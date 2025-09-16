ETV Bharat / bharat

Not Out@75 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर एक नजर

2013 में भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया.

मार्च 2012 में टाइम पत्रिका ने अपने 26 मार्च 2012 के अंक में नरेंद्र मोदी को 'मोदी मीन्स बिजनेस' टाइटल से कवर पेज पर छापा.

2012 में उन्होंने एक बार फिर विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलाई और चौथी बार मुख्यमंत्री बने.

2011 में मोदी ने सद्भावना यात्रा निकाली, जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए पूरे गुजरात में एक रोड शो था. इसी दौरान प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा पहली बार सार्वजनिक हुई.

2009 में उन्होंने ई-ग्राम, विश्व ग्राम योजना का शुभारंभ किया.

2007 में भाजपा ने एक बार फिर गुजरात विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की और ​​नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

2004 में उन्होंने स्कूल नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से कन्या केलवणी और शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत की.

2002 में उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड जीत दिलाई.

7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वे पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने.

14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो रहा था और भाजपा उपचुनावों में कुछ राज्य विधानसभा सीटें हार गई. भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया.

1998 में उन्हें महासचिव (संगठन) के पद पर पदोन्नत किया गया और इस पद पर वे अक्टूबर 2001 तक रहे. इस दौरान 1999 लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने संसदीय चुनावों में लगातार दूसरी जीत हासिल की.

1995 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और भारत के पांच प्रमुख राज्यों का प्रभार सौंपा गया. एक युवा नेता के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी. इस बीच भाजपा ने 1995 में गुजरात विधानसभा चुनावों में 121 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया. इसके बाद वह राष्ट्रीय सचिव के रूप में दिल्ली पहुंचे और उन्हें विभिन्न उत्तर भारतीय राज्यों का प्रभार दिया गया.

1990 में ही मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी की 1990 की राम रथ यात्रा और 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के आयोजन में मदद की.

1990 में भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनावों में 67 सीटें जीतीं और चिमनभाई पटेल की सरकार में शामिल हुई.

1987 में ही उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ न्याय यात्रा में भाग लिया. इस दौरान गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु न्याय यात्रा की और 1989 के लोकसभा चुनावों के लिए काम शुरू किया.

1987 में उन्होंने विभिन्न नगर निकायों के चुनावों के लिए संगठन कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई और भाजपा ने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव जीता.

इससे पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलना शुरू हुआ और अप्रैल 1990 में केंद्र में एक गठबंधन सरकार बनी. हालांकि, यह साझेदारी कुछ ही महीनों में टूट गई, लेकिन 1995 में भाजपा गुजरात में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में आई. तब से भाजपा गुजरात पर शासन कर रही है.

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का चुनौतीपूर्ण कार्य पूरी ईमानदारी से किया.

कुशल रणनीतिकार के रूप में पहचान 1988 और 1995 के बीच नरेंद्र मोदी को एक कुशल रणनीतिकार के रूप में पहचाना गया, जिन्होंने गुजरात भाजपा को राज्य की सत्ताधारी पार्टी बनाने के लिए आवश्यक आधार तैयार किया था.

1985 में आरएसएस ने मोदी को भाजपा में शामिल किया. बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा के अभियान को संगठित करने में मदद की और पार्टी ने वह चुनाव जीत लिया.

1980 में वह आरएसएस के 'संभाग प्रचारक' बने और उन्हें दक्षिण गुजरात और सूरत का अतिरिक्त क्षेत्र दिया गया.

1979 में वे दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए, जहां उन्हें इमरजेंसी के इतिहास पर आरएसएस के एडिशन पर रिसर्च और राइटिंग का काम सौंपा गया.

1978 में नरेंद्र मोदी को संघ में और जिम्मेदारी मिली. वह 'विभाग प्रचारक' बने और उन्हें वडोदरा में काम करने को कहा गया.

1975 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस द्वारा 'गुजरात लोक संघर्ष समिति' का महासचिव नियुक्त किया गया. इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होना पड़ा. वे सरकार विरोधी पर्चे छापने में शामिल थे.

1972 में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) में शामिल हुए और इस दौरान अपना पूरा जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया.

1967 में उन्होंने घर छोड़कर हिमालय, ऋषिकेश, रामकृष्ण मिशन सहित पूरे भारत की यात्रा की.

रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान नरेंद्र मोदी का जन्म वडनगर में हीराबा और दामोदरदास मोदी के घर हुआ था. उनके पिता दामोदरदास शहर के पास स्टेशन पर एक चाय की दुकान लगाकर अपना जीवन-यापन करते थे. मोदी स्कूल के बाद चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद करते थे. वे रेल यात्रियों को चाय परोसते थे.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है. वे 1950 में गुजरात के वडनगर में जन्मे थे. पीएम मोदी का जीवन संघर्ष, संकल्प और समर्पण की मिसाल है. उन्होंने एक सामान्य परिवार से उठकर देश के सबसे उच्च पद तक का सफर तय किया है. तो चलिए अब आपको उनके जीवन की कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं.

नई दिल्ली : 17 सितंबर यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75 वां जन्म दिन है. इस खास मौके पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. यहां धार में वह एक विशाल टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे. वहीं, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) 'सेवा पखवाड़ा' अभियान चलाएगी. यह 16 दिवसीय अभियान पूरे देश में चलेगा.

2013 में लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधारशिला रखी गई.

2014 में बने प्रधानमंत्री

2014 के चुनावों में एनडीए की ऐतिहासिक जीत मिली और वह पार्टी की संसदीय दल के नेता बने और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.

2014 में ही टाइम मैग्जीन के रीडर्स के सर्वे में उन्होंने'पर्सन ऑफ द ईयर' का खिताब जीता.

26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली,जिसमें सार्क नेता शामिल हुए.

25 सितंबर 2014 को उन्होंने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की.

2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया.

7 नवंबर 2015 को मोदी सरकार ने एक और बड़ी नीति'वन रैंक वन पेंशन योजना' की अधिसूचना जारी की. सशस्त्र बल लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे.

29 सितंबर 2016 को भारत ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के 'लॉन्च पैड' को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की.

यह हमला 16 सितंबर 2016 को पाकिस्तान स्थित और पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रायोजित जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद किया गया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के सीमावर्ती शहर उरी में 19 भारतीय सैनिक मारे गए थे.

8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने टेलीविज़न संबोधन में 500 ​​और 1000 रुपये के नोट को डिमोनेटाइजेशन करने की घोषणा की.

1 फरवरी 2017 को पीएम मोदी के नेतृ्त्व वाली भाजपा सरकार ने पहली बार रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया.

6 सितंबर 2018 को मोदी सरकार द्वारा मामले को न्यायालय के विवेक पर छोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की कैटेगरी से बाहर करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त कर दिया.

9 जनवरी 2019 को मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया और EWS कैटेगरी के तहत आने वाले लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया.

26 फरवरी 2019 में भारतीय वायु सेना (IAF) ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया. यह हमला 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए एक आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें कम से कम 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए.

30 मई 2019 को पीएम मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. उनके शपथ समारोह में 8,000 लोगों ने भाग लिया.

5 अगस्त 2019 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एक ही झटके में संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था.

11 दिसंबर 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम व्यापक विरोध के बीच संसद में पारित हुआ. मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण माने जाने वाले इस कानून को एक दिन बाद अधिसूचित कर दिया गया. इसको लेकप पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए.

19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ने पहले COVID-19 लॉकडाउन की घोषणा की.उन्होंने नागरिकों से COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अगले कुछ हफ्तों तक घर पर रहने का आग्रह किया. इसके कुछ दिनों बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने आधी रात से शुरू होने वाले पहले 21-दिवसीय राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की.

15 जून 2020 को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए. गलवान में हुई झड़पों पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसावे पर भारत करारा जवाब देगा."

5 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने विवादित अयोध्या भूमि पर राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी - जहां 1992 में बाबरी मस्जिद को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था.

20 सितंबर 2020 को संसद में तीन विवादास्पद कृषि कानून ध्वनिमत से पारित हो गए. इसके अगले कुछ हफ़्तों में देश भर के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे.

16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई. माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है.

19 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को रद्द किया और देश से माफी मांगी.

14 जून 2022 को सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की. प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच विचार-विमर्श के बाद इस नई योजना का अनावरण किया गया. इस योजना के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन हुए.

28 मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद परिसर का उद्घाटन किया और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास एक पवित्र हिंदू राजदंड, सेंगोल, स्थापित किया. इस समारोह का कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया, जिन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन करने के प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल उठाया.

22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम स्थित मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान किया. वह इस समारोह के मुख्य यजमान थे.

2024 में प्रधानमंत्री मोदी 18वीं लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार निर्वाचित हुए और एक बार फिर प्रधानमंत्री बने.

अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी ने सार्वजनिक सेवा में 23 वर्ष पूरे किए. इस अवधि में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका शामिल थी.

22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी. भारत ने इस कायराना हमले का जवाब कूटनीतिक और सैन्य रूप से दिया और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया. इस दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POK) में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के नौ बड़े आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए.

मई 2025 में भारत, जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा.

जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब पुल का उद्घाटन किया और 46,000 करोड़ रुपये की कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया.

25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्बाध कार्यकाल के साथ देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगातार चार हजार 78 दिनों का कार्यकाल पूरा किया.

30 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी विश्व नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था. उनकी यह टिप्पणी विपक्ष द्वारा पाकिस्तान के साथ युद्धविराम पर अमेरिकी दबाव में सहमति जताए जाने के आरोपों के बीच आई.

07 अगस्त 2025 को एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि वे देश के किसानों के साथ खड़े रहेंगे और अमेरिका के हाई टैरिफ का दंश झेलेंगे

15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने एक बड़े जीएसटी सुधार की घोषणा की, जिसमें दिवाली 2025 तक मौजूदा बहु-स्तरीय कर ढांचे के स्थान पर दो-स्तरीय कर ढांचे का प्रस्ताव रखा गया.

01 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया.

