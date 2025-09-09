PM मोदी ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वे, पीड़ितों से मुलाकात कर जाना हाल
पंजाब बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 23 बाढ़ प्रभावित ज़िलों में 3,87,898 लोग बेघर हो गए हैं.
Published : September 9, 2025 at 5:40 PM IST
गुरदासपुरः पंजाब इस समय भयानक बाढ़ से जूझ रहा है. भारी बारिश और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं. भाखड़ा नंगल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद संकट और बढ़ गया है. राज्य के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया.
इसके बाद वह गुरदासपुर पहुंचे. यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की. NDRF और SDRF की टीम से मुलाकात कर बचाव कार्यों की जानकारी ली. इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग करेंगे. सूत्रों के अनुसार पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बाढ़ संबंधी रिपोर्ट पेश करेंगे. बता दें कि पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत के लिए केंद्र से 80 हजार करोड़ रुपए की मांग की है.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi conducts aerial survey of flood-affected areas of Punjab.— ANI (@ANI) September 9, 2025
(Video source: DD/ANI) pic.twitter.com/VRUx47W5Ky
प्रधानमंत्री मोदी के बाढ़ प्रभावित पंजाब दौरे पर, भाजपा नेता विजय सांपला ने कहा"पूरे पंजाब के निवासी एक-दूसरे की मदद के लिए काम कर रहे हैं. यहां की स्थिति को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले कृषि मंत्री शिवराज चौहान को यहां भेजा. उन्होंने यहां आकर स्थिति का जायज़ा लिया. उनकी रिपोर्ट के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आकर स्थिति का जायज़ा लेने का फैसला किया. इसके बाद ही वह पंजाब के लिए कोई फैसला लेंगे."
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets and interacts with the flood-affected people in Gurdaspur, Punjab.— ANI (@ANI) September 9, 2025
(Source: DD/ANI) pic.twitter.com/llZA0ATsez
बता दें कि चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की और राज्य में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की. पीएम मोदी ने राज्य को हर संभव मदद और सहयोग का आश्वासन दिया. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की.
#WATCH | Gurdaspur: Prime Minister Narendra Modi interacts with NDRF and SDRF personnel as he assesses the flood situation in Punjab.— ANI (@ANI) September 9, 2025
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/MOnUdRXE1d
20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावितः
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 23 बाढ़ प्रभावित ज़िलों के 2050 गांवों में 3,87,898 लोग बेघर हो गए हैं. 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. पंजाब सरकार ने अब तक राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 22,938 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. इसके अलावा, राज्य सरकार ने 219 राहत शिविर खोले हैं. इन शिविरों में 5404 लोगों को ठहराया गया है. राज्य के कई जिलों में अब तक कुल 176980.05 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है.
