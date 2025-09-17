पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर अहमदाबाद में जश्न, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया 75 किलो का केक
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के साथ-साथ 75 हिंदू बहनों और 75 मुस्लिम बहनों को साड़ियां और पोशाकें वितरित की गईं.
Published : September 17, 2025 at 3:41 PM IST
अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर साल की तरह इस साल भी अहमदाबाद शहर में उनका जन्मदिन एक अलग अंदाज में मनाया गया, जहां भारतीय पार्टी (BJP) नेता रऊफ बंगाली ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 75 किलो का केक बनवाया.
जमालपुर दरवाजा स्थित जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दासजी महाराज और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने इस 75 किलो के केक को काटा और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया. इस अवसर पर 75 हिंदू और 75 मुस्लिम बहनों को साड़ियां और पोशाकें वितरित की गईं. इसके अलावा 75 बोतल रक्तदान भी किया गया.
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 75 किलो का केक
बीजेपी नेता रऊफ बंगाली ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी हम केक काटकर उनका जन्मदिन मनाते थे. हर साल हम इसी तरह एक नई थीम पर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाते हैं.
बहनों को साड़ियां बांटी और रक्तदान शिविर लगाया
उन्होंने बतााया कि चूंकि इस साल प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसलिए हमने 75 किलो का केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया. यह केक ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया है. इसके साथ ही 75 बहनों को साड़ियां और पोशाकें भी दी गईं, साथ ही 75 यूनिट रक्तदान करने की भी योजना बनाई गई.
धर्मगुरुओं ने दिया सांप्रदायिक एकता का संदेश
इस संबंध में महामंडलेश्वर दिलीप दासजी ने कहा, "हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. भगवान जगन्नाथ जी की कृपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी रहे."
उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं. इस दौरान हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी संप्रदायों के लोग मौजूद रहे और सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया गया. मेरी शुभकामना है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह भारत देश को चलाते रहें.
यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Not Out@75, राजनीतिक सफर पर एक नजर