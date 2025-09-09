ETV Bharat / bharat

PM मोदी ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वे, पीड़ितों से मुलाकात कर जाना हाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 9, 2025 at 5:40 PM IST 3 Min Read