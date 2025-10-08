मुंबई मेट्रो लाइन 3: मुंबईवासियों को मिलेगी नई रफ्तार, जमीन के नीचे 33.5 किलोमीटर लंबी यात्रा
यह मेट्रो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे हर साल 2.61 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम होगा.
Published : October 8, 2025 at 8:33 PM IST
मुंबईः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 अक्टूबर, 2025 को मुंबई दौरे पर हैं. 8 अक्टूबर को उन्होंने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेट्रो लाइन-3 के तीसरे चरण का उद्घाटन किया. इसके साथ ही मेट्रो लाइन-3 पूरी तरह से मुंबईवासियों की सेवा में शुरू हो गई. 9 अक्टूबर से लोग इस मेट्रो में सफर कर सकेंगे. यह मेट्रो लाइन आरे-जेवीएलआर से कफ परेड तक 33.5 किलोमीटर लंबी है और पूरी तरह से भूमिगत है. इसके 26 स्टेशन भी जमीन के नीचे हैं.
मेट्रो लाइन के विभिन्न चरणः
मेट्रो लाइन-3 का आखिरी चरण आचार्य अत्रे वरली नाका से कफ परेड तक है. इसमें 11 भूमिगत स्टेशन हैं, जो दक्षिण मुंबई के प्रमुख इलाकों जैसे वरली नाका, विधान भवन, फोर्ट और कफ परेड को जोड़ते हैं. इस "एक्वा लाइन" से यात्रियों का समय बचेगा और मुंबई की ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी.
इससे पहले, मेट्रो लाइन-3 का पहला चरण (आरे से बीकेसी) अक्टूबर 2024 में और दूसरा चरण (बीकेसी से आचार्य अत्रे चौक) मई 2025 में शुरू हुआ था. अब तीसरे चरण के उद्घाटन के साथ आरे से कफ परेड तक का पूरा मार्ग शुरू हो गया है.
निर्माण और चुनौतियांः
मेट्रो लाइन-3 का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 9 साल लगे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने इसे बनाया है. इस दौरान कई तकनीकी, पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा. खासकर आरे जंगल में कारशेड के लिए पेड़ काटने और पुरानी इमारतों के आसपास काम करने को लेकर विवाद हुआ.
बारिश के कारण भी निर्माण कार्य कई बार रुका. फिर भी, MMRCL ने सावधानी बरतते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, हुतात्मा चौक और कालबादेवी जैसे ऐतिहासिक स्थानों को बिना नुकसान पहुंचाए यह प्रोजेक्ट पूरा किया.
तकनीकी विशेषताएंः
इस मेट्रो के कुछ स्टेशन, जैसे सांताक्रूज और कालबादेवी, 31 मीटर गहरे हैं, जो 9 मंजिल की इमारत के बराबर है. टनल बोरिंग मशीन और कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल कर मार्ग और स्टेशन बनाए गए. IIT मुंबई की तकनीकी मदद से यह काम संभव हुआ. स्टेशनों के आसपास की इमारतों की 24 घंटे निगरानी भी की जा रही है.
यात्रियों के लिए सुविधाएंः
इस मेट्रो में 26 आधुनिक स्टेशन हैं, जिनमें कई प्रवेश-निकास द्वार, दिव्यांगों के लिए रैंप, लिफ्ट और सुरक्षा के लिए CCTV और डिजिटल साइनेज हैं. पहली मेट्रो सुबह 5:55 बजे आरे-जेवीएलआर और कफ परेड से शुरू होगी, और आखिरी मेट्रो रात 10:30 बजे चलेगी, जो 11:25 बजे टर्मिनल स्टेशन पहुंचेगी. अनुमान है कि रोजाना 13 लाख यात्री इस मेट्रो से सफर करेंगे.
पर्यावरण और सुविधाएंः
यह मेट्रो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे हर साल 2.61 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम होगा. साथ ही, "मुंबई वन ऐप" के जरिए एक ही कार्ड से मेट्रो, बेस्ट बस, लोकल ट्रेन और मोनोरेल में सफर किया जा सकेगा. बेस्ट बसों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी MMRCL काम कर रहा है. इस प्रोजेक्ट पर 37,276 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. यह मुंबई की पहली पूरी तरह भूमिगत मेट्रो लाइन है, जो शहर की रफ्तार बढ़ाएगी.
