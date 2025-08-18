नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सोमवार को मुलाकात की. शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे. वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन रहे और 15 जुलाई को वापस लौटे.

शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री से लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की. मोदी ने इसरो अंतरिक्ष यात्री की जैकेट पहने शुक्ला का गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत किया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ चले.

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की, (ANI)

पीएम मोदी से मिले शुभांशु शुक्ला

शुक्ला ने प्रधानमंत्री को एक्सिओम-4 मिशन का ‘मिशन पैच’ भी भेंट किया. लखनऊ में जन्मे अंतरिक्ष यात्री ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई तस्वीरें भी मोदी के साथ साझा कीं. शुक्ला एक्सिओम-4 निजी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे जो 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और 26 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था. शुक्ला रविवार को भारत लौट आये.

शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा, ओम बिरला ने कहा

तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों, पैगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज उज़्नान्स्की-विस्नीवस्की (पोलैंड) और टिबोर कापू (हंगरी) के साथ शुक्ला ने 18 दिवसीय मिशन के दौरान कई प्रयोग किए. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर एक मिशन को पूरा करने में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों के महत्व और 2047 तक 'विकसित भारत' के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला.

बिरला ने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा, "इस अवसर पर सदन वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भारत में स्वागत करता है. उनका अंतरिक्ष मिशन और सफल वापसी केवल मिशन की सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिकों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है. शुक्ला की उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है."

अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच अपनी बात रखी. उन्होंने सोमवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि विपक्ष अंतरिक्ष में देश की उपलब्धियों की प्रशंसा भी नहीं कर सकता.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुभांशु की प्रशंसा की

इससे पहले, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के हालिया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) मिशन की प्रशंसा की और भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला. थरूर ने कहा, "चूंकि विपक्ष विशेष चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमांडर शुभांशु शुक्ला के हालिया अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) मिशन पर सभी भारतीयों को कितना गर्व है. यह हमारे देश के अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान, के लिए एक कदम के रूप में कार्य करता है."

शुभांशु को सम्मानित करने की तैयारी

इस बीच, शुक्ला का गृहनगर लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के सफल मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री को सम्मानित करने की तैयारी कर रहा है. शहर की मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने उनके घर की ओर जाने वाली सड़क और शहर के एक पार्क का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है.

खरकवाल ने एएनआई को बताया, "शुभांशु शुक्ला ने शहर और देश को गौरवान्वित किया है. हम भाग्यशाली हैं कि आज लखनऊ का एक व्यक्ति दुनिया में जाना जाता है. हमने उनके घर की ओर जाने वाली सड़क और शहर के एक पार्क का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है. जिस दिन वह लखनऊ पहुंचेंगे, सभी पार्षद हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करेंगे. लखनऊ उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है."

शुक्ला नासा के एक्सिओम-4 अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे, जिसने 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी. वह 15 जुलाई को कैलिफोर्निया के तट से पृथ्वी पर वापस लौटे. वह 41 सालों में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने.

ये भी पढ़ें: भारत लौटे शुभांशु शुक्ला का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ ढोल-नगाड़े से स्वागत, आज PM मोदी से होगी मुलाकात