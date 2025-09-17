ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर अहमदाबाद में जश्न, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया 75 किलो का केक

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 17, 2025 at 3:41 PM IST 2 Min Read

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर साल की तरह इस साल भी अहमदाबाद शहर में उनका जन्मदिन एक अलग अंदाज में मनाया गया, जहां भारतीय पार्टी (BJP) नेता रऊफ बंगाली ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 75 किलो का केक बनवाया. जमालपुर दरवाजा स्थित जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दासजी महाराज और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने इस 75 किलो के केक को काटा और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया. इस अवसर पर 75 हिंदू और 75 मुस्लिम बहनों को साड़ियां और पोशाकें वितरित की गईं. इसके अलावा 75 बोतल रक्तदान भी किया गया. ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया 75 किलो का केक (ETV Bharat) ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 75 किलो का केक

बीजेपी नेता रऊफ बंगाली ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी हम केक काटकर उनका जन्मदिन मनाते थे. हर साल हम इसी तरह एक नई थीम पर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाते हैं.