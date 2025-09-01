ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की अपनी यात्रा खत्म कर दिल्ली पहुंचे - PRIME MINISTER NARENDRA MODI

चीन और जापान की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंच चुके हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की अपनी यात्रा खत्म कर दिल्ली पहुंचे (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 7:58 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चीन और जापान की यात्रा के बाद भारत पहुंच चुके हैं. उन्होंने जापान में 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया थ, जबकि चीन में वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लिया था. इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं.

इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "चीन की एक सफल यात्रा का समाप्त, जहां मैंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और विभिन्न विश्व नेताओं के साथ बातचीत की. साथ ही प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर जोर दिया. इस शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीनी सरकार और लोगों का आभार."

आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान
एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के वित्तपोषण और कट्टरपंथ के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया. हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख करते हुए, उन्होंने समूह से उन देशों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और उसका समर्थन करते हैं. उन्होंने किर्गिस्तान को एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण करने पर बधाई भी दी.

शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा
शिखर सम्मेलन में एससीओ विकास रणनीति, वैश्विक शासन में सुधार, काउंटर टेररिज्म, शांति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, और सतत विकास पर व्यापक चर्चा हुई. अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ ढांचे के तहत सहयोग को मजबूत करने के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और तीन प्रमुख स्तंभों - सुरक्षा, संपर्क और अवसर - पर एक्शन का जोर दिया.

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जहां दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजान में हुई अपनी बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति और निरंतर प्रगति का स्वागत किया.

दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि विकास साझेदार हैं और इस बात पर सहमत हुए कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलने देना चाहिए. उन्होंने आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता पर आधारित स्थिर संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया—जो दोनों देशों के विकास के साथ-साथ एक बहुध्रुवीय एशिया और एक बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं.

