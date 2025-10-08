ETV Bharat / bharat

मुंबई मेट्रो लाइन 3: मुंबईवासियों को मिलेगी नई रफ्तार, जमीन के नीचे 33.5 किलोमीटर लंबी यात्रा

मुंबई मेट्रो लाइन 3. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 8, 2025 at 8:33 PM IST 3 Min Read

मुंबईः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 अक्टूबर, 2025 को मुंबई दौरे पर हैं. 8 अक्टूबर को उन्होंने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेट्रो लाइन-3 के तीसरे चरण का उद्घाटन किया. इसके साथ ही मेट्रो लाइन-3 पूरी तरह से मुंबईवासियों की सेवा में शुरू हो गई. 9 अक्टूबर से लोग इस मेट्रो में सफर कर सकेंगे. यह मेट्रो लाइन आरे-जेवीएलआर से कफ परेड तक 33.5 किलोमीटर लंबी है और पूरी तरह से भूमिगत है. इसके 26 स्टेशन भी जमीन के नीचे हैं. मेट्रो लाइन के विभिन्न चरणः मेट्रो लाइन-3 का आखिरी चरण आचार्य अत्रे वरली नाका से कफ परेड तक है. इसमें 11 भूमिगत स्टेशन हैं, जो दक्षिण मुंबई के प्रमुख इलाकों जैसे वरली नाका, विधान भवन, फोर्ट और कफ परेड को जोड़ते हैं. इस "एक्वा लाइन" से यात्रियों का समय बचेगा और मुंबई की ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी. इससे पहले, मेट्रो लाइन-3 का पहला चरण (आरे से बीकेसी) अक्टूबर 2024 में और दूसरा चरण (बीकेसी से आचार्य अत्रे चौक) मई 2025 में शुरू हुआ था. अब तीसरे चरण के उद्घाटन के साथ आरे से कफ परेड तक का पूरा मार्ग शुरू हो गया है. मुंबई मेट्रो लाइन 3 (ETV Bharat) निर्माण और चुनौतियांः मेट्रो लाइन-3 का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 9 साल लगे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) ने इसे बनाया है. इस दौरान कई तकनीकी, पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा. खासकर आरे जंगल में कारशेड के लिए पेड़ काटने और पुरानी इमारतों के आसपास काम करने को लेकर विवाद हुआ.