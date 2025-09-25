यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का PM मोदी ने किया उद्घाटन, बोले- हमारा संकल्प है- आत्मनिर्भर भारत

ETV Bharat / bharat

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 2:42 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 2:51 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: PM मोदी ने आज यानी गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया. इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को ग्लोबल मंच मिला है. जहां पर प्रदेश के औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं. यह प्रदर्शनी 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा कि हम भारत में एक वाइब्रेट, डिफरेंट सिस्टम विकसित कर रहे हैं. जो स्वदेशी पर आधारित है, हम ऐसा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफार्म की प्रतिबद्धता के साथ अपने उद्योग व्यापारियों और नागरिकों के साथ खड़ा है.

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता: पीएम मोदी ने कहा, 'मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए. यहां लाखों MSME का मजबूत नेटवर्क है, उनका सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं तैयार कीजिए. इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ है. प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बनने वाले 55% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में बनते हैं. उत्तर प्रदेश अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा. उन्होंने कहा कि देशवासियों के मन में यह बात है कि स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हो इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का एक अवसर: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का एक अवसर है यह केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं है बल्कि वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ , आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ड के विजन का एक स्वरूप भी है. सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी सुधारो को लागू होने के बाद यह पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आए हैं,0 मैं उनका स्वागत करता हूं गरीब किसान महिला युवा मध्य वर्ग व्यापारी छोटे और सभी समुदायों और जातियों को यह दिवाली का उपाय है मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं.

Last Updated : September 25, 2025 at 2:51 PM IST

UP INTERNATIONAL TRADE SHOW 2025 CHIEF MINISTER YOGI ADITYANATH यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो PM MODI INAUGURATES UP TRADE SHOW

