीगढ़ में निर्मित बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र केमपोलिस द्वारा विकसित फॉर्मिकोबायो तकनीक का उपयोग करता है.
बांस बायोमास से इथेनॉल, भारत का पहला प्लांट
गौरतलब है कि, बांस बायोमास से इथेनॉल का उत्पादन करने वाला यह भारत का पहला संयंत्र है. दास ने इस परियोजना को अगली पीढ़ी का संयंत्र बताते हुए कहा कि, चावल, गन्ना आदि खाद्यान्न फसलों के कच्चे माल का उपयोग करने वाला इथेनॉल संयंत्र प्रथम पीढ़ी (1G) के अंतर्गत आता है. बांस, लकड़ी, चावल के भूसे आदि गैर-खाद्य फसलों से उत्पादित इथेनॉल को द्वितीय पीढ़ी (2G) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5000 करोड़ रुपये है.
संयंत्र की सालाना क्षमता क्या है?
दास ने कहा कि संयंत्र की सालाना क्षमता 49,000 टन इथेनॉल, 19,000 टन फुरफुरल, 11,000 टन एसिटिक एसिड और 32,000 टन तरल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने की है. उन्होंने बताया कि, संयंत्र अभी चालू हुआ है, हालांकि इसे स्थिर होने और संयंत्र की क्षमता धीरे-धीरे बढ़ाने में कुछ समय लगेगा.
यह पूछे जाने पर कि यह परियोजना सरकार के कार्बन उत्सर्जन मिशन और हरित ईंधन को बढ़ावा देने में कैसे मदद करती है. दास ने कहा कि भारत सरकार की इथेनॉल नीति के अनुसार पेट्रोल के साथ इथेनॉल (वर्तमान में 20 प्रतिशत) मिलाया जाता है.
इथेनॉल कॉर्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को कम करेगा
उन्होंने कहा कि, इसी नीति का पालन करते हुए, संयंत्र में उत्पादित इथेनॉल कॉर्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को कम करेगा और हमारे देश के कच्चे तेल के आयात बिल को कम करेगा. यह कहते हुए कि यह परियोजना पूर्वोत्तर में उत्पादित बाँस का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी, दास ने कहा कि, 100 प्रतिशत क्षमता पर, संयंत्र को प्रति वर्ष 500,000 टन बांस की आवश्यकता होगी.
भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी
पीएम मोदी असम दौरे के क्रम में भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि देंगे. अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री महान गायक भूपेन हजारिका के सम्मान में 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे और उनकी जीवनी भारत रत्न भूपेन हजारिका का भी विमोचन करेंगे.
समारोह में 1,200 कलाकार 18 मिनट का संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हजारिका के 14 सदाबहार गीतों को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री शनिवार शाम चार बजकर 20 मिनट पर यहां पहुंचेंगे और शाम सवा पांच बजे हजारिका जन्म शताब्दी समारोह की बैठक में शामिल होंगे.
पीएम मोदी राजकीय अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे
मोदी यहां एक राजकीय अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि रविवार को मोदी दरांग जिले के मंगलदोई के लिए रवाना होंगे, जहां वह सुबह दरांग मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग और एक जीएनएम स्कूल की आधारशिला रखेंगे. इन स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का कुल निवेश 567 करोड़ रुपये है.
प्रधानमंत्री नरेंगी-कुरुवा पुल और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, जो असम के कामरूप और दरांग जिलों तथा मेघालय के री भोई को जोड़ेगी. इस पर अनुमानित 7,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी
मोदी नुमालीगढ़ टैंकर स्टैंड पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. वह रविवार शाम जोरहाट हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए रवाना होंगे. प्रधानमंत्री के सम्मान में नुमालीगढ़ रैली स्थल तक 2.2 किलोमीटर के मार्ग पर नीम के पेड़ लगाकर प्रधानमंत्री नीम गलियारा बनाया गया है. मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए अपने निरीक्षण के दौरान वहां एक पौधा लगाया.
मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार रात कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हजारिका के शताब्दी समारोह और प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए.
