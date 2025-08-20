ETV Bharat / bharat

'आप आराम कीजिए... दिल्ली में जल्दी मिलेंगे', पीएम मोदी ने नवीन पटनायक को मिलाया फोन - PM MODI SPEAKS TO NAVEEN PATNAIK

ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक को डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पीएम ने उनसे बात की.

पीएम मोदी और नवीन पटनायक (डिजाइन इमेज) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2025 at 7:37 PM IST

भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. बीजू जनता दल (बीजद) प्रमुख द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई.

प्रधानमंत्री ने पटनायक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता को कुछ दिन आराम करना चाहिए. विपक्ष के नेता के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती नवीन पटनायक से आज बात की. प्रधानमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की."

पटनायक को रविवार शाम डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद एसयूएम अल्टीमेट मेडिकेयर में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि बीजद प्रमुख के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है.

प्रधानमंत्री ने नवीन पटनायक से नई दिल्ली आने और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ उनसे मिलने का अनुरोध किया. ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई. दूसरी तरफ ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक को आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

देश के दोनों नेताओं ने लंबे अंतराल के बाद बात की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक दोनों नेताओं ने लगभग 10 मिनट तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. इसी तरह, नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक को कुछ दिनों के लिए सामाजिक जीवन से ब्रेक लेने की सलाह दी.विपक्षी दल के नेता के कार्यालय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है. बताया जा रहा है कि देश के दो शीर्ष नेताओं के बीच यह पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण चर्चा थी.

उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को है, इसलिए दोनों नेताओं के बीच चर्चा का राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा होना स्वाभाविक है. जब नरेंद्र मोदी जहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहीं नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम थे. तभी से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई. हालांकि ओडिशा में बीजद और भाजपा राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन दोनों नेताओं ने कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया.

2024 के आम चुनावों से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात चांदीखोल में एक सरकारी कार्यक्रम में और बाद में हवाई अड्डे पर हुई थी. इसी तरह, चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर राजनीतिक टिप्पणी की थी. जिसका नवीन ने भी जवाब दिया था.

डिहाइड्रेशन से जूझ रहे नवीन पटनायक पिछले रविवार से भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी सेहत में सुधार होने पर आज दोपहर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. नवीन को देखने के लिए अस्पताल और उनके आवास के बाहर आम लोगों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी. इससे पहले, सर्वाइकल आर्थराइटिस से पीड़ित नवीन पटनायक की 22 जून को सर्जरी हुई थी. पूर्व सीएम जुलाई में मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में इलाज कराकर लौटे थे.

