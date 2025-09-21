प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री मोदी का आज राष्ट्र का संबोधन अहम माना जा रहा है. देश के समक्ष कई चुनौतियां हैं जिसपर चर्चा कर सकते हैं.
Published : September 21, 2025 at 11:21 AM IST|
Updated : September 21, 2025 at 11:38 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. किन मुद्दों को लेकर वह राष्ट्र को संबोधित करेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है. हालांकि चर्चा इस बात की है कि जीएसटी की नई दरें कल से लागू हो रही है. ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है.
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी सोमवार से लागू होने वाली जीसटी की नई दरों को लेकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे. बता दें की जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू हो जाएंगी. इससे घरेलू सामानों की कीमतों में कमी आएगी. नई जीएसटी दर से पनीर, घी, साबुन, शैंपू, कार, एसी समेत कई सामानों के दाम कम हो जाएंगे.
Prime Minister Narendra Modi will address the nation today at 5 pm. pic.twitter.com/YFJc7fLdVu— ANI (@ANI) September 21, 2025
इसके साथ की कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ पर भारत की रणनीति और एच1बी वीजा को लेकर भी पीएम मोदी बात कर सकते हैं. कई विशेषज्ञों ने एच1बी वीजा फीस बढ़ोतरी को अवसर के रूप में देखा है. विशेषज्ञों का कहना है कि नया एच1बी वीजा फीस आईटी कंपनियों के लिए अल्पकालिक चुनौतियां पैदा कर सकता है.
हालांकि लॉग टर्म में इसके फायदे भी हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल वापस लौटेंगे और अमेरिकी कंपनियां भारत को अधिक काम आउटसोर्स करने के लिए मजबूर होगी. वहीं, पीएम मोदी का शुरू से स्वदेशी पर जोर रहा है. वह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को लेकर अग्रसर हैं.
बता दें कि इससे पहले 12 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था. उस दौरान उन्होंने देश की सेना, सशस्त्र बलों, वैज्ञानिकों को हर भारतवासियों की ओर से सैल्यूट किया था. पीएम मोदी ने सेना की वीरता को पराक्रम को माताओं और बहनों को समर्पित किया था. पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद के वीभत्स चेहरे पर जोर दिया. उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि उन्होंने इस हमले में शामिल आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को पूरी छूट दे दी थी.